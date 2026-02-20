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Как выполнять очистку беспроводного пылесоса Philips серии 7000

Чтобы узнать, как очищать пылесборник, фильтр, щетку и резервуар для воды вашего беспроводного пылесоса Philips серии 7000, ознакомьтесь с разделами ниже. Вы можете найти название модели устройства на основном модуле и/или на изображении ниже.
 

Модели 7000

Информация на данной странице относится к моделям: XC7055/01, FC6904/01, FC6903/01. Показать больше  ›

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