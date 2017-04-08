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Більше не доступний
227E4QHSD/00
Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
5.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
Ozean
08/04/2017
Polska
Перевірений покупець
Superrr
Szukając Monitora dla siebie ,szukałem też porad i opini na wiele typów i modeli ,wybór pomimo kilku "wad" przypisanych przez osoby użytkujące już ten model padł na ten ,no i teraz z czystym sumieniem mogę go polecić !
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED