Philips Avent – Поради щодо годування з пляшечки

Як і для годування грудьми, існують певні положення, які краще підійдуть дитині під час годування з пляшечки.
Тримайте дитину біля себе на колінах у напіввертикальному положенні, щоб можна було забезпечити візуальний контакт. За потреби покладіть на коліна подушку, щоб підняти дитину.
Як і під час годування грудьми, змінюйте положення дитини. Це сприятиме рівномірнішому розвитку очей та шиї дитини. Пробуйте змінювати сторону в процесі годування після зригування. Якщо робити це із самого початку, менш ймовірно, що дитина матиме улюблену сторону.
Тримання дитини під рукою чудово підходить для тих, кому робили кесарів розтин, або для мам двійнят. Покладіть на коліна подушку для підтримання дитини в цьому положенні.
Важливо, щоб соска мала отвір відповідного для дитини розміру. Можна вибрати соски з повільним, середнім або швидким потоком.
Приготування пляшечки з їжею для дитини
Поради щодо годування з пляшечки