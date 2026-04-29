Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?
Щоб дізнатися, які аксесуари для випікання підходять для вашої моделі мультипечі, прочитайте статтю нижче.
У мультипечі Philips можна використовувати будь-яку жаростійку посудину або форму – скляну, керамічну, металеву або силіконову. Можна також використовувати силіконові або паперові форми для кексів, щоб готувати кекси, мафіни чи невеликі запіканки.
Подані далі набори для випікання Philips доступні для вашої мультипечі (також див. зображення).
Набір для випікання HD9925 для мультипечі розміру L (компактної) Моделі: HD9100, HD9200, HD9212–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749
Набір для випікання HD9945 для мультипечі розміру XL Моделі: HD9257, HD9260–HD9263, HD9270, HD9280, NA350, NA351, NA352 (великий кошик)
Набір для випікання HD9959 для мультипечі розміру XXL Моделі: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870
Сімейний набір для випікання HD9956 для мультипечі розміру XXL комбінованої Моделі: HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9875 та HD9880
Коли ви ставите форму для випікання в кошик, то залишайте трохи вільного місця, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
Завжди ставте форму для випікання у кошик.
У жодному разі не ставте форму для випікання безпосередньо в чашу, оскільки це усуває потік повітря в чашу, і нагріватиметься лише верх страви.
Беріть форми для випікання у кухонних рукавицях. Форми для випікання та кошик мультипечі Philips дуже нагріваються.
Нижче подано максимальні розміри форм для випікання, які можна використовувати в мультипечі (також див. зображення).
Мультипіч розміру L (компактна) Моделі: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749 Максимальний розмір: 17 x 16 см (6,7 x 6,3 дюйма) по зовнішніх краях Максимальний діаметр: 16 см (6,3 дюйма) Максимальна висота: 6 см (2,4 дюйма)
Мультипіч розміру XL з віконцем Модель: HD9257 Максимальний розмір: 19 x 18 см (7,5 x 7,1 дюйма) по зовнішніх краях Максимальний діаметр: 18 см (7,1 дюйма) Максимальна висота: 7 см (2,8 дюйма)
Мультипіч розміру XL Моделі: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280 Максимальний розмір: 20 x 19 см (7,8 x 7,5 дюйма) по зовнішніх краях Максимальний діаметр 19 см (7,5 дюйма) Максимальна висота: 7 см (2,8 дюйма)
Мультипіч розміру XXL Моделі: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870 Максимальний розмір: 21 x 20 см (8 x 7,7 дюйма) по зовнішніх краях Максимальний діаметр 20 см (7,7 дюйма) Максимальнв висота: 9 см (3,6 дюйма)
Мультипіч розміру XXL комбінована Моделі: HD9875, HD9880 Максимальний розмір: 22 x 22 см (8,8 x 8,7 дюйма) по зовнішніх краях Максимальний діаметр: 25 см (9,8 дюйма) Максимальна висота: 9 см (3,6 дюйма) Мультипіч із двома кошиками Моделі: NA350, NA351, NA352 Максимальний розмір: 18 x 9 см (7,1 x 3,6 дюйма) (малий кошик), 17 x 18 см (6,7 x 7,1 дюйма) (великий кошик) Максимальний діаметр: 9 см (3,6 дюйма) (малий кошик), 17 см (6,7 дюйма) (великий кошик) Максимальна висота: 7 см (2,8 дюйма)
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:NA565/02 , NA462/70 , NA331/00 . Показати більше ›