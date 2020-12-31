Технологія зберігання поживних речовин VitaPlus це:
- додатковий нагрівальний елемент для максимально рівномірного розподілення тепла
- налаштування температурної хвилі оптимально адаптованної для приготування страв із максимальни збереження поживних речовин
Мультиварки Philips із технологіє VitaPlus допомагають досягти найкращих результатів приготування ваших улюблених страв.
Усі програми адаптовані щодо локальних продуктів. А функція «Мій рецепт» дає можливість створити програму приготування із температурною хвилею, відповідно до уподобань Ваших та улюблених рецептів.