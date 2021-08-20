*144 Гц HDMI VRR, G-Sync і FreeSync доступні під час ігор на ПК, підключеному до OLED-телевізора через HDMI. **Доступність додатків Apple TV та Apple TV+ може залежати від країни або регіону, тому перевірте дані на сторінці підтримки Google Play та Apple Inc.