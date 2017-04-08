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Більше не доступний

227E4QHSD IPS LCD monitor, LED backlight

227E4QHSD/00

5
| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб
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Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

Екологічно безпечний дисплей без ртуті

Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.

Вишукана, тонка конструкція доповнює домашній інтер’єр

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

08/04/2017

Polska

Polska

Перевірений покупець

Superrr

Szukając Monitora dla siebie ,szukałem też porad i opini na wiele typów i modeli ,wybór pomimo kilku "wad" przypisanych przez osoby użytkujące już ten model padł na ten ,no i teraz z czystym sumieniem mogę go polecić !

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 227E4QHSD Monitor LCD IPS, podświetlenie LED

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