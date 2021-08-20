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OLED-телевізори Philips

Найкращий у серії

OLED

Різниця – реальна

Темніше, ніж просто темне, світліше, ніж просто світле.

 

Відкрийте для себе глибокі, чорнильні відтінки чорного, насичені кольори, що підсилені підсвічуванням Ambilight, яке наповнить ними вашу кімнату. З кожним пікселем, що пропрацьований штучним інтелектом, об'ємним звуком Dolby Atmos – відчуйте всю потужність OLED-телевізора.

OLED-телевізор Philips 809 4K UHD Android TV

Телевізор OLED819
65OLED819/12

  • ППориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
  • Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.
  • Розваги, які ви любите, з невеликою допомогою від Google.
  • Деталі та глибина. Реалістичне OLED-зображення.

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Нагороди для наших OLED-телевізорів

EISA OLED 808 Award
IF Design Award
Stuff OLED 908 Award

Що таке ТВ з Ambilight TV

З Ambilight Без Ambilight

Спробуйте OLED

OLED-телевізор Philips з усіма смарт-функціями

Достатньо розумний для вас?

 

Усі ваші улюблені фільми, шоу та музика на одній сторінці з Google TV. Більше не потрібно перемикатися між програмами. Лише Google Асистент, підтримка Alexa та розумніший телевізор із повним контролем.

Логотип Google TV
Якість звуку OLED-телевізора Philips з технологією Bowers & Wilkins

Кінематографічний об’ємний звук

 

Кожен OLED-телевізор Philips має підтримку технології Dolby Atmos, що завдяки точному розміщенню звукових ефектів у просторі, створює атмосферу занурення у середину події.

Логотип Dolby Atmos
OLED-телевізор Philips з усіма ігровими функціями

Новий рівень гри

 

Перейдіть на новий рівень в іграх. Увімкніть ігровий режим із низьким рівнем затримки, одночасно усуваючи затримки та запинки завдяки телевізору з Ambilight. Технології VRR 120 Гц, G-Sync та FreeSync забезпечують плавність зображення. Пристебніть ремені, увімкніть – гра розпочалася.

Логотип G-sync
Логотип Dolby Atmos
OLED-телевізор Philips із зображенням на базі ШІ P5

Досконалість зображення зі ШІ

 

Насичений колір, глибока контрастність і сукупна якість зображення, що захоплює подих. Процесор Р5 зі ШІ витискає максимум можливостей OLED-екрану. Алгоритм глибокого навчання аналізує кожен кадр, оптимізує зображення відповідно до умов у кімнаті й забезпечує досконалість зображення, від якого ви будете у захваті.

Логотип Picture Engine

Ознайомтеся з лінійкою Philips OLED

Дізнайтеся про усі OLED-телевізори

Порівняти лінійку OLED-телевізорів Philips

OLED 809

OLED 819
OLED 759

OLED 769

Ambilight

3-стороннє

3-стороннє

Дисплей

4K Ultra HD OLED

4K Ultra HD OLED

Операційна система

Google TV™

Titan OS

Доступні розміри

48", 55", 65", 77"

48", 55", 65"

Формати HDR

IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

Аудіо

70 Вт (48"-77") / 2.1

20 Вт / 2.0

Під’єднання

DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi

DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi

Ігри

FreeSync Premium, G-sync, підтримка VRR до 144 Гц

FreeSync Premium, G-sync, підтримка VRR до 120 Гц

Дизайн

Центральна підставка з поворотною функцією до 65", 77" (підставка з кантом)

Підставка з кантом

Обробка зображення

P5 AI Perfect Picture Engine

P5 AI Perfect Picture Engine

    Моменти ТВ з Ambilight

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    Звук нового рівня?

    Саундбар TAB6405

    TAB6405 2.1-канальний саундбар із бездротовим сабвуфером

    Неймовірна витонченість і вражаючий звук.

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    Символ частих запитань

    Відповіді на ваші запитання

    Що таке OLED-телевізор?

    OLED-телевізор використовує органічні світлодіоди для підсвічування або вимкнення окремих пікселів. Ви насолоджуватиметесь абсолютними темними відтінками у темних ділянках сцени, а також неймовірно природними кольорами та контрастністю. OLED-телевізори Philips також забезпечують чудовий звук і розумні функції.

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    Чи варто купити OLED-телевізор?

    OLED-телевізор Philips забезпечує неймовірно реалістичне зображення та чудовий звук – усе це на телевізорі, дизайн якого чудово виглядатиме у вашому домі. Фільми та шоу виглядають чудово, а якщо ви любите грати в ігри, вам сподобається неймовірна швидкість і дивовижна графіка.

    Яка різниця між OLED та LED?

    Екран LED-телевізора складається з РК-панелі, яка містить кольорові пікселі, і світлодіодної підсвітки (яка підсвічує ці пікселі). OLED-телевізор не потребує підсвічування: кожен діод може випромінювати колір пікселя безпосередньо під час увімкнення.

    Чи можна переглядати контент із телефону на екрані OLED-телевізора?

    OLED-телевізор Philips має вбудовану систему Chromecast, що означає, що ви можете швидко й легко показувати контент телефону на екрані телевізора. Ви можете відтворювати, призупиняти та керувати контентом із будь-якого мобільного додатка, а також навіть перемикатися на інший додаток, не перериваючи відтворення.

    Чи підходить OLED-телевізор для ігор?

    OLED-телевізори Philips чудово підходять для ігор! Низька затримка і висока частота оновлення забезпечують швидкий, надчутливий геймплей, який вам потрібен. Чудові кольори та деталі роблять зображення максимально чітким, а режим гри Ambilight робить ігри масштабнішими.

    Детальніше
    Як вибрати розмір OLED-телевізора?

    Як правило, можна визначити оптимальний розмір OLED-телевізора Philips, виконавши просте обчислення. Розділіть відстань від глядача до екрана (як далеко ви будете сидіти від телевізора, у см) на 1,2, щоб отримати ідеальний розмір екрана для кімнати.  

    *144 Гц HDMI VRR, G-Sync і FreeSync доступні під час ігор на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI.

    **Доступність додатків Apple TV та Apple TV+ може залежати від країни або регіону, тому перевірте дані на сторінці підтримки Google Play та Apple Inc.

    Дізнатися про наші найкращі телевізори з Ambilight  

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    Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

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