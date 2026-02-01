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Більше не доступний

10FF2M4 PhotoFrame

10FF2M4/00

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Ідеальні цифрові кольори для насиченого та вражаючого відображення фотографій

Повноколірний дисплей забезпечує найкраще відтворення ваших фотографій із яскравими, реалістичними кольорами, відображаючи той самий повний спектр кольорів, що й на професійно надрукованих фотографіях.

Розважайтеся з колажами: відображайте кілька фотографій в одному перегляді

Це ефект показу слайдів для відображення фотографій у вигляді колажу, що автоматично і випадково об’єднує різні фотографії для уникнення непривабливих меж через фотографії, які менші за розмір екрана.

Відтворюйте слайди, одну фотографію, мініатюри або показуйте годинник

Гнучкі режими відображення дозволяють одночасно відтворювати одну фотографію за раз, кілька фотографій у режимі мініатюр для швидкого, зручного пошуку або створювати слайди з найбільш цінних фотографій.

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