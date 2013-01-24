- Максимальна реалістичність. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
- Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos.
- Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight.
- Доступні розміри: 48, 55, 65 дюймів
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Магія
Ambilight
Кожен OLED-телевізор Philips має те, чого не мають інші OLED-телевізори. Унікальний спосіб удосконалення перегляду, що називається підсвічуванням Ambilight. Тепле. З ефектом занурення. Магічне. Люди кажуть нам, що воно їм так сильно подобається, що вони більше не хочуть дивитися телевізор без нього.