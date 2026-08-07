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Електричні зубні щітки
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У наявності (2)
DiamondClean Prestige 9900
У наявності
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Дорожній кейс в комплекті (2)
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Рожевий (1)
Синій (2)
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Charging stand (1)
Charging station (1)
Переваги
Менше карієсу (1)
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Sonicare Звукова зубна щіткасерії DiamondClean Prestige 9900
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