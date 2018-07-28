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Більше не доступний

4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

40PFT4200/12

4.7

| (3) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

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4.7

з 5

3

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

28/07/2018

Україна

Україна

телевізор працює чудово, продукт якісний

телевізор чудовий, і робота і дизайн, лише не можу настроїти поточну дату та час

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Full HD Slim LED TV

19/07/2023

Polska

Polska

TV PHILIPS

super telewizor energooszczędny żywe kolory można podpiąć media przenośne i dekoder

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2021-07-19

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Smukły telewizor LED Full HD

Дата використання 2021-07-19

26/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

jednostavan led tv s kvalitetnom slikom i zvukom

Philipsov led tv iz serije 4000 lijepog je dizajna, kvalitetne slike i zvuka. Od njega se ne očekuje da ima niz dodatnih funkcija i mogućnosti ali kupac će uživati u zaista kvalitetnoj slici. Cijena među najpovoljnijima u toj klasi i veličini ekrana. Isto tako, savjet je da se nađe prodavač koji nudi dodatno jamstvo 5 godina

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 4000 series 40PFT4200 Tanki Full HD LED TV

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