Служба підтримки Philips Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?

Доступні два налаштування швидкості. Можна вибрати низьку або високу швидкість, натиснувши кнопку увімк./вимк. або посунувши регулятор швидкості вгору.



Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. один раз, епілятор Philips Satinelle вмикається з налаштуванням високої швидкості (налаштування II). Якщо знову натиснути кнопку увімк./вимк., налаштування швидкості змінюється на низьке (налаштування I). Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. утретє, епілятор вимикається.



Примітка. Епілятор Satinelle Essential оснащено 2 налаштуваннями швидкості. Під час використання бритвеної головки доступне лише 1 налаштування швидкості. Це налаштування ідеально підходить для гоління.