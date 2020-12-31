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    Мультиварки

    Мультиварки Philips із технологією зберігання поживних речовин VitaPlus

     

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      Максимальна користь продуктів

       

      Технологія зберігання поживних речовин VitaPlus це:

       

      • додатковий нагрівальний елемент для максимально рівномірного розподілення тепла
      • налаштування температурної хвилі оптимально адаптованної для приготування страв із максимальни збереження поживних речовин

       

      Мультиварки Philips із технологіє VitaPlus допомагають досягти найкращих результатів приготування ваших улюблених страв.

      Усі програми адаптовані щодо локальних продуктів. А функція «Мій рецепт» дає можливість створити програму приготування із температурною хвилею, відповідно до уподобань Ваших та улюблених рецептів.

      Характеристики мультиварок Philips

      • посудомийна машина
        Чашу мультиварки можна мити во посудомийній машині
        Таймер
        Таймер відстрокування старту до 24 годин
        3d Нагрів
        Функція 3D-нагріву 
        22 рецепти
        22 попередньо налаштовані програми*
        рецепти
        Функція «Мій рецепт»*
        Внутрішня каструля
        Внутрішня каструля з ручками*
        *Для моделей лінійки HD473X, HD474X

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          Отримай додатковий рік гарантії на мультиварку Philips

          Умови акції

           

          1. Купуйте мультиварку Philips до 31.12.2020 року в офіційних магазинах-партнерів ТОВ «Філіпс Україна».

           

          2. Протягом 90 днів з моменту покупки необхідно зареєструвати Вашу мультиварку в системі My Philips.

           

          3. Отримайте лист на електрону пошту з номером договору на додатковий рік гарантії.

           

          Акція діє до 31.12.2020 р. 

           

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