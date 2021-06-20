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      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean Prestige 9900

      HX9992/11

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      Винятковий догляд, налаштований персонально для вас

      Спробуйте нашу найдосконалішу електричну зубну щітку: Philips Sonicare DiamondClean Prestige 9900 із технологією SenseIQ. Вона доповнює нашу перевірену звукову технологію інтелектом, зчитуванням даних та адаптацією для забезпечення персоналізованого догляду за порожниною рота.

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      Philips Sonicare Звукова зубна щітка серії DiamondClean Prestige 9900

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      Звукова зубна щітка

      серії DiamondClean Prestige 9900

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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Philips Sonicare, і повернемо вам гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.

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      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

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      -25%

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      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Ми впевнені в якості продукції Philips Sonicare

      +1рік

      Додаткової гарантії

      Зареєструйте вашу зубну щітку в системі My Philips протягом 90 днів з моменту покупки і отримайте додатковий рік гарантії.
      Дізнатись більше ›

      25%

      На змінні насадки

      Отримайте знижку на акційні моделі змінних насадок, зареєструвавши вашу зубну щітку в системі My Philips.
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      60 днів

      Тест-драйв

      Не впевнені, чи підійде вам звукова зубна щітка? Ми переконані в ефективності Sonicare від Philips, і повернемо гроші, якщо ви залишитесь незадоволені.
      Переглянути акційні моделі ›

      Винятковий догляд, налаштований персонально для вас

      Лагідно усуває до 20 разів більше нальоту*

      • Винятковий догляд, налаштований персонально для вас із SenseIQ усуває до 20 разів більше зубного нальоту
      • Датчик тиску та датчик тертя зі світловим індикатором та таймери контролю часу чищення
      • 5 режимів роботи та 3 інтенсивності
      • Застосунок Sonicare зі штучним інтелектом
      • Престижний зарядний футляр із USB. 1 універсальна насадка А3 Premium All-in-One
      У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

      У 20 разів ефективніше видалення зубного нальоту*, дбайливо ставиться до ясен

      Усі чистять зуби по-різному, тому ми розробили цю насадку із щетинками, розташованими під різним кутом, щоб забезпечити ефективне видалення зубного нальоту незалежно від вашої техніки чищення. Наша насадка All-in-One A3 забезпечує найкраще чищення й видаляє до 20 разів більше нальоту, забезпечуючи в 15 разів здоровіші ясна за шість тижнів й усуває на 100% більше плям менш ніж за два дні порівняно зі звичайною зубною щіткою.

      Технологія SenseIQ для персоналізованого використання

      Технологія SenseIQ для персоналізованого використання

      Технологія SenseIQ допомагає збалансувати ваш стиль чищення й визначає силу натиску, рухи та площу покриття до 100 разів на секунду під час чищення. Якщо ви застосовуєте занадто сильний тиск, зубна щітка втрутиться й автоматично відрегулює рівень інтенсивності, захищаючи ваші зуби та ясна.

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Технологія Sonicare Fluid Action

      Зубні щітки Philips Sonicare м’яко, але ефективно очищають зуби й доглядають за зубами та яснами завдяки щетинкам, що здійснюють 62 000 рухів на хвилину. Технологія Sonicare Fluid Action допомагає щетинкам очищати зуби, проганяючи рідину глибоко між зубами та вздовж лінії ясен.

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Захистіть свої ясна за допомогою нашого датчика тиску

      Ця електрична зубна щітка Sonicare має в основі кільце з підсвіткою, яке делікатно повідомляє, якщо ви занадто сильно тиснете. Просто послабте натиск, коли воно засвітиться, щоб захистити ясна.

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Оберіть свій ідеальний спосіб чищення

      Удоскональте процедуру догляду за ротовою порожниною за допомогою 15 режимів чищення. Незалежно від того, чи вам потрібне ретельне чищення, чи точкове, ця електрична зубна щітка допоможе з усім впоратися. Виберіть один із п’яти режимів – Clean, White+, Gum Health, Deep Clean та Sensitive – і налаштуйте один із трьох рівнів інтенсивності для персоналізованого чищення. Просто відкрийте додаток, оберіть свої вподобання й дозвольте зубній щітці зробити все інше.

      Персоналізовані рекомендації та зворотний зв’язок у реальному часі

      Персоналізовані рекомендації та зворотний зв’язок у реальному часі

      Підтримуйте належне здоров’я ротової порожнини за допомогою зубної щітки й додатка Sonicare. Вони ідеально поєднуються, забезпечуючи вказівки в реальному часі, персоналізовані рекомендації й індивідуальні поради для покращення процесу чищення зубів. Відстежуйте успіхи, вдосконалюйте техніку й отримуйте постійний зворотний зв’язок, щоб оптимізувати кожен сеанс чищення. Разом вас не зупинити. Також завдяки автоматичній синхронізації дані про чищення зубів залишаються актуальними в додатку, навіть якщо ви не чистите зуби з додатком поблизу.

      Створено з турботою, щоб ви потурбувалися про себе

      Створено з турботою, щоб ви потурбувалися про себе

      Кожну деталь цієї електричної зубної щітки – від витонченого дизайну до ультрасучасної підставки для заряджання – розроблено нашими відданими дизайнерами й інженерами з особливою увагою до дрібниць. Крім того, завдяки дорожньому футляру для заряджання, що входить у комплект, ви можете підтримувати догляд за ротовою порожниною навіть у дорозі.

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Продовжуйте чистити зуби якнайкраще завдяки нагадуванню про заміну насадки для щітки

      Чи знали ви, що насадки для щіток стають менш ефективними через три місяці? Стоматологи рекомендують регулярно заміняти насадку, тому зубні щітки Philips Sonicare оснащені нагадуванням про заміну насадки для щітки. Щітка відстежує, як часто і з якою силою ви чистите зуби, а потім нагадує вам про необхідність замінити насадку, коли настане час.

      Ресурс батареї: 14 днів

      Ресурс батареї: 14 днів

      Отримайте до 14 днів регулярного чищення зубів від повного заряду, насолоджуючись новим рівнем зручності в повсякденній рутині.

      Технічні характеристики

      • Рівні інтенсивності

        Високий
        Ще більш ефективне чищення
        Середній
        Для щоденного чищення
        Низький
        Для чутливих зубів та ясен

      • Потужність

        Живлення
        100–240 В

      • Технічні характеристики

        Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої)
        14 днів
        Батарея
        Можна заряджати
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Споживання енергії
        Режим очікування без відображення <0,06 Вт

      • Конструкція та покриття

        Колір
        Кремовий

      • Обслуговування

        Гарантія
        2 роки гарантії
        Підтримка програмного забезпечення
        Philips пропонує оновлення програмного забезпечення строком на 2 роки з дати придбання.

      • Сумісність

        Сумісність з Android
        Телефони Android із Bluetooth 4.0 і новішої версії
        Бездротова технологія Bluetooth
        Додаток Sonicare з можливістю під’єднання
        Сумісність з iOS
        iPhone з Bluetooth 4.0 і новішої версії

      • Простота у користуванні

        Сумісність ручки щітки
        Прості знімні насадки для щітки
        Індикатор батареї
        Піктограма з підсвіткою вказує на ресурс батареї
        Ручка
        Елегантна та компактна конструкція
        Таймер
        BrushPacer та SmartTimer

      • Елементи в комплекті

        Ручка
        1 DiamondClean Prestige 9900
        Насадки для щітки
        1 A3 All-in-One
        Дорожній футляр
        1 престижний дорожній USB-футляр для заряджання
        Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера)
        1 зарядна платформа й підставка

      • Ефективність чищення

        Видалення нальоту
        У 20 разів ефективніше*
        Здоров’я ясен
        До 15 разів здоровіші ясна***
        Відбілювання
        До 100% більше видалення плям**
        Швидкість
        62000 рухів щітки на хвилину

      • Режими

        Чищення
        Для виняткового щоденного чищення
        Ретельне чищення
        Для освіжаючого ретельного чищення
        Делікатний
        Для чутливих зубів та ясен
        Здоров’я ясен
        Лагідно масажує ясна
        Відбілювання+
        Допомагає усувати поверхневі плями

      • Технологія інтелектуальних датчиків

        Реакція на надмірний тиск
        • Кільце засвічується фіолетовим кольором
        • Вібрація та пульсуючий звук
        Нагадування про заміну
        Повідомляє, коли потрібно замінити насадку для щітки
        SenseIQ
        Автоматично налаштовує чищення залежно від сили натиску й рухів

      • Додаток Sonicare

        Відстеження і звіти успішності
        Відстежуйте свої звички чищення зубів і покращення з часом за допомогою аналітичних даних і персоналізованих рекомендацій.
        Підказки в реальному часі з SenseIQ
        Отримуйте миттєвий зворотний зв’язок щодо сили натиску, рухів та охоплення, щоб покращити техніку під час чищення зубів.
        Персоналізовані вказівки
        Отримуйте індивідуальні поради щодо чищення зубів залежно від ваших особливостей і звичок.

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Ручка Sonicare Prestige 9900
      • Універсальна насадка для щітки Premium (A3)
      • Підставка
      • -

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      • у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
      • *за 6 місяців у порівнянні зі звичайною зубною щіткою.
      • **менш ніж за 2 дні в порівнянні зі звичайною зубною щіткою.

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