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    Телевізор для готелів

    40HFL5011T/12
    • Досвід, який змінить гру Досвід, який змінить гру Досвід, який змінить гру
      -{discount-value}

      Телевізор для готелів

      40HFL5011T/12

      Досвід, який змінить гру

      Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор для готелів

      Досвід, який змінить гру

      Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.

      Досвід, який змінить гру

      Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор для готелів

      Досвід, який змінить гру

      Дайте своїм гостям ті враження від перегляду, на які вони заслуговують. Їм сподобається телевізор, який швидше та краще реагує, а також пропонує безліч програм, спеціально призначених для готелів, а Вам сподобається просте дистанційне встановлення та керування.

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        Телевізор для готелів

        Телевізор для готелів

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        Досвід, який змінить гру

        на базі Android™

        • MediaSuite, 40 дюймів
        • на базі Android™
        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        CMND & Create: відображайте інформацію, яку бажаєте та коли бажаєте

        Функція CMND & Create дає змогу відображати інформацію, яку Ви бажаєте та коли бажаєте. Модуль керування вмістом CMND дає змогу легко створювати та поширювати інтерактивні фірмові веб-сторінки готелю. Налаштуйте телевізори, щоб надати гостям максимум актуальної інформації про події у Вашому готелі в режимі реального часу.

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        CMND & Control: технічне обслуговування телевізорів без зайвих зусиль

        Функція CMND & Control дає змогу виконувати дистанційну конфігурацію та встановлення телевізора з центральної консолі без потреби заходити в будь-які приміщення. Керуйте роботою всіх дисплеїв та оновлюйте їх без зусиль та не турбуючи гостей.

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Miracast і DirectShare для передачі фільмів і музики на телевізор

        Наші телевізори дають можливість Вашим гостям без проблем насолоджуватися власним вмістом на великому екрані телевізора за допомогою технологій бездротової передачі. Завдяки нашому підходу за принципом відкритої системи ми обслуговуємо користувачів, які користуються пристроями на базі iOS та Android, і постійно розширюємо сумісність. Захищена передача даних захищає Ваших гостей. Зображення, фільми та музику можна без обмежень передавати на наші телевізори через Miracast і DirectShare!

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        Підтримка MyChoice для пасивного доходу

        MyChoice – це простий і недорогий спосіб запропонувати Вашим гостям кращі телеканали. Також вона пропонує додатковий прибутковий потік, що дозволяє компенсувати витрати на придбання телевізора.

        Android: для швидшого, насиченішого та приємнішого телеперегляду

        Оскільки Ваш готельний телевізор підтримує Android, Ваш гість зможете насолоджуватися швидшим, насиченішим інтерфейсом, яким легко користуватися. У Ваших руках контроль над численними спеціальними готельними послугами, додатками тощо. Просте користування меню завдяки прямим посиланням на Ваші улюблені додатки.

        AppControl для додавання, сортування і видалення додатків із мінімальними зусиллями

        AppControl дозволяє мати на телевізорах потрібні додатки. Завдяки можливості додавати, видаляти та сортувати додатки, а також налаштовувати їх для тих чи інших номерів, Ваші гості будуть справді вражені тим, що Ви можете здійснювати контроль із центральної консолі без потреби заходити в номер. Для простоти використання та безпеки завантажуйте свій спеціальний додаток на наш приватний хмарний сервер та будьте впевненими, що доступ до нього матимете лише Ви.

        Розширені додатки з безліччю спеціальних послуг для готелю

        Розширені додатки включають бібліотеку додатків, яка постійно збільшується. Завдяки Android додатки працюють рівномірніше, швидше та є як ніколи розширеними. Спеціально для готелів: інформація про гостя надійно видаляється після використання, заборонено доступ до незаконного вмісту, який може зашкодити Вашому бізнесу.

        Вбудована система IPTV для оптимальної інтерактивності за індивідуальними налаштуваннями

        Економія витрат без зайвої метушні. За допомогою наших нових телевізорів Smart TV Ви зможете створити власну готельну систему безпосередньо на телевізорі. Тепер інтерактивні канали, відео за запитом, інтерактивні готельні меню та інформація, а також онлайн-системи замовлень доступні без встановлення зовнішньої приставки до телевізора. Окрім передачі вмісту по коаксіальних телевізійних кабелях, Ви тепер можете використовувати Інтернет для передачі телеканалів чи VOD безпосередньо на телевізор. Наша партнерська мережа може надати Вам потрібний портал з індивідуальними налаштуваннями.

        Serial Xpress Protocol для інтерактивних систем

        За допомогою Serial Xpress Protocol (SXP) телевізор можна під’єднати до зовнішніх декодерів та декодерів для блоків кабельного телебачення усіх основних постачальників інтерактивних систем.

        Додаток Philips TV Remote App для кращого контролю з боку гостя

        Вам не подобається користуватися пультом дистанційного керування? Використовуйте додаток Philips TV Remote App на своєму смартфоні чи планшеті для керування телевізором, обирайте програми для перегляду та отримуйте доступ до SmartInfo. Додаток можна безкоштовно завантажити на пристрої на основі iOS та Android.

        Технічні характеристики

        • Зображення/дисплей

          Формат кадру
          16:9
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          40  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          102  см
          Дисплей
          Світлодіодний Full HD
          Яскравість
          350  кд/м²
          Покращення зображення
          • Perfect Motion Rate 200 Гц
          • Pixel Plus HD
          Роздільна здатність панелі
          1920x1080p
          Кут перегляду
          176º (Г) / 176º (В)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          • DVB-T/T2/C
          • HEVC FHD (до 1080p60)
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          Аналоговий телевізор
          PAL
          Відтворення IP
          • Multicast
          • Unicast

        • Android TV

          ОС
          Android™ 5.1 (Lollipop)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          8 ГБ

        • Характеристики

          Простота у користуванні
          • Стиль зображення
          • Стиль звуку
          Цифрові послуги
          • ЕДП 8 д.
          • Зараз і далі
          • MHEG
          • Телетекст
          • HbbTV
          • Субтитри
          Локальне керування
          Джойстик

        • Готельні функції

          Режим готелю
          • Блокування керування джойстиком
          • Блокування меню
          • Блокування меню встановлення
          • Обмеження гучності
          Режим в’язниці
          • режим високої безпеки
          • Блокування тексту/MHEG/USB/ЕДП/субтитрів
          Таймер
          • Таймер сну
          • Будильник
          • Канал пробудження
          • Звуки пробудження
          Керування увімкненням
          • Канал
          • Функція
          • Формат зображення
          • Гучність
          • Стиль зображення
          Захист від крадіжок
          • Захист батареї від крадіжок
          • Замок Kensington
          Керування живленням
          • Автоматичне увімкнення
          • Екозапуск/швидкий запуск
          • WoLAN
          • WoWLAN
          Додатки
          • AppControl
          • Додатки на основі хмари
          • Додатки Android
          • Додаток Philips TV Remote App
          Ваша марка
          • SmartInfo
          • Логотип привітання
          • Панель із можливістю налаштування (HTML)
          • Система IPTV
          • Користувацькі додатки
          • Назва місця розташування (Ідентифікація геоназв)
          годинник
          • Годинник у режимі очікування
          • Кнопка пульта ДК з підсвіткою у темряві
          • Екранний годинник
          • Додатковий зовнішній годинник
          SmartInfo
          • Оглядач HTML5
          • Інтерактивні шаблони
          Клонування та оновлення програмного забезпечення
          • Миттєве початкове клонування
          • Через USB/РЧ/IP
          CMND & Control
          • Офлайновий редактор каналів
          • Офлайновий редактор параметрів
          • Стан телевізора в режимі реального часу (IP)
          • Дистанційне керування через IP/РЧ
          • CMND & Create
          • Групове керування телевізором
          Керування
          • Блокування автоматичного оновлення каналів
          • Serial Xpress Protocol
          • JSON API для TV Control-JAPIT
          Вбудовані послуги
          5-денний прогноз погоди
          Інтерактивне DRM
          • VSecure
          • Playready Smoothstreaming
          • SecureMedia
          Генерація доходу
          MyChoice
          Мови
          Налаштування мови гостя
          Дистанційне керування
          • Підтримка фіксатора для кабелю
          • Виявлення низького рівня заряду батареї
          • Блокування кришки батарейного відсіку пульта ДК
          Канали
          • Об’єднаний список
          • Тематичні списки

        • Функції для медичних закладів

          Керування
          • Керування кількома пультами ДК
          • Підтримка пульта ДК для медичних закладів
          • Підтримка системи виклику медсестри
          Зручність
          • Вихід для навушників
          • Незалежне вимкнення звуку основного гучномовця
          Безпека
          • Подвійна ізоляція класу II
          • Вогнестійкість

        • Мультимедіа

          Підтримуване відтворення відео
          • Формати: H.264/MPEG4 AVC
          • MPEG1
          • MPEG2
          • MPEG4
          • WMV9/VC1
          • HEVC
          • Контейнери: AVI, MKV
          Підтримувані музичні формати
          • MP3
          • AAC
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Підтримувані формати субтитрів
          • SRT
          • SMI
          • SSA SUB
          • TXT
          • ASS
          Підтримувані формати зображення
          • JPG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          Підтримувана роздільна здатність відео на USB
          до 1920x1080p при 60 Гц
          Мультимедійні роз’єми
          • USB
          • LAN

        • Аудіо

          Вихідна потужність звуку
          16 (2x8)  Вт
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          1,5 Вт, моно, 8 Ом
          Гучномовці
          • 2,0
          • Направлені вниз
          Функції звуку
          • AVL
          • Incredible surround
          • Динамічні баси
          • Dolby MS10

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          Змінний струм: 220–240 В; 50–60 Гц
          Температура зовнішнього середовища
          від 0 °C до 40 °C
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          &lt; 0,4 Вт
          Клас маркування енергоспоживання
          A+
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          45  Вт
          Енергозберігаючі функції
          Екорежим
          Річне споживання енергії
          65  кВт·год

        • Аксесуари

          У комплекті
          • Настільна поворотна підставка
          • 2 батареї AAA
          • Гарантійний талон
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель живлення
          • Пульт дистанційного керування 22AV1505B/12
          Додатково
          • Зовнішній годинник 22AV1120C/00
          • Пульт ДК для медичних закладів 22AV1109H/12
          • Пульт ДК для налаштування 22AV9573A
          • Пульт ДК Bluetooth 22AV1507A/12

        • Бездротове підключення

          Бездротова мережа LAN
          802.11 b/g/n
          Bluetooth
          • 4.0
          • Ігровий контролер HID
          • Багатоканальний звук
          • Бездротове аудіо (навушники)
          Wi-Fi Direct
          • DirectShare
          • Miracast

        • Можливість підключення знизу

          HDMI1
          HDMI 1.4
          Антена
          IEC-75
          HDMI2
          HDMI 1.4
          Цифровий аудіовихід
          Оптичний
          USB1
          USB 2.0
          Ethernet (LAN)
          RJ-45

        • Під’єднання, бічна панель

          USB2
          USB 3.0
          Гніздо Common Interface
          CI+ 1.3.2
          HDMI3
          HDMI 1.4
          HDMI4
          HDMI 1.4 (MHL 2.0)
          Вихід для навушників
          Міні-роз’єм

        • Під’єднання, задня панель

          Scart
          • RGB
          • CVBS
          Вихід для гучномовців для ванної кімнати
          Міні-роз’єм
          Компонентний
          YPbPr + L/R cinch
          Аудіовхід DVI
          Міні-роз’єм
          Зовнішнє живлення
          • 12 В/15 Вт
          • Міні-роз’єм
          Зовнішнє керування
          RJ-48

        • Вдосконалення під’єднання

          RJ48
          • ІЧ-вхід/вихід
          • Інтерфейс Serial Xpress
          EasyLink (HDMI CEC)
          • Відтворення одним дотиком
          • Режим очікування системи
          • Дистанційна дія пульта
          • керування звуком системи
          LAN
          Увімкнення у локальній мережі LAN
          HDMI
          • ARC (усі роз’єми)
          • DVI (усі роз’єми)
          • MHL 2.0 (HDMI4)

        • Конструкція

          Колір
          Чорний
          Характеристики
          Напис із підсвіткою

        • Розміри

          Вага виробу
          8,2  кг
          Ширина телевізора
          918  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          918  мм
          Сумісність із настінним кронштейном
          • M4
          • 200 x 200 мм
          Висота телевізора
          532  мм
          Глибина телевізора
          77  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          593  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          213  мм
          Вага виробу (+ підставка)
          9,6  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Батареї для пульта ДК
        • Дистанційне керування
        • Гарантійний талон
        • Шнур живлення
        • Підставка на стіл

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            • Доступність функцій залежатиме від впровадження, вибраного спеціалістом з комплектування технічних засобів.
            • Philips не гарантує правильної роботи додатків чи їх безперервної роботи.
            • Фактичний об’єм вільної пам’яті може бути меншим з огляду на попередню конфігурацію пристрою.
            • Типове споживання енергії у режимі очікування, визначене відповідно до IEC62087, вид. 2. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.

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            Про Philips

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            ТОВ «Філіпс Україна»
            03038, Україна
            м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
            Код ЄДРПОУ 33744042

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