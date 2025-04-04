Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера

HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю з допомогою Game Bar 2.0 можна налаштувати гру, а також можна під’єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор. Гравці можуть також насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.