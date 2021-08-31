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Світлодіодні фари дальнього світла
Куди б ви не прямували!
Бажаєте мати додаткове світло на дорозі під час руху?
Бажаєте мати чітку видимість навіть за складних погодних умов?
Якщо ваша відповідь "Так", ми маємо ідеальне рішення для вас. Світлодіодні фари дальнього світла Philips Ultinon Drive мають потужність, завдяки якій ви будете в безпеці, куди б не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 520 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю!
Бажаєте мати додаткове світло на дорозі під час руху?
Світлодіодні фари дальнього світла поєднують у собі точкове і розсіяне світло, яке поширюється і вдалечінь, і в боки, забезпечуючи широку видимість для швидшої реакції. Поширюючи світло на відстань до 520 метрів*, додаткові світлодіодні фари дальнього світла Philips дозволені для використання на дорозі для легкових автомобілів і вантажівок. Завдяки додатковим функціям габаритних вогнів, інтенсивного пучка на бездоріжжі та захисту від заледеніння* світлодіодні фари дальнього світла Philips покращують безпеку руху в найжорсткіших умовах завдяки кращій видимості на дорозі та на бездоріжжі.
Світлодіодні фари дальнього світла поєднують у собі точкове і розсіяне світло, яке поширюється і вдалечінь, і в боки, забезпечуючи широку видимість для швидшої реакції. Поширюючи світло на відстань до 520 метрів*, додаткові світлодіодні фари дальнього світла Philips дозволені для використання на дорозі для легкових автомобілів і вантажівок. Завдяки додатковим функціям габаритних вогнів, інтенсивного пучка на бездоріжжі та захисту від заледеніння* світлодіодні фари дальнього світла Philips покращують безпеку руху в найжорсткіших умовах завдяки кращій видимості на дорозі та на бездоріжжі.
* Стосується окремих типів виробів.
Нове покоління світлодіодних панель Philips пропонує водіям новий рівень видимості. Велика й потужна лінійка дозволених для використання світлодіодних панелей Philips Ultinon Drive серій 7000, 5100 і 2000 поєднують яскравість і чіткість світлодіодного освітлення зі стабільним дизайном. Серію Philips Ultinon Drive можна використовувати на вантажних і легкових автомобілях, вона також має функцію підсиленого освітлення на бездоріжжі.
Нове покоління світлодіодних панель Philips пропонує водіям новий рівень видимості. Велика й потужна лінійка дозволених для використання світлодіодних панелей Philips Ultinon Drive серій 7000, 5100 і 2000 поєднують яскравість і чіткість світлодіодного освітлення зі стабільним дизайном. Серію Philips Ultinon Drive можна використовувати на вантажних і легкових автомобілях, вона також має функцію підсиленого освітлення на бездоріжжі.
Освітлення дороги на 520 метрів уперед
Освітлення дороги на 520 метрів уперед
Освітлення дороги на 390 метрів уперед
Освітлення дороги на 390 метрів уперед
Дивовижний пучок, що освітлює дорогу попереду, покращує безпеку водія завдяки кращій видимості на дорозі та поза нею.
Світлодіодні фари дальнього світла Philips виготовлені з високоякісних матеріалів, водонепроникні, ударостійкі, мають захист від корозії та протягом багатьох років надійно служитимуть вам у дорозі.
Надзвичайно однорідне холодне біле світло, щоб допомагає водіям зосередитися й завжди бути помітними.
Світлодіодні світлові панелі Philips повністю відповідають стандартам ECE R149 та дозволені для використання на дорогах загального користування.
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Ultinon Drive 2000
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Ultinon Drive 5000
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Ultinon Drive 5100/7000
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Яскравість
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До 5 300 люменів
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До 4 000 люменів
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До 8 000 люменів
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Довжина пучка
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До 390 м
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До 458 м
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До 520 м
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Функція габаритних вогнів
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Два кольори
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Унікальні функції
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Підсилене освітлення на бездоріжжі*
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Підсилене освітлення на бездоріжжі*, захист від заледеніння*
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Дозволено використовувати на дорозі
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Захист від потрапляння сторонніх речовин
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IP67
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IP68 та IP69K
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IP68 та IP69K
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Сумісність із 12 В/24 В
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Дізнайтеся більше про нашу технологію автомобільного освітлення Philips, інновації та рішення у наших статтях
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