Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 7000
Чтобы узнать, как очищать пылесборник, фильтр, щетку и резервуар для воды вашего беспроводного пылесоса Philips серии 7000, ознакомьтесь с разделами ниже. Вы можете найти название модели устройства на основном модуле и/или на изображении ниже.
Пылесборник Чтобы очистить пылесборникбеспроводного пылесоса Philips выполните следующие простые действия:
Выключите прибор (изображение 1).
Извлеките пылесборник, нажав кнопку извлечения и удерживая прибор под углом 45 градусов (изображение 2).
Приподнимите цветную деталь, чтобы добраться к пылесборнику (изображение 3).
Совет.
Если вам не удается снять эту деталь с пылесборника, постучите вокруг пылесборника ладонью, чтобы немного ослабить цветную деталь.
Снять ее будет проще, чем вы возьметесь за пылесборник снизу и будете приподнимать цветную деталь второй рукой.
Вытряхните пыль из пылесборника (изображение 4).
Промойте пылесборник проточной водой. Не используйте посудомоечную машину (изображение 5).
Перед установкой пылесборника в прибор дайте ему полностью высохнуть (изображения 6–7).
При установке пылесборника сначала убедитесь, что вы совместили выступающую часть с пазом на устройстве. Более подробные инструкции см. в видео ниже.
Фильтр Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips работал оптимальным образом, регулярно выполняйте очистку фильтра. Следуйте этой простой инструкции.
Снимите корпус фильтра с цветной детали поворотом против часовой стрелки (изображение 8).
Снимите моющийся губчатый фильтр с корпуса (изображение 9).
Постучите по обоим компонентам над мусорной корзиной, чтобы вытряхнуть из них пыль (изображение 10).
Промойте губчатый фильтр (изображение 11) и выжмите его, чтобы удалить остатки воды (изображение 12). Запрещается промывать корпус фильтра.
Примечание. Для оптимального результата очистки промойте фильтр водой в положении выступами вниз, чтобы вымыть пыль, прилипшую к его нижней части.
Дайте фильтру высохнуть в течение 24 часов (изображение 13).
Повторно соберите детали вместе (изображения 14–16).
При установке пылесборника сначала убедитесь, что вы совместили выступающую часть с пазом на устройстве.
Более подробные инструкции см. в видео ниже.
Примечание. Ваш пылесос автоматически уведомит вас о необходимости очистить фильтр, отобразив информационный код i8 и QR-код для заказа нового фильтра (аксессуар XV1681). Когда на приборе отображается код i8, вы можете нажать любую кнопку (кроме кнопки питания), и он отобразит анимированные пошаговые инструкции по очистке фильтра. Рекомендуем заменить фильтр, если код i8 не пропадает даже после его очистки, либо не реже, чем раз в 6 месяцев, для поддержания его оптимальной эффективности. Контейнер для пыли не установлен в прибор должным образом Если контейнер для пыли не прикреплен должным образом, это может стать причиной снижения мощности всасывания. Убедитесь, что пылесборник установлен корректно, совместив его верхнюю часть с пазами перед фиксацией в слоте (см. видео ниже: 1:11–1:15).
Щетка Ваш беспроводной пылесос Philips оснащен вращающейся щеткой, расположенной внутри насадки. На щетку могут наматываться волосы, что приведет к ее блокировке, поэтому она требует регулярного обслуживания. Следуйте инструкциям по очистке щетки ниже и посмотрите видео, чтобы узнать больше:
Выключите питание устройства (изображение A1).
Снимите щетку, нажав кнопку (изображения A2–A3).
Отрежьте и снимите спутавшиеся на щетке волосы (изображение A4).
Снимите боковую крышку и обрежьте спутавшиеся здесь волосы (изображение A5).
Установите щетку на место — ваш пылесос готов к работе (изображения A5–A6).
Резервуар для воды Для поддержания насадки Aqua в оптимальном состоянии рекомендуем следовать данным простым инструкциям по ее очистке и сушке после каждого применения:
Извлеките ткань из резервуара для воды.
Вылейте воду из резервуара (изображение B1).
Промойте резервуар проточной водой и аккуратно встряхните его (изображение B4).
Дайте резервуару для воды высохнуть и очистите ткань, промыв ее проточной водой или постирав в стиральной машине. Рекомендуем выполнять замену ткани каждые 6 месяцев (аксессуар XV1700).
Помогли ли описанные выше решения? Если нет, обратитесь к нам через www.philips.com/support для получения дальнейшей помощи.
Пылесборник Следуйте инструкциям ниже и посмотрите видео, чтобы узнать больше:
Снимите пылесборник с прибора, нажав кнопку и сняв крышку (изображения A1–A2).
Вытряхните пыль из пылесборника в мусорную корзину (изображение A3).
Извлеките фильтр из пылесборника (изображение A4).
Очистите внутреннюю часть пылесборника водой или влажной тканью (изображения A5–A6). Примечание. Запрещается мыть пылесборник в посудомоечной машине.
Когда пылесборник полностью высохнут, повторно установите фильтр и поместите пылесборник обратно в пылесос (изображения 7–9).
Фильтр Чтобы ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max работал с максимальной производительностью, необходимо регулярно выполнять очистку фильтра. Следуйте этой простой инструкции.
Снимите пылесборник (изображение B2).
Снимите корпус фильтра и извлеките фильтр (изображения B3–B4).
Похлопайте по губчатому фильтру, чтобы стряхнуть с него налипшую грязь (изображение B8). Примечание. Не промывайте корпус фильтра проточной водой.
Стряхните пыль и промойте губчатый фильтр водой (изображения B5–B7).
Убедитесь, что губчатый фильтр полностью высох, а затем установите его обратно в пылесос (изображения B9–B10). Ваш пылесос снова готов к работе.
Больше информации см. в видео ниже. Примечание.
Для оптимальной производительности рекомендуем очищать фильтр пылесоса ежемесячно и выполнять его замену каждые 6 месяцев (аксессуар FC5005/01)
На видео показано устройство SpeedPro Max Aqua серии 8000. Эти инструкции также актуальны для SpeedPro Max серии 7000.
Щетка Ваш беспроводной пылесос Philips SpeedPro Max оснащен вращающейся щеткой, расположенной внутри насадки. На щетку могут наматываться волосы, что приведет к ее блокировке, поэтому она требует регулярного обслуживания. Следуйте инструкциям ниже и посмотрите видео, чтобы узнать больше:
Снимите щетку, нажав на кнопку доступа, и снимите боковую накладку (изображения A1–A3)
Рукой снимите волосы с щетки и из-под накладкиили воспользуйтесь ножницами (изображение A4).
Установите боковую накладку на место до щелчка, а затем установите щетку на место (изображения A5–A7). Ваш пылесос снова готов к работе.
Резервуар для воды (только модели SpeedPro Max серии 7000 Aqua) Рекомендуем выполнять очистку и сушку резервуара Aqua после каждого использования. Ниже представлены простые инструкции по этой процедуре:
Извлеките ткань из резервуара для воды.
Вылейте воду из резервуара (изображение B1).
Промойте резервуар проточной водой и аккуратно встряхните его (изображения B2-B4).
Вылейте воду из резервуара, повернув его несколько раз, и убедитесь, что он абсолютно пуст (изображения B5–B9).
Дайте резервуару для воды высохнуть и очистите ткань, промыв ее проточной водой или постирав в стиральной машине.
Помогли ли описанные выше решения? Если нет, обратитесь к нам через www.philips.com/support для получения дальнейшей помощи.
Информация на данной странице относится к моделям:XC7055/01, FC6904/01, FC6903/01. Показать больше ›