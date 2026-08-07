КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Електричні зубні щітки

Електричні зубні щітки (2)

У наявності (2)

1 – 2 з 2 результатів
Сортувати:

У наявності (2)

DiamondClean Prestige 9900

У наявності

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Prestige 9900

HX9992/42
HX999B
  • Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ усуває до 20 разів більше зубного нальоту
  • Датчик тиску та датчик тертя зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
  • 5 режимів роботи та 3 інтенсивності
  • Застосунок Sonicare зі штучним інтелектом
  • Лімітований зарядний футляр із USB. 2 універсальні насадки А3 Premium All-in-One
Переглянути продукт

-25% на насадки Sonicare

  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка
  • Sonicare Звукова зубна щітка

Sonicare Звукова зубна щітка
серії DiamondClean Prestige 9900

HX9992/11
HX999C
  • Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ усуває до 20 разів більше зубного нальоту
  • Датчик тиску та датчик тертя зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
  • 5 режимів роботи та 3 інтенсивності
  • Застосунок Sonicare зі штучним інтелектом
  • Престижний зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One
Переглянути продукт
Не знайшли, що шукали?
Отримайте допомогу для свого продукту, найкращі поради й рекомендації, знайдіть інструкції та посібники

Підписуйтесь та отримуйте -10% додаткової знижки на Philips.ua*

    Заповнивши форму, ви надаєте згоду на обробку та зберігання ваших персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», а також згоду на отримання email-розсилки з рекламно-інформаційними повідомленнями щодо продуктів Philips. Ви можете скасувати підписку в будь-який момент. *Промокод на знижку діє в офіційному інтернет-магазині Philips.ua та буде надісланий на вказану електронну адресу разом з умовами використання за умови першої реєстрації.