Кожен OLED-телевізор Philips має те, чого не мають інші OLED-телевізори. Унікальний спосіб удосконалення перегляду, що називається підсвічуванням Ambilight. Тепле. З ефектом занурення. Магічне. Люди кажуть нам, що воно їм так сильно подобається, що вони більше не хочуть дивитися телевізор без нього.