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Більше не доступний
273E3LHSB/00
Дисплей має пару вбудованих стереодинаміків. Залежно від моделі та дизайну динаміки можуть бути помітні в разі їх розташування у передній частині або непомітні в разі розташування у нижній, верхній або задній частинах пристрою.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.0
з 5
1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
lamisz
15/05/2012
Polska
Produkt dobry, przydałaby się, dla moich zastosowań (rysunki), większa rozdzielczość.
Jak już wspomniałem przydałaby się w monitorach tej wielkości opcja z większą rozdzielczością. jest to szczególnie ważne dla ludzi, którzy wykonują rysunki dla celów zawodowych. Wadą jest również brak wersji polskiej Smart Control Lite. Również uważam słabym rozwiązaniem jest wyłącznik główny, który potrafi włączyć się sam w sposób niekontrolowany.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273E3LHSB Monitor LCD, podświetlenie LED