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Чому потрібно струшувати їжу в мультипечі Philips?

Струшування продуктів у кошику мультипечі Philips забезпечує циркуляцію повітря навколо нього, коли продукти складено в більше, ніж один шар. Таким чином ви також можете перевірити колір і ступінь приготування продуктів для рівномірнішого результату.

Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей: NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше  ›

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