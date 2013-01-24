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    Професійний світлодіодний телевізор

    19HFL4010W/12
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів
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      Професійний світлодіодний телевізор

      19HFL4010W/12
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів

      Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів

      Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги

      Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів

      Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів

      Цей унікальний готельний телевізор є ідеальним рішенням для встановлення поруч із ліжком пацієнта. Телевізор розроблено відповідно до вимог сфери охорони здоров’я, він не завдає турбот іншим пацієнтам і збільшує комфорт, забезпечуючи приватний перегляд. Переглянути усі переваги

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        Професійний світлодіодний телевізор

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        Унікальний телевізор для лежачих пацієнтів

        Неймовірна функціональність для Ваших пацієнтів

        • 19-дюймовий HeartLine
        • LED
        • DVB-T2/T/C та IPTV
        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall для легкого дистанційного встановлення та догляду

        SmartInstall забезпечує легке встановлення та догляд за телевізорами. За допомогою простого веб-інструменту тепер можна дистанційно налаштувати та встановити телевізори, не заходячи в жодну кімнату! Це економить час та дозволяє не турбувати гостей. Що б це не було – оновлення інформаційних сторінок готелю чи встановлення нових каналів, – SmartInstall може все.

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок медичних закладів

        SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок медичних закладів

        SmartInfo дозволяє легко надавати пацієнтам лікарняну або медичну інформацію. Ваші пацієнти мають доступ до цієї інтерактивної лікарняної веб-сторінки, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно змінювати та легко тримати пацієнтів у курсі всіх останніх подій.

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Світлодіодний телевізор для зображень із неймовірною контрастністю

        Світлодіодна підсвітка забезпечує низький рівень споживання енергії та прекрасні лінії у поєднанні з високою яскравістю, неймовірною контрастністю і яскравими кольорами.

        Біла естетика для медичних закладів

        Білий дизайн із заокругленими кутами для приємнішого вигляду в медичних закладах.

        Сенсорні кнопки на передній панелі з підсвіткою з виявленням відстані

        Інноваційний телевізор для лежачих пацієнтів має розумну сенсорну панель керування внизу для персоналізованого використання. Кнопки керування з підсвіткою забезпечують легку навігацію, навіть у темряві. Пласка поверхня, яку можна чистити, та функція блокування клавіатури гарантують легке чищення.

        Живлення для медичного використання гарантує безпеку з низьким рівнем опромінення

        Базова безпека, функціональність та надійність – це основні вимоги у професійному медичному середовищі. На відміну від стандартних телевізорів, Philips HeartLine застосовує спеціальне живлення для медичного використання, щоб відповідати цим вимогам. Він відповідає стандарту EN/IEC 60601-1, гарантуючи базову безпеку та функціональність. Також він сумісний із додатковим стандартом EN/IEC 60601-1-2 щодо електромагнітних випробувань та сумісності для медичного обладнання. Багато країн, лікарень та клінік потребують сумісності із цими стандартами.

        Гальванічно ізольований роз’єм для навушників

        Роз’єм для навушників є гальванічно ізольованим для найбезпечнішого зв’язку навушників пацієнта з телевізором Philips HeartLine. Гальванічна ізоляція потрібна для безпечного відділення роз’єму для навушників від електричного середовища біля ліжка пацієнта.

        Корпус AntiMicrobial активно сповільнює розвиток бактерій

        Мікроби стали зростаючою проблемою у лікарнях та медичних закладах в усьому світі, оскільки вони можуть причинити небезпечні для життя інфекції. Телевізори Philips HeartLine турбуються про це, використовуючи протимікробний додатковий компонент в матеріалі корпусу, сумісний з JIS Z2801, роблячи його невід’ємною частиною корпусу дисплея. Ваше добре самопочуття та самопочуття Ваших пацієнтів тепер забезпечується цією захисною поверхнею, що перешкоджає розвитку найпоширеніших мікроорганізмів, таких як золотистий стафілокок (гастроентерит), кишкова паличка та клебсієлла (пневмонія).

        Додатки Smart TV з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Додатки Philips Smart TV складаютьcя зі зростаючої кількості додатків – від YouTube до додатків соціальних мереж тощо. Для використання у готелі підібрано спеціальну версію, яка має кілька додаткових переваг, таких як гарантія безпечного видалення інформації про гостей після використання та запобігання завданню шкоди бізнесу неправомірним вмістом.

        Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Відображення годинника на екрані для оптимальної зручності гостей

        Завдяки нашому новому екранному годиннику гості можуть легко дізнатися поточний час. Одним натисненням кнопки годинник з’являється на екрані телевізора, поєднуючи в собі покращену видимість та низький рівень споживання енергії.

        Низький рівень споживання енергії

        Телевізори Philips створено для зменшення споживання енергії. Це не тільки зменшить вплив на довкілля, але й експлуатаційні витрати.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          Світлодіодний HD-телевізор
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          47  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          19  дюймів
          Формат кадру
          16:9
          Роздільна здатність панелі
          1366 x 768p
          Яскравість
          200  кд/м²
          Кут перегляду
          170º (Г) / 160º (В)
          Покращення зображення
          • Perfect Motion Rate 200 Гц
          • Pixel Plus HD

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          5 (2x2,5)  Вт
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вгору
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Функції звуку
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/C
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast

        • Під’єднання, задня панель

          Антена
          IEC-75
          HDMI1
          HDMI 1.4
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Ethernet (LAN)
          RJ-45
          Зовнішнє керування
          RJ-48

        • Під’єднання, бічна панель

          HDMI2
          HDMI 1.4
          USB1
          USB 2.0
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм

        • Вдосконалення під’єднання

          USB
          Режим "Лише роз’єм для заряджання"
          HDMI
          ARC (усі роз’єми)
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          LAN
          Увімкнення у локальній мережі LAN
          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress

        • Характеристики

          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Локальне керування
          Об’ємне сенсорне керування

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          • Блокування локального керування
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          • Слайд-шоу зображень
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • CMND & Create
          • Групове керування телевізором
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Користувацький фон SmartTV
          • Повідомлення привітання
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          • Система IPTV
          Додатки
          • AppControl
          • Додатки на основі хмари
          Генерація доходу
          MyChoice
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ/IP
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Екранний годинник
          • Додатковий зовнішній годинник
          Канали
          Об’єднаний список
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Керування живленням
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • WoLAN
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          Захист від крадіжок
          Замок Kensington

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Сенсорні кнопки керування з підсвіткою
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Датчик відстані
          • Функція блокування чищення
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          • Панель керування телевізором
          Безпека
          • IEC/EN60601-1
          • Вогнестійкість
          • Вихід для навушників з гальванічною ізоляцією
          • Подвійна ізоляція класу II
          EMC
          IEC/EN60601-1-2
          Гігієнічні
          • Корпус JISZ2801Anti-microbial
          • Гладка задня кришка

        • Мультимедіа

          Мультимедійні роз’єми
          • USB
          • LAN
          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • Контейнери: AVI, MKV
          • 3GP
          • ASF
          • M2TS
          • M4V
          • MP4
          • MPG
          • PS
          • Quicktime
          • TS
          • WMV
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • ASS
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          Підтримувані формати зображення
          • BMP
          • JPG
          • PNG
          • GIF
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Адаптер постійного струму
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          Додатково
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
          • Зовнішній годинник 22AV1120C/00

        • Потужність

          Вхід
          12 В постійного струму
          Зовнішнє живлення
          • 50–60 Гц
          • 100–240 В змінного струму
          • Надзвичайно великий кабель постійного струму 3,5 м
          • Медичний сертифікат IEC/EN60601-1
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          13  Вт
          Річне споживання енергії
          19  кВт·год
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,5 Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C

        • Розміри

          Розміри телевізора (без ручки)
          (Ш x В x Г): 446 x 293 x 38  мм
          Вага виробу
          2,4  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          • M4
          • 75 x 75 мм
          Вага вибору (+ ручка)
          2,6  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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            • Пульт дистанційного керування продається окремо. Додатковий пульт дистанційного керування потрібний під час встановлення телевізора. Користуватися деякими функціями без додаткового пульта дистанційного керування неможливо.
            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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