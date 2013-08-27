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Більше не доступний
196V4LSB2/00
Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
3.7
з 5
3
Відгуки
rozgardia11
27/08/2013
Česká republika
Vynikajuca kvalita
Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Jano753
19/12/2013
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd.
W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
DziadekMaciek
16/11/2013
Polska
Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu
Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.
Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Цей відгук про 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED