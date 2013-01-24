SmartInfo для маркованих, інтерактивних інформаційних сторінок готелю

SmartInfo дозволяє надати Вашим гостям інформацію про готель або місто через SmartUI. Ваші гості мають доступ до цієї інтерактивної веб-сторінки готелю, навіть коли телевізор не під’єднано до Інтранету або Інтернету. Інформацію можна регулярно та легко змінювати, щоб гості були в курсі всіх останніх подій готелю.