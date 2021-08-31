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      Світлодіодні фари дальнього світла

      Куди б ви не прямували!

       

      Бажаєте мати додаткове світло на дорозі під час руху?
      Бажаєте мати чітку видимість навіть за складних погодних умов?
      Якщо ваша відповідь "Так", ми маємо ідеальне рішення для вас. Світлодіодні фари дальнього світла Philips Ultinon Drive мають потужність, завдяки якій ви будете в безпеці, куди б не прямували. Виявляйте небезпеку на відстані до 520 метрів з освітленням, що ефективно діє в найнесприятливіших середовищах, а ще надає вашому автомобілю відчуття стилю!

      Philips Ultinon Drive 5100, захід сонця в горах

      Що таке світлодіодні фари дальнього світла?

       

      Світлодіодні фари дальнього світла поєднують у собі точкове і розсіяне світло, яке поширюється і вдалечінь, і в боки, забезпечуючи широку видимість для швидшої реакції. Поширюючи світло на відстань до 520 метрів*, додаткові світлодіодні фари дальнього світла Philips дозволені для використання на дорозі для легкових автомобілів і вантажівок. Завдяки додатковим функціям габаритних вогнів, інтенсивного пучка на бездоріжжі та захисту від заледеніння* світлодіодні фари дальнього світла Philips покращують безпеку руху в найжорсткіших умовах завдяки кращій видимості на дорозі та на бездоріжжі.

      Світлодіодні фари дальнього світла

      * Стосується окремих типів виробів.

      Ознайомтеся з нашими останніми інноваціями

       

      Нове покоління світлодіодних панель Philips пропонує водіям новий рівень видимості. Велика й потужна лінійка дозволених для використання світлодіодних панелей Philips Ultinon Drive серій 7000, 5100 і 2000 поєднують яскравість і чіткість світлодіодного освітлення зі стабільним дизайном. Серію Philips Ultinon Drive можна використовувати на вантажних і легкових автомобілях, вона також має функцію підсиленого освітлення на бездоріжжі.

      Кільцеві клеми для світлодіодів

      Ultinon Drive 5100/7000

       

      Освітлення дороги на 520 метрів уперед

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      canbus для світлодіодних ламп

      Ultinon Drive 2000

       

      Освітлення дороги на 390 метрів уперед

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      Світлодіодні фари дальнього світла Philip пропонують водіям новий рівень видимості

      Піктограма чудової видимості

      Інтенсивне широке освітлення на далеку відстань для чудової видимості


      Дивовижний пучок, що освітлює дорогу попереду, покращує безпеку водія завдяки кращій видимості на дорозі та поза нею.

      Піктограма міцності

      Надзвичайно міцне обладнання для будь-яких погодних умов


      Світлодіодні фари дальнього світла Philips виготовлені з високоякісних матеріалів, водонепроникні, ударостійкі, мають захист від корозії та протягом багатьох років надійно служитимуть вам у дорозі.

      Піктограма холодного білого світла

      Холодне біле світло для стильного вигляду


      Надзвичайно однорідне холодне біле світло, щоб допомагає водіям зосередитися й завжди бути помітними.

      Піктограма білої дороги

      Цілком дозволене використання на дорозі


      Світлодіодні світлові панелі Philips повністю відповідають стандартам ECE R149 та дозволені для використання на дорогах загального користування.

      Переглянути всі наші  лінійки світлодіодних фар дальнього світла

      Ultinon Drive 2000

      Ultinon Drive 2000

      Ultinon Drive 5000

      Ultinon Drive 5000

      Ultinon Drive 5100 / 7000

      Ultinon Drive 5100/7000

      Яскравість

      До 5 300 люменів

      До 4 000 люменів

      До 8 000 люменів

      Довжина пучка

      До 390 м

      До 458 м

      До 520 м

      Функція габаритних вогнів

      -

      Два кольори

      Унікальні функції

      -

      Підсилене освітлення на бездоріжжі*

      Підсилене освітлення на бездоріжжі*, захист від заледеніння*

      Дозволено використовувати на дорозі

      Захист від потрапляння сторонніх речовин

      IP67

      IP68 та IP69K

      IP68 та IP69K

      Сумісність із 12 В/24 В

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      Стандартна Із світлодіодними фарами дальнього світла Philips

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