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    OLED
      OLED-телевізор Philips

      Philips OLED TV

      Саме так виглядає реалістичність

      Наш рецепт OLED

      Серія OLED 806 TV
      55OLED806/12

      OLED-телевізор Philips 806 4K UHD Android Smart TV
       
      • Максимальна реалістичність. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
      • Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos.
      • Повне занурення. 4-стороннє підсвічування Ambilight.
      • Доступні розміри: 48, 55, 65 дюймів
      OLED806 – IF Design Award
      OLED 806 - Red Dot Design Award
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      Серія OLED 706 TV
      65OLED706/12

      OLED-телевізор Philips 706 4K UHD Android Smart TV
       
      • Завжди такий реалістичний. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
      • Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision + Dolby Atmos.
      • Неймовірне 3-стороннє занурення Ambilight.
      • Доступні розміри: 55, 65 дюймів
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      Відмінність Philips OLED

      Відмінність Philips OLED

       

      Скористайтеся перевагами OLED, такими як глибші чорні кольори та ширший кут огляду, і додайте технологію зображення Philips P5 зі штучним інтелектом. Додайте сюди високоякісні матеріали і продумані деталі дизайну, які виглядають справді по особливому. Додайте до цього унікальну функцію Ambilight. Philips пропонує найкраще з OLED.
      Дивитися всі OLED-телевізори

      Магія

      Ambilight

      із Ambilight без Ambilight

      Магія
      Ambilight

       

      Кожен OLED-телевізор Philips має те, чого не мають інші OLED-телевізори. Унікальний спосіб удосконалення перегляду, що називається підсвічуванням Ambilight. Тепле. З ефектом занурення. Магічне. Люди кажуть нам, що воно їм так сильно подобається, що вони більше не хочуть дивитися телевізор без нього.
      Відкрийте для себе Ambilight
      Домашній кінотеатр Ambilight
      Ambilight влаштовує кінотеатр удома
      Звук
      Ambilight оживляє звук
      Функція Ambilight для спортивних подій
      Ambilight переносить вас у вир подій
      OLED-телевізор Philips із реалістичним зображенням

      Вітаємо у світі реалістичного зображення 

       

      Пориньте у красу OLED-телевізора Philips і відкрийте для себе настільки реалістичне зображення, до якого захочеться простягнути руку і торкнутися. Технологія зображення Philips P5 Picture Engine зі штучним інтелектом забезпечує більшу контрастність, насиченіші кольори, чудове плавне відтворення динамічних сцен і чіткіші деталі. Також можна насолоджуватися драмою із вражаючим зображенням Dolby Vision. 
      OLED-телевізор 4K UHD Android TV з технологією P5 AI Intelligent Dual Picture Engine
      OLED-телевізор 4K UHD Android TV з Dolby Vision Dolby Atmos
      OLED-телевізор Philips із високоякісним дизайном

      Найвища якість. Від підставки до пульта ДК.

       

      Кожен дюйм OLED-телевізора Philips виглядає преміально. Незалежно від того, чи це надтонка металева рамка, пульт дистанційного керування з м’якою, текстурованою шкірою або підставка, яка чудово пасує вашому інтер’єру. Бо справа не лише в тому, що ви дивитесь. 
      OLED-телевізор Philips з усіма розумними функціями

      Функції Smart TV, які ви полюбите

       

      OLED-телевізор Philips – це не просто телевізор, а також розумний центр із голосовим керуванням. Попросіть телевізор запустити додатки для потокової передачі, такі як Netflix, Apple TV+ та YouTube. Меню, яке можна налаштувати, спрощує пошук вибраного. Телевізор можна навіть під’єднати до гучномовців, сумісних із DTS Play-Fi, для прослуховування аудіо в кількох кімнатах.
      Телевізор Philips OLED Android Smart TV
      Телевізор Philips OLED Android Smart TV із Google Помічником – Окей, Google
      Телевізор Philips OLED Android Smart TV працює з Amazon Alexa
      Розумне використання
      Досягайте нових рівнів в іграх разом із OLED-телевізором Philips

      Досягайте нових висот в іграх!

       

      OLED-телевізор Philips – це ваш простір для ігор. Коли ви вмикаєте консоль, телевізор автоматично вмикає спеціальний режим гри з надзвичайно низькою затримкою вводу. Ви відчуєте кожний захоплюючий момент тоді, коли він відбувається! Підтримується VRR, Freesync та G-Sync для швидкої, плавної передачі руху. 

      Піднесіть звук телевізора на новий рівень

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      Саундбари Philips

      Саундбари ⓘ

      Для кожного захоплюючого моменту
      Збагатіть звучання телевізора
      • Бездротове під'єднання для зручного користування
      • Якісний багатоканальний звук завдяки підтримці алгоритмів Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS Play-Fi
      • Взаємодія з розумними помічниками
      • Можливість настільного та настінного розміщення
      OLED+ телевізор Philips

      Телевізори OLED+ 

      Мистецтво. надзвичайного. Звук Bowers & Wilkins відповідає красі OLED.
      Дізнатися про телевізори OLED+
      • Захоплююче реалістичне зображення. Технологія P5 Dual Engine зі штучним інтелектом.
      • Звук Bowers & Wilkins відповідає Dolby Atmos.
      • Повне занурення з 4-стороннім підсвічуванням Ambilight. 
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