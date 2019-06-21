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Білі світлодіоди – це твердотільні елементи, які швидше засвічуються на повну, сталу яскравість, економлячи час запуску. Світлодіоди не містять ртуті, що забезпечує екологічно безпечну переробку та утилізацію. Світлодіоди дозволяють краще контролювати регулювання яскравості підсвітки РК-екрана, забезпечуючи надзвичайно високий коефіцієнт контрастності. Вони також забезпечують відмінне відтворення кольорів завдяки сталій яскравості по всьому екрану.
SmartControl Lite – це програмне забезпечення нового покоління для керування монітором із графічним інтерфейсом, що базується на 3D-піктограмах. Це дозволяє користувачу точно налаштувати за допомогою миші більшість параметрів монітора, наприклад колір, яскравість, калібрування екрана, мультимедіа, керування ідентифікатором тощо.
SmartContrast – це технологія Philips, що аналізує відтворюваний вміст, автоматично регулюючи кольори та контролюючи інтенсивність підсвітки, що забезпечує динамічне покращення контрастності для найкращих цифрових зображень та відео або під час відтворення ігор з темними відтінками. Коли вибрано режим економії, налаштовується контрастність та підсвітка для належного відображення щоденних офісних програм та меншого споживання електроенергії.
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Теодорина
13/10/2019
България
Перевірений покупець
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED