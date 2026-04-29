Чому потрібно струшувати їжу в мультипечі Philips?

Наведена нижче інформація стосується лише моделей HD9285, HD9860–HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 та NA352.



Під час приготування їжі з попередньо встановленими налаштуваннями, програмами автоматичного приготування їжі або програмами розумного шеф-кухаря (залежно від моделі мультипечі) деякі моделі мультипечі повідомлять вам звуковим сигналом, коли потрібно струшувати їжу. Детальнішу інформацію про цю функцію можна знайти в посібнику користувача, який також можна переглянути та завантажити на вебсайті www.philips.com/support. Номер моделі мультипечі можна знайти на наклейці внизу пристрою.





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