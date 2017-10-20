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Philips Avent – Поради щодо годування з пляшечки

Поради щодо годування з пляшечки

Philips Avent – Поради щодо годування з пляшечки

Положення для годування з пляшечки

Як і для годування грудьми, існують певні положення, які краще підійдуть дитині під час годування з пляшечки. 

Тримання дитини та пляшечки

Тримайте дитину біля себе на колінах у напіввертикальному положенні, щоб можна було забезпечити візуальний контакт. За потреби покладіть на коліна подушку, щоб підняти дитину.

  • Дитина з радістю їстиме з пляшечки, якщо Ви усміхатиметесь і розмовлятимете
  • Нахиліть пляшечку так, щоб горлечко і соска наповнилися молоком, а потім акуратно покладіть соску в рот дитини – це допоможе запобігти заковтуванню повітря, що спричиняє газики
  • Якщо під час годування дитина неспокійна, причиною може бути повітря – лагідно помасуйте дитині спину, щоб вона зригнула
  • Слідкуйте, щоб дитина зригувала під час годування і після нього – це запобігає колікам

Чергування сторін

Як і під час годування грудьми, змінюйте положення дитини. Це сприятиме рівномірнішому розвитку очей та шиї дитини. Пробуйте змінювати сторону в процесі годування після зригування. Якщо робити це із самого початку, менш ймовірно, що дитина матиме улюблену сторону.

Тримання під рукою або пахвою

Тримання дитини під рукою чудово підходить для тих, кому робили кесарів розтин, або для мам двійнят. Покладіть на коліна подушку для підтримання дитини в цьому положенні.

Вибір правильної соски

Важливо, щоб соска мала отвір відповідного для дитини розміру. Можна вибрати соски з повільним, середнім або швидким потоком.

  • Зазвичай для новонародженого потрібна м’яка соска з повільним потоком
  • Якщо дитина довго їсть або перестає їсти в процесі годування, отвір може бути надто малим – візьміть соску із середнім потоком
  • Якщо під час годування дитина розбризкує їжу, можливо, в сосці надто великий отвір
  • Можна також пробувати соски зі змінним потоком, що пропонують повільний, середній або швидкий потік в одній сосці

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