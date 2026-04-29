Чому потрібно струшувати їжу в мультипечі Philips?
Струшування продуктів у кошику мультипечі Philips забезпечує циркуляцію повітря навколо нього, коли продукти складено в більше, ніж один шар. Таким чином ви також можете перевірити колір і ступінь приготування продуктів для рівномірнішого результату.
Усі продукти, які готуються в кілька шарів, потрібно струшувати (помішувати або перевертати) під час приготування для забезпечення рівномірних результатів.
Деякі приклади типів їжі, яку рекомендується струшувати:
картопля фрі;
картопляні закуски;
курячі шматочки;
курячі крильця.
Візьміть до уваги таке:
Крихкі страви не слід смажити в більше, ніж один шар, оскільки струшування пошкодить її структуру.
Коли кошик буде наповнено максимальною рекомендованою кількістю продуктів для замороженої картоплі фрі, струшуйте його щонайменше 3–4 рази для рівномірного приготування страви.
Що більше їжі ви поклали в мультипіч, то частіше потрібно струшувати її.
Щоб струсити продукти, вийміть кошик із пристрою (та/або чашу за наявності) і струсіть кошик над раковиною. Потім поставте кошик назад у чашу, а чашу – у пристрій.
Слідкуйте, щоб їжа добре перемішувалася під час струшування – нижні шари повинні бути зверху і навпаки. Так ви досягнете рівномірних результатів.
Наведена нижче інформація стосується лише моделей HD9285, HD9860–HD9867, HD9875, HD9880, NA350, NA351 та NA352.
Під час приготування їжі з попередньо встановленими налаштуваннями, програмами автоматичного приготування їжі або програмами розумного шеф-кухаря (залежно від моделі мультипечі) деякі моделі мультипечі повідомлять вам звуковим сигналом, коли потрібно струшувати їжу. Детальнішу інформацію про цю функцію можна знайти в посібнику користувача, який також можна переглянути та завантажити на вебсайті www.philips.com/support. Номер моделі мультипечі можна знайти на наклейці внизу пристрою.
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Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›