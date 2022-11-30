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Більше не доступний
273V7QDAB/01
Яскраве, чітке зображення від краю до краю
Ідеальний універсальний дисплей у компактному тонкому корпусі з дивовижним зображенням, що простягається від краю до краю та не втомлює очі.
Лінійка V
27 дюймів (68,6 см)
1920 x 1080 (Full HD)
Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.
Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.
Нові дисплеї Philips мають надзвичайно вузькі рамки, що гарантує мінімум відволікання та максимальний розмір для перегляду. Дисплей із надзвичайно вузькою рамкою особливо підходить для роботи в багатоекранному режимі з такими програмами, як ігри, програми для графічного дизайну, професійні програми, і створює враження, що ви дивитесь на один великий екран.
3.9
з 5
16
Відгуки
85%
рекомендують цей виріб
anderschess
30/11/2022
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Монитор Филипс
Очень понравился монитор Филлипс Брали два.Все идеально.
Цей відгук про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата використання 2020-11-30
Цей відгук про 273V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата використання 2020-11-30
Ily.Dor
28/07/2020
Україна
Найкращій монітор бюджетного сегменту.
Придбав цей монітор в магазині Ельдорадо, для використання з ігровою приставкою Playstation Монітор ідеально виконує свої функції, висока якість зображення, широкий діапазон кольорів, має досить непогані динаміки (можна підключити зовнішню аудіосистему через 3.5 мм). За пів року використання жодних нарікань не маю, також використовував як монітор для ПК, також цілком задоволений. Рекомендую до придбання!
Плюси
Якість зображення, наявність динаміків, ціна, інтерфейси підключення, дизайн.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата використання 2020-03-28
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 243V7QDAB РК-монітор Full HD
Дата використання 2020-03-28
dziewczyna
18/11/2022
Polska
Dobry, duży monitor IPS full-HD w rozsądnej cenie
To jest dobry, duży monitor full-HD i w rozsądnej (niewysokiej) cenie. Mam go dopiero 2 dni, testowałem i sprawdzałem dokładnie. Wierzę, że posłuży mi długo, bo prezentuje się naprawdę solidnie, ma dobrą matrycę IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki oraz bogate menu ustawień. I, co najważniejsze, ma bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Плюси
solidnie wykonany, dobrama matryca IPS, dużo gniazd audio i video, głośniki, bogate menu ustawień, bardzo dobry obraz i małe zużycie energii.
Мінуси
Słabej jakości dźwięk z głośników, za niska głośność ze źródeł HDMI (np. dekoder TV), przydał by się mały, prosty pilot do zdalnej zmiany ustawień monitora, niewygodne wkładanie wtyków (wygodniejsze jest prostopadłe do płaszczyzny monitora).
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2022-10-18
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Дата використання 2022-10-18
Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.
Максимальна роздільна здатність працює лише для входу HDMI.
Час відповіді рівнозначний SmartResponse