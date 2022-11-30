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Більше не доступний

РК-монітор Full HD

243V7QDAB/01

3.9

| (16) Відгуки | 85% рекомендують цей виріб

Яскраве, чітке зображення від краю до краю

Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.

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Яскраве, чітке зображення від краю до краю

  • Лінійка V

  • 24 (діаг. 23,8 дюйма/60,5 см)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Підтримка HDMI для розваг у форматі Full HD

Пристрій із підтримкою HDMI має усе необхідне апаратне забезпечення для прийому вхідного сигналу High-Definition Multimedia Interface (HDMI). Кабель HDMI забезпечує передачу високоякісного цифрового відео й аудіо через один кабель із комп’ютера чи будь-якого аудіо-/відеоджерела (зокрема, декодерів, DVD-програвачів, аудіо-/відеоприймачів та відеокамер).

Технічні характеристики

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Відгуки

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3.9

з 5

16

Відгуки

85%

рекомендують цей виріб

4
2

30/11/2022

Україна

Україна

Перевірений покупець

Монитор Филипс

Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.

Цей відгук про 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата використання 2020-11-30

Цей відгук про 273V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата використання 2020-11-30

28/07/2020

Україна

Україна

Найкращій монітор бюджетного сегменту.

Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!

Плюси

Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата використання 2020-03-28

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 243V7QDAB РК-монітор Full HD

Дата використання 2020-03-28

18/11/2022

Polska

Polska

Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie

To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Плюси

solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.

Мінуси

Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Дата використання 2022-10-18

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Дата використання 2022-10-18

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Примітки

  1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

  2. Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.

  3. Час відповіді рівнозначний SmartResponse