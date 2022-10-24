¹ На основі онлайн-опитування GemSeek, проведеного у грудні 2021 року. Проведено серед понад 16 000 жінок, які користуються брендами та продуктами для догляду за дітьми.

² У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.