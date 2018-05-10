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Більше не доступний
196V3LAB5/00
Дисплей має пару вбудованих стереодинаміків. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.3
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
romanckua
10/05/2018
Україна
Все чудово, окрім звуку.
Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Szeryf
07/11/2013
Polska
Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W
Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED