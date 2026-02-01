Розважайтеся з колажами: відображайте кілька фотографій в одному перегляді

Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.