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Більше не доступний

196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

196V3LAB5/00

4.3

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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Вбудовані аудіодинаміки запобігають скупченню дротів на робочому столі

Дисплей має пару вбудованих стереодинаміків. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

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Відгуки

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4.3

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

4
2
1

10/05/2018

Україна

Україна

Все чудово, окрім звуку.

Гарна якість зображення, приємний дизайн, всі функції працюють окрім звуку, звук тут ні про що, ледве чути.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

07/11/2013

Polska

Polska

Jestem zadowolony z wyboru produktu PHILIPS. To już drugi po Briliansie 1905W

Urządzenie wyczerpuje moje potrzeby i spełnia oczekiwania.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226V3LAB5 LCD monitor with LED backlight

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Цей відгук про 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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