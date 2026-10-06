Использование Lumea не приносит ожидаемого результата

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Если вы не удовлетворены результатами удаления волос с помощью Philips Lumea, не беспокойтесь. Ознакомьтесь с возможными причинами и способами решения проблемы ниже.
Информация на данной странице относится к моделям: BRI958/00, BRI955/00, BRI977/00. Показать больше ›
Безопасность Philips Lumea для беременных/кормящих
Каковы различия между насадками Philips Lumea?
Выбор интенсивности при использовании Philips Lumea
Вспышки света фотоэпилятора Philips Lumea безопасны для глаз?
С какого возраста можно пользоваться прибором Philips Lumea?
Как часто следует использовать Philips Lumea?
Подходит ли Philips Lumea для мужчин?
В насадке Philips Lumea отсутствует стекло или окошко
Зачем удалять волосы перед использованием прибора Lumea
Подходит ли Philips Lumea для любого типа волос и кожи?
Почему в стеклянном фильтре Lumea присутствует пузырек воздуха?
Как выполнять очистку эпилятора Philips Lumea?
Меры предосторожности при использовании Philips Lumea
Как правильно использовать прибор Philips Lumea?