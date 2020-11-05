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  • Вражаючі кольори, стильний дизайн
  • Energy Label Europe E
    Вражаючі кольори, стильний дизайн
  • Вражаючі кольори, стильний дизайн
  • Вражаючі кольори, стильний дизайн

Більше не доступний

РК-монітор з Ultra Wide-Color

276E9QDSB/00

4.9
| (7) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

1 нагорода

Вражаючі кольори, стильний дизайн
Монітор Philips лінійки E має стильний дизайн та незвичайну якість зображення. Дисплей Full HD із вузькою рамкою і технологією Ultra Wide-Color відтворює справді реалістичне зображення. Насолоджуйтеся чудовим переглядом у стильному дизайні.
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Вражаючі кольори, стильний дизайн

  • Лінійка E

  • 27 дюймів (68,6 см)

  • Full HD (1920 x 1080)

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

Технічні характеристики

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Нагороди

  • Award image AWARD-7185178

Відгуки

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4.9

з 5

7

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

05/11/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор

Насичене соковите зображення. Немає засвітів. Яскравість більш ніж достатня.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 246E9QDSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

21/08/2020

Україна

Україна

Чудовий монітор за такі гроші!!!

Монітор відповідає миоїм потребам - розмір екрана 27", якість зображення Full HD, матове покриття екрану, зручна кнопка ностройки.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 276E9QDSB РК-монітор з Ultra Wide-Color

01/04/2019

Україна

Україна

Чудовий монітор!

Якісна передача кольорів та просто неймовірне зображення! Все настільки реалістично. що мимоволі виникає бажання зазирнути за монітор. Підключила до нього приставку цифрового телебачення - якість краще за телевізор!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 226E9QDSB РК-монітор

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      Примітки

      1. Словесний знак / торгова марка "IPS" та відповідні патенти на технології належать їхнім відповідним власникам.

      2. Час відповіді рівнозначний SmartResponse

      3. Область NTSC на основі CIE1976

      4. Область sRGB на основі CIE 1931

      5. Монітор може відрізнятися від ілюстрацій.