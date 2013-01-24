Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів
Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів
Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги
Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів
Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів
Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги
Професійний світлодіодний телевізор
Ціна магазину Philips
Усього:
SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.
SmartInfo дозволяє легко надавати пацієнтам лікарняну або медичну інформацію. Ваші пацієнти мають доступ до цієї інтерактивної лікарняної веб-сторінки, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно змінювати та легко тримати пацієнтів у курсі всіх останніх подій.
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.
Білий дизайн із заокругленими кутами для приємнішого вигляду в медичних закладах.
Інноваційний телевізор для лежачих пацієнтів має розумну сенсорну панель керування внизу для персоналізованого використання. Кнопки керування з підсвіткою забезпечують легку навігацію, навіть у темряві. Пласка поверхня, яку можна чистити, та функція блокування клавіатури гарантують легке чищення.
Базова безпека, функціональність та надійність – це основні вимоги у професійному медичному середовищі. На відміну від стандартних телевізорів, Philips HeartLine застосовує спеціальне живлення для медичного використання, щоб відповідати цим вимогам. Він відповідає стандарту EN/IEC 60601-1, гарантуючи базову безпеку та функціональність. Також він сумісний із додатковим стандартом EN/IEC 60601-1-2 щодо електромагнітних випробувань та сумісності для медичного обладнання. Багато країн, лікарень та клінік потребують сумісності із цими стандартами.
Роз’єм для навушників є гальванічно ізольованим для найбезпечнішого зв’язку навушників пацієнта з телевізором Philips HeartLine. Гальванічна ізоляція потрібна для безпечного відділення роз’єму для навушників від електричного середовища біля ліжка пацієнта.
Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть причинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips HeartLine турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент в матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієлла (пневмонія).
Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.
Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Тюнер/Прийом/Передача
Під’єднання, задня панель
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри