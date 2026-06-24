Як змінити налаштування швидкості епілятора Philips Satinelle?
Доступні два налаштування швидкості. Можна вибрати низьку або високу швидкість, натиснувши кнопку увімк./вимк. або посунувши регулятор швидкості вгору.
Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. один раз, епілятор Philips Satinelle вмикається з налаштуванням високої швидкості (налаштування II). Якщо знову натиснути кнопку увімк./вимк., налаштування швидкості змінюється на низьке (налаштування I). Якщо натиснути кнопку увімк./вимк. утретє, епілятор вимикається.
Примітка. Епілятор Satinelle Essential оснащено 2 налаштуваннями швидкості. Під час використання бритвеної головки доступне лише 1 налаштування швидкості. Це налаштування ідеально підходить для гоління.
Інформація, подана на цій сторінці, стосується таких моделей:BRE738/00 , BRE728/00 , BRE719/00 . Показати більше ›