Відкрийте для себе глибокі, чорнильні відтінки чорного, насичені кольори, що підсилені підсвічуванням Ambilight, яке наповнить ними вашу кімнату. З кожним пікселем, що пропрацьований штучним інтелектом, об'ємним звуком Dolby Atmos – відчуйте всю потужність OLED-телевізора.
Відкрийте для себе глибокі, чорнильні відтінки чорного, насичені кольори, що підсилені підсвічуванням Ambilight, яке наповнить ними вашу кімнату. З кожним пікселем, що пропрацьований штучним інтелектом, об'ємним звуком Dolby Atmos – відчуйте всю потужність OLED-телевізора.
OLED
4K телевізор з Ambilight
65OLED819/12
OLED
4K телевізор з Ambilight
55OLED769/12
OLED
4K телевізор з Ambilight
48OLED769/12
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Ambilight
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3-стороннє
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3-стороннє
|
Дисплей
|
4K Ultra HD OLED
|
4K Ultra HD OLED
|
Операційна система
|
Google TV™
|
Titan OS
|
Доступні розміри
|
48", 55", 65", 77"
|
48", 55", 65"
|
Формати HDR
|
IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
|
Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG
|
Аудіо
|
70 Вт (48"-77") / 2.1
|
20 Вт / 2.0
|
Під’єднання
|
DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi
|
DTS Play-Fi, Bluetooth, Wi-Fi
|
Ігри
|
FreeSync Premium, G-sync, підтримка VRR до 144 Гц
|
FreeSync Premium, G-sync, підтримка VRR до 120 Гц
|
Дизайн
|
Центральна підставка з поворотною функцією до 65", 77" (підставка з кантом)
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Підставка з кантом
|
Обробка зображення
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P5 AI Perfect Picture Engine
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P5 AI Perfect Picture Engine
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Неймовірна витонченість і вражаючий звук.
OLED-телевізор використовує органічні світлодіоди для підсвічування або вимкнення окремих пікселів. Ви насолоджуватиметесь абсолютними темними відтінками у темних ділянках сцени, а також неймовірно природними кольорами та контрастністю. OLED-телевізори Philips також забезпечують чудовий звук і розумні функції.
OLED-телевізор Philips забезпечує неймовірно реалістичне зображення та чудовий звук – усе це на телевізорі, дизайн якого чудово виглядатиме у вашому домі. Фільми та шоу виглядають чудово, а якщо ви любите грати в ігри, вам сподобається неймовірна швидкість і дивовижна графіка.
Екран LED-телевізора складається з РК-панелі, яка містить кольорові пікселі, і світлодіодної підсвітки (яка підсвічує ці пікселі). OLED-телевізор не потребує підсвічування: кожен діод може випромінювати колір пікселя безпосередньо під час увімкнення.
OLED-телевізор Philips має вбудовану систему Chromecast, що означає, що ви можете швидко й легко показувати контент телефону на екрані телевізора. Ви можете відтворювати, призупиняти та керувати контентом із будь-якого мобільного додатка, а також навіть перемикатися на інший додаток, не перериваючи відтворення.
OLED-телевізори Philips чудово підходять для ігор! Низька затримка і висока частота оновлення забезпечують швидкий, надчутливий геймплей, який вам потрібен. Чудові кольори та деталі роблять зображення максимально чітким, а режим гри Ambilight робить ігри масштабнішими.
Як правило, можна визначити оптимальний розмір OLED-телевізора Philips, виконавши просте обчислення. Розділіть відстань від глядача до екрана (як далеко ви будете сидіти від телевізора, у см) на 1,2, щоб отримати ідеальний розмір екрана для кімнати.
*144 Гц HDMI VRR, G-Sync і FreeSync доступні під час ігор на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI. **Доступність додатків Apple TV та Apple TV+ може залежати від країни або регіону, тому перевірте дані на сторінці підтримки Google Play та Apple Inc.
*144 Гц HDMI VRR, G-Sync і FreeSync доступні під час ігор на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI.
**Доступність додатків Apple TV та Apple TV+ може залежати від країни або регіону, тому перевірте дані на сторінці підтримки Google Play та Apple Inc.
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