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276E9QSB LCD monitor with Ultra Wide-Color

276E9QSB/00

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Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Ширший діапазон кольорів Ultra Wide-Color для яскравого зображення

Технологія Ultra Wide-Color пропонує ширший спектр кольорів для кращого зображення. Ширша "колірна гама" Ultra Wide-Color забезпечує більш природні зелені відтінки, яскраві червоні та насиченіші сині. Додайте енергії мультимедійним розвагам, зображенням і навіть функціональності та зробіть кольори яскравими за допомогою технології Ultra Wide-Color.

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Світлодіодна технологія широкого кута огляду IPS для точності зображення і кольорів

Дисплеї IPS використовують вдосконалену технологію, яка забезпечує надзвичайно широкий кут огляду 178/178 градусів для перегляду практично під будь-який кутом. Порівняно зі стандартними TN-панелями дисплеї IPS забезпечують надзвичайно чіткі зображення з яскравими кольорами, що ідеально підходить не лише для перегляду фотографій, відео та вебсторінок, а й професійних програм, які вимагають точності кольорів та сталої яскравості.

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Дисплей Full HD 16:9 для чіткого та детального зображення

Якість зображення має значення. Звичайні дисплеї забезпечують якість, але ви очікуєте більшого. Цей дисплей має вдосконалену роздільну здатність Full HD 1920 x 1080. Підтримка стандарту Full HD дозволяє відтворювати реалістичне зображення з чіткими деталями з високою яскравістю, неймовірною контрастністю та реалістичними кольорами.

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