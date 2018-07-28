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Більше не доступний
40PFT4200/12
4.7
з 5
3
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Hotsuliak
28/07/2018
Україна
телевізор працює чудово, продукт якісний
телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV
Dorota, Anna
19/07/2023
Polska
TV PHILIPS
super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2021-07-19
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD
Дата використання 2021-07-19
Fran39
26/01/2016
Hrvatska
jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom
Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV