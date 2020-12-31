1. Купуйте мультиварку Philips до 31.12.2020 року в офіційних магазинах-партнерів ТОВ «Філіпс Україна».

2. Протягом 90 днів з моменту покупки необхідно зареєструвати Вашу мультиварку в системі My Philips.

3. Отримайте лист на електрону пошту з номером договору на додатковий рік гарантії.

Акція діє до 31.12.2020 р.

Отримати рік додаткової гарантії

Отримати рік додаткової гарантіі

Отримати рік додаткової гарантіі