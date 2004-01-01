Інші елементи комплектації
- Батареї для пульта ДК
- Дистанційне керування
- Гарантійний талон
- Шнур живлення
- Підставка на стіл
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Досвід, який змінить гру
Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досвід, який змінить гру
Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.
Досвід, який змінить гру
Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Досвід, який змінить гру
Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.
Телевізор для готелів
Усього:
Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.
Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.
Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!
MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.
Оскільки Ваш готельний телевізор підтримує Android, Ваш гість зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Просте користування меню завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.
AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.
Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.
Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.
За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.
Вам не подобається користуватися пультом дистанційного керування? Використовуйте додаток Philips TV Remote App на своєму смартфоні чи планшеті для керування телевізором, обирайте програми для перегляду та отримуйте доступ до SmartInfo. Додаток можна безкоштовно завантажити на пристрої на основі iOS та Android.
Зображення/дисплей
Аудіо
Конструкція
Android
Тюнер/Прийом/Передача
Бездротове підключення
Під’єднання, задня панель
Можливість підключення знизу
Під’єднання, бічна панель
Вдосконалення під’єднання
Характеристики
Готельні функції
Функції для медичних закладів
Мультимедіа
Аксесуари
Потужність
Розміри