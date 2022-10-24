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    Банер: антиколькові дитячі пляшечки
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    Avent Дитяча пляшечка Anti-colic

    Клінічно підтверджено зменшення кольок та дискомфорту*

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    Створено для безперервного годування

    Наші антиколькові дитячі пляшечки з клапаном проти кольок і текстурною соскою створені для мінімізації переривань і усунення дискомфорту під час годування. Вбудований клапан анти-колік призначений для зменшення коліків і дискомфорту, не пропускаючи повітря до животика малюка.

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    Клінічно доведено

    На 60% менше неспокою вночі*

    Діти, яких годували з наших антиколькових дитячих пляшечок, були спокійнішими, ніж ті, яких годували з пляшечки із клапаном конкурентів

    Надійне захоплення

    Соску створено для безперервного годування

    Форма соски розроблена таким чином, щоб не злипатися, забезпечувати безпечне фіксування і безперервне годування

    №1

    Рекомендація серед мам

    Philips Avent – це бренд товарів для дітей №1, який рекомендують мами з усього світу¹

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    Унікальний антикольковий клапан призначений для зменшення попадання повітря

    Наш клінічно перевірений* антикольковий клапан призначений для зменшення кольок і газів. Клінічні дослідження довели, що пляшечка Philips Avent зменшує кольки та відчуття неспокою в дитини. Діти, яких годували з антиколькових пляшечок Philips Avent, ставали на 60% спокійнішими вночі, ніж діти, яких годували з антиколькових пляшечок провідних конкурентів.

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    Ребриста текстура запобігає злипанню, щоб не переривати годування

    Форма соски забезпечує надійне захоплення, а ребриста текстура допомагає запобігти злипанню соски для безперервного й комфортного годування.

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    Спеціальна форма соски для надійного захоплення

    Соска розроблена так, щоб вона не могла злипатися, надійно фіксувалася та підтримувала безперервне годування.

    Конструкція, що не протікає

    Наша пляшечка Anti-colic не протікає для справді приємного годування.

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    Легко мити і збирати завдяки невеликій кількості частин

    Наша пляшечка Anti-colic має невелику кількість частин, щоб її можна було швидко і легко зібрати.

    Новинка - пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

    Новинка - пляшечка Natural Природний Потік з клапаном Airfree

    Наша нова дитяча пляшечка Natural Природний Потік із вентиляційним отвором AirFree, спеціально розроблена для запобігання таким проблемам із годуванням, як кольки, гази та рефлюкс.

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    Анти-колік

    Менше повітря в животику

    Наш клінічно схвалений² антикольковий клапан призначений для зменшення коліків та газиків.

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    Застереження

    ¹ На основі онлайн-опитування GemSeek, проведеного у грудні 2021 року. Проведено серед понад 16 000 жінок, які користуються брендами та продуктами для догляду за дітьми.
    ² У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.
    * У віці 2 тижнів малята, яких годували з пляшечки Philips Avent, мали менше кольок і були значно спокійніші вночі, ніж ті, яких годували із пляшечки конкурентів.
    * Доведено, що конструкція соски запобігає її злипанню та пов’язаному із цим попаданню повітря і перериванню годування.
    * Що таке кольки і як вони впливають на дітей? Причиною кольок є зокрема заковтування повітря під час годування, що створює дискомфорт у травній системі немовляти. Серед симптомів: плач і неспокій.

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