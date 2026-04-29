Яку форму для випікання можна використовувати в мультипечі Philips?

Коли ви ставите форму для випікання в кошик, то залишайте трохи вільного місця, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Завжди ставте форму для випікання у кошик.

У жодному разі не ставте форму для випікання безпосередньо в чашу, оскільки це усуває потік повітря в чашу, і нагріватиметься лише верх страви.

Беріть форми для випікання у кухонних рукавицях. Форми для випікання та кошик мультипечі Philips дуже нагріваються.

Нижче подано максимальні розміри форм для випікання, які можна використовувати в мультипечі (також див. зображення).



Мультипіч розміру L (компактна)

Моделі: HD9100, HD9200, HD9216–HD9219, HD9220–HD9229, HD9230–HD9239, HD9250–HD9255, HD9620–HD9629, HD9640–HD9649, HD9720–HD9729, HD9740–HD9749

Максимальний розмір: 17 x 16 см (6,7 x 6,3 дюйма) по зовнішніх краях

Максимальний діаметр: 16 см (6,3 дюйма)

Максимальна висота: 6 см (2,4 дюйма)



Мультипіч розміру XL з віконцем

Модель: HD9257

Максимальний розмір: 19 x 18 см (7,5 x 7,1 дюйма) по зовнішніх краях

Максимальний діаметр: 18 см (7,1 дюйма)

Максимальна висота: 7 см (2,8 дюйма)



Мультипіч розміру XL

Моделі: HD9260–HD9263, HD9270, HD9280

Максимальний розмір: 20 x 19 см (7,8 x 7,5 дюйма) по зовнішніх краях

Максимальний діаметр 19 см (7,5 дюйма)

Максимальна висота: 7 см (2,8 дюйма)



Мультипіч розміру XXL

Моделі: HD9285, HD9630–HD9632, HD9650–HD9656, HD9750, HD9760–HD9765, HD9860–HD9867, HD9870

Максимальний розмір: 21 x 20 см (8 x 7,7 дюйма) по зовнішніх краях

Максимальний діаметр 20 см (7,7 дюйма)

Максимальнв висота: 9 см (3,6 дюйма)



Мультипіч розміру XXL комбінована

Моделі: HD9875, HD9880

Максимальний розмір: 22 x 22 см (8,8 x 8,7 дюйма) по зовнішніх краях

Максимальний діаметр: 25 см (9,8 дюйма)

Максимальна висота: 9 см (3,6 дюйма)