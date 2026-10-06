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Использование Lumea не приносит ожидаемого результата

Если вы не удовлетворены результатами удаления волос с помощью Philips Lumea, не беспокойтесь. Ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.

Информация на данной странице относится к моделям: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показать больше  ›

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