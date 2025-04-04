Умови пошуку

      OLED 4K телевізор з Ambilight

      55OLED810/12

      Неймовірний реалізм. Розкішний дизайн.

      Цей витончений OLED-телевізор з Ambilight дозволяє побачити повноту краси. Від мінімалістського дизайну й реалістичного зображення до напрочуд кінематографічного звуку – ви будете зачаровані. Завдяки захоплюючому сяйву Ambilight все здається більшим і створює... вау-ефект!

      Неймовірний реалізм. Розкішний дизайн.

      • Телевізор 139 см (55 дюймів) з AMBILIGHT
      • 4K OLED. 144 Гц
      • P5 AI Perfect Picture Engine
      • Dolby Vision та Dolby Atmos
      Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

      Яскравий OLED-екран. Реалістичне зображення за будь-якого освітлення

      Яскравий OLED-екран. Реалістичне зображення за будь-якого освітлення

      Реалістичне зображення цього яскравого OLED-телевізора завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Будь-які зміни зовнішнього освітлення у приміщенні автоматично компенсуються: що б ви не дивилися, чорні відтінки виглядають чорними (а не сірими), і навіть найдрібніші деталі буде чітко видно серед тіней і яскравих ділянок. Підтримуються всі основні формати HDR.

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом

      Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом

      З процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете стати його частиною. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого навчання обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори й плавну передачу рухів.

      Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор

      Кінематографічний перегляд будь-якого контенту й ігор

      Тримайтеся! Завдяки Dolby Vision ви побачите зображення, яке прагнув бачити режисер, і більше жодних розчарувань від надто темних сцен, які важко розгледіти! Від фільмів до ігор, ви розгледите кожну чудову деталь.

      Технологія об’ємного звуку з ефектом занурення

      Технологія об’ємного звуку з ефектом занурення

      Сумісність з Dolby Atmos і DTS:X підносить звук цього телевізора на новий рівень у будь-якій кімнаті. Популярні фільми, найновіші ігри, найбільші спортивні події: завдяки звуковим ефектам, розміщеним у просторі над вами й навколо вас, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

      Що б ви не дивилися, насолоджуйтеся ідеальним звуком із телевізора. Процесор IntelliSound

      Що б ви не дивилися, насолоджуйтеся ідеальним звуком із телевізора. Процесор IntelliSound

      Завдяки нашому процесору IntelliSound телевізор з Ambilight може використовувати штучний інтелект для забезпечення найкращого звуку! Незалежно від того, чи це серіали та фільми, музика або контент, що містить багато мови (наприклад, новини), телевізор автоматично оптимізує налаштування. Не хочете використовувати ШІ? Ви також можете вибрати попередньо встановлені стилі звуку вручну або налаштувати параметри самостійно.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.

      Що бажаєте переглянути? Google TV об’єднує фільми, шоу та багато іншого з усіх застосунків і підписок та впорядковує їх для вас. Ви отримаєте пропозиції на базі того, що вам подобається, і ви навіть можете скористатися застосунком Google TV на телефоні, щоб складати свій список перегляду на ходу.

      Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера

      Комплексне ігрове рішення. Захоплююча гра для кожного геймера

      HDMI 2.1, власна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка вхідного сигналу. Незалежно від того, чи ви граєте в інді-гру, чи в високобюджетну гру AAA, цей телевізор з Ambilight забезпечить вас усіма необхідними характеристиками, щоб грати так, як ви хочете! Для більшого контролю з допомогою Game Bar 2.0 можна налаштувати гру, а також можна під’єднати контролер Bluetooth для хмарних ігор. Гравці можуть також насолоджуватися змінною частотою оновлення (VRR) 144 Гц на ПК через HDMI.

      Під’єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо

      Під’єднання до мереж розумного дому, голосових помічників тощо

      Бездоганна сумісність із Matter означає, що ви можете легко інтегрувати цей 4K-телевізор з Ambilight у наявну мережу розумного дому. Ви також можете використовувати пульт ДК телевізора для керування супутниковим або кабельним телебаченням чи пробудження Google Асистента. А ще телевізор сумісний із пристроями з підтримкою Alexa та Apple AirPlay.

      Продуманий дизайн. Відповідальне упакування

      Витончений безрамковий екран вишукано виглядає в будь-якій кімнаті, а технологія Ambilight створює дивовижне підсвічування, коли екран вимкнено. Витончений металевий пульт дистанційного керування автоматично перезаряджається й має підсвітку, яка активується рухом. Нашу упаковку виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Ambilight Suite
        • Режим гри
        • Режим музики
        • Адаптація до кольору стіни
        Версія Ambilight
        3-стороннє

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        55  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        139  см
        Дисплей
        4K Ultra HD OLED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160p
        Природна частота оновлення
        120  Гц
        Процесор зображення
        P5 AI Perfect Picture Engine
        Покращення зображення
        • Режими Auto Film та Filmmaker Mode
        • Calman
        • Підтримка Calman Autocal й ручне калібрування
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Режим Filmmaker mode
        • Гра
        • Домашній кінотеатр
        • MEMC / FRC (вбудовано)
        • Micro Dimming Perfect
        • Монітор
        • Власний
        • Perfect Natural Motion
        Змінна частота оновлення
        144 Гц

        Роздільна здатність – частота оновлення
        576p – 50 Гц, 645x480 – 60 Гц, 720p – 50/60 Гц, 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60/100/120/144 Гц, 2560x1440 – 60/120/144 Гц, 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Гц

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

        Застосунки SmartTV*
        • Amazon Prime Video
        • Apple TV
        • Disney+
        • Netflix*
        • Додаток NFT*
        • YouTube
        ОС
        Google TV™
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        32 ГБ

        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        • Пульт ДК з мікрофоном
        • Працює з Alexa
        • Агов, Google
        Використання функцій розумного дому
        • Control4
        • MATTER
        • Працює з Apple Дім
        Панель керування іграми
        Gamebar 2.0
        Підтримка TTS
        Так

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        Аудіо
        2.1-канальний
        Вихідна потужність (RMS)
        Вихідна потужність: 70 Вт (RMS)
        Конфігурація динаміків
        4 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
        Кодек
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        • DTS:X
        Покращення звуку
        • Еквалайзер зі штучним інтелектом
        • Режим ШІ
        • Режим AVL
        • Чіткий діалог
        • Діалог
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos
        • Розваги
        • Аудіопрофіль
        • Музика
        • Нічний режим
        • Original
        • Власний
        • Просторова музика
        Характеристики навушників
        Dolby Atmos для навушників
        Основний гучномовець
        2-смуговий середньочастотний + високочастотний динамік
        Низькочастотний динамік
        Потрійний кільцевий баланс Quad PR

        Кількість роз’ємів HDMI
        4
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Відтворення одним дотиком
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ax, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        • Працює з Apple AirPlay
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI2
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 2
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        • Макс. швидкість передачі даних 48 Гбіт/с
        EasyLink 2.0
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів

        HDMI 1/2
        • Повна пропускна здатність HDMI 2.1 48 Гбіт/с
        • до 4K 144 Гц
        Ігри
        • AMD FreeSync Premium
        • ALLM
        • Dolby Vision гра
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        • HGiG
        • Сумісність з Nvidia G-Sync
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • Адаптер HDR10+
        • HLG

        Реєстраційні номери EPREL
        2294060
        Клас енергоспоживання для SDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        84  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        112  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Органічно-світлодіодний

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 100–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Екорежим
        • Сенсор світла
        • Вимикання зображення (для радіо)

        Аксесуари в комплекті
        • 1 x кабель USB-C для заряджання пульта дистанційного керування
        • Шнур живлення
        • Пульт дистанційного керування з бездротовим заряджанням
        • Короткий посібник
        • Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією
        • Підставка на стіл

        Кольори телевізора
        Металева рамка
        Конструкція підставки
        Металева матова хромована центральна підставка

        Відстань між 2 підставками
        500  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        300 x 300 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        1226 x 708 x 68 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        1226 x 773 x 230 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1460 x 860 x 160 мм
        Вага телевізора без підставки
        17,14 кг
        Вага телевізора з підставкою
        20,6 кг
        Вага з упаковкою
        25 кг

      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
      • Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
      • Google TV – це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC.
      • Google TV — це назва програмного забезпечення цього пристрою і товарний знак компанії Google LLC. YouTube, OK Google та інші знаки є товарними знаками компанії Google LLC.
      • Доступність програм Apple TV і Apple TV+ може відрізнятися залежно від країни чи регіону. Перегляньте сторінки підтримки Google Play і Apple Inc.
      • VRR HDMI 144 Гц, G-sync і FreeSync доступні під час гри на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI
      • Matter/Control4 – ця функція стане доступною в 2025 році через оновлення програмного забезпечення.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit та iOS є товарними знаками Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах і регіонах. iOS є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.

