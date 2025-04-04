Цей витончений OLED-телевізор з Ambilight дозволяє побачити повноту краси. Від мінімалістського дизайну й реалістичного зображення до напрочуд кінематографічного звуку – ви будете зачаровані. Завдяки захоплюючому сяйву Ambilight все здається більшим і створює... вау-ефект!
OLED
4K телевізор з Ambilight
Неймовірний реалізм. Розкішний дизайн.
Телевізор 139 см (55 дюймів) з AMBILIGHT
4K OLED. 144 Гц
P5 AI Perfect Picture Engine
Dolby Vision та Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Яскравий OLED-екран. Реалістичне зображення за будь-якого освітлення
Реалістичне зображення цього яскравого OLED-телевізора завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Будь-які зміни зовнішнього освітлення у приміщенні автоматично компенсуються: що б ви не дивилися, чорні відтінки виглядають чорними (а не сірими), і навіть найдрібніші деталі буде чітко видно серед тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.
Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом
З процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.
Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор
Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.
Технологія об’ємного звуку з ефектом занурення
Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.
Що б ви не дивилися, насолоджуйтеся ідеальним звуком із телевізора. Процесор IntelliSound
Завдяки нашому процесору IntelliSound телевізор з Ambilight може використовувати штучний інтелект для забезпечення найкращого звуку! Незалежно від того, чи це серіали та фільми, музика або контент, що містить багато мови (наприклад, новини), телевізор автоматично оптимізує налаштування. Не хочете використовувати ШІ? Ви також можете вибрати попередньо встановлені стилі звуку вручну або налаштувати параметри самостійно.
Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.
Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера
HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю з допомогою Game Bar 2.0 можна налаштувати гру, а також можна під’єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор. Гравці можуть також насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.
Під’єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо
Бездоганна сумісність із Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження Google Асистента. А ще телевізор сумісний із пристроями з підтримкою Alexa та Apple AirPlay.
Продуманий дизайн. Відповідальне упакування
Витончений безрамковий екран вишукано виглядає в будь-якій кімнаті, а технологія Ambilight створює дивовижне підсвічування, коли екран вимкнено. Витончений металевий пульт дистанційного керування автоматично перезаряджається й має підсвітку, яка активується рухом. Нашу упаковку виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.
VRR HDMI 144 Гц, G-sync і FreeSync доступні під час гри на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI
Matter/Control4 – ця функція стане доступною в 2025 році через оновлення програмного забезпечення.
Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.
Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.