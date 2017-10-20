Philips Avent – Поради щодо годування з пляшечки

Як і під час годування грудьми, змінюйте положення дитини. Це сприятиме рівномірнішому розвитку очей та шиї дитини. Пробуйте змінювати сторону в процесі годування після зригування. Якщо робити це із самого початку, менш ймовірно, що дитина матиме улюблену сторону.