Наші антиколькові дитячі пляшечки з клапаном проти кольок і текстурною соскою створені для мінімізації переривань і усунення дискомфорту під час годування. Вбудований клапан анти-колік призначений для зменшення коліків і дискомфорту, не пропускаючи повітря до животика малюка.
Клінічно доведено
На 60% менше неспокою вночі*
Діти, яких годували з наших антиколькових дитячих пляшечок, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з пляшечки із клапаном конкурентів
Надійне захоплення
Соску створено для безперервного годування
Форма соски розроблена таким чином, щоб не злипатися, забезпечувати безпечне фіксування і безперервне годування
№1
Рекомендація серед мам
Philips Avent – це бренд товарів для дітей №1, який рекомендують мами з усього світу¹
Унікальний антикольковий клапан призначений для зменшення попадання повітря
Наш клінічно перевірений* антикольковий клапан призначений для зменшення кольок і газів. Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує кольки та відчуття неспокою в дитини. Діти, яких годували з антиколькових пляшечок Philips Avent, ставали на 60% спокійнішими вночі, ніж діти, яких годували з антиколькових пляшечок провідних конкурентів.
Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування
Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.
Спеціальна форма соски для надійного захоплення
Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.
Конструкція, що не протікає
Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.
Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин
Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.
Новинка - пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree
Наша нова дитяча пляшечка Natural Природний Потік із вентиляційним отвором AirFree, спеціально розроблена для запобігання таким проблемам із годуванням, як кольки, гази та рефлюкс.