Использование Lumea не приносит ожидаемого результата

Перед использованием Philips Lumea полностью удалите с кожи волосы. Это можно сделать с помощью бритвы, восковых полосок или эпилятора, пока не останется заметных волос. При использовании восковых полосок рекомендуется подождать по крайней мере 24 часа и только потом использовать прибор Lumea.

Примечание. Некоторые волосы отрастают снова даже при частом использовании прибора Philips Lumea. Это происходит потому, что во время эпиляции волосы на обрабатываемом участке находятся в разных фазах роста. Отрастающие волосы будут становиться тоньше и мягче и в конечном итоге выпадут.