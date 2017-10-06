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Більше не доступний
236G3DHSB/00
Монітори Philips зі світлодіодною підсвіткою не містять ртуті, однієї з найтоксичніших природних речовин, що впливає на людей і тварин. Це зменшує негативний вплив дисплея на довкілля протягом його терміну використання, від виробництва до утилізації.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight