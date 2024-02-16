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      LED 4K телевізор з Ambilight

      43PUS8309

      4K телевізор з Ambilight

      Хочете більше від свого наступного телевізора? Цей телевізор 4K UHD Ambilight забезпечує надчітке зображення, преміальний звук Dolby Atmos і яскраву підсвітку Ambilight. Ігри стають епічними, фільми – ще масштабнішими, а для музики створюється власне світлове шоу!

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      LED 4K телевізор з Ambilight

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      4K телевізор з Ambilight

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      4K телевізор з Ambilight

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      • Телевізор 108 см (43 дюйми) з AMBILIGHT
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Розумна платформа Titan OS
      • Звук Dolby Atmos
      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.

      Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори зі світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.

      Перегляд із яскравим і надчітким зображенням.

      Перегляд із яскравим і надчітким зображенням.

      Насолоджуйтеся будь-яким контентом на цьому світлодіодному телевізорі 4K (UHD) з Ambilight. Процесор Philips Pixel Precise Ultra HD оптимізує якість зображення для відтворення надчіткого зображення, насичених кольорів і плавних рухів. Ви щоразу отримуватимете найкращі враження від перегляду.

      Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

      Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.

      Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі Smart TV. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі категорії, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.

      Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

      Dolby Atmos для кінематографічного звуку.

      Dolby Atmos занурює вас у глибину, розміщуючи звукові ефекти в просторі навколо та над вами. Незалежно від того, чи це космічні кораблі, що пролітають над головою, чи тихі кроки, що лунають ззаду, ви відчуєте, що перебуваєте в самому центрі подій.

      Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

      Чудовий варіант для ігор. VRR і низька затримка вводу на будь-якій консолі.

      HDMI VRR дозволяє вам отримати максимум переваг від консолі, забезпечуючи швидкий геймплей і плавну графіку. Налаштування низької затримки вводу активується автоматично, коли ви вмикаєте консоль. Ігровий режим Ambilight підсилює гострі відчуття.

      Легке підключення до мереж розумного дому та голосових помічників.

      Легке підключення до мереж розумного дому та голосових помічників.

      Повна сумісність із Matter і Control4 означає, що ви можете легко інтегрувати цей телевізор 4K Ambilight у вашу існуючу мережу розумного дому. Щоб керувати телевізором за допомогою голосу, ви також можете натиснути кнопку Alexa на пульті дистанційного керування телевізором або скористатися розумними колонками Google.

      Сумісність із Matter і Control4.

      Сумісність із Matter і Control4.

      Сумісність із Matter і Control4.

      Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування.

      Тонка підставка цього телевізора з підсвічуванням Ambilight достатньо висока, щоб під нею можна було розмістити саундбар, ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли ви не дивитеся телевізор. Пульт дистанційного керування містить перероблений пластик, пакування містить перероблений картон стандарту FSC, а вставки роздруковані на переробленому папері.

      Технічні характеристики

      • Ambilight

        Функції Ambilight
        • Адаптація до кольору стіни
        • Режим Lounge Light
        • Музичний режим Ambilight
        • AmbiSleep
        • Будильник на світанку
        • Анімація Ambilight FTI Animation
        Версія Ambilight
        3-стороннє

      • Зображення/дисплей

        Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
        43  дюймів
        Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
        108  см
        Дисплей
        4K Ultra HD LED
        Роздільна здатність панелі
        3840x2160
        Процесор зображення
        Pixel Precise Ultra HD

      • Роздільна здатність вхідного сигналу дисплея

        Роздільна здатність – частота оновлення
        • 640x480 – 60 Гц
        • 576p – 50 Гц
        • 720p – 50 Гц, 60 Гц
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Гц
        • 2560x1440 – 60 Гц
        • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Гц

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Цифрові телевізори
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Телегід*
        Електронний довідник програм на 8 днів
        Індикація потужності сигналу
        Так
        Телетекст
        Гіпертекст на 1000 сторінок
        Підтримка HEVC
        Так

      • Smart TV

        Застосунки SmartTV*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • Канал TITAN
        • Додаток NFT*
        • Додаток контролера STB
        ОС
        ОС TITAN
        Об’єм пам’яті (флеш)*
        8 ГБ

      • Функції Smart TV

        Взаємодія з користувачем
        Дублювання екрана
        Інтерактивне телебачення
        HbbTV
        Голосовий помічник*
        Вбудований помічник Amazon Alexa
        Використання функцій розумного дому
        • Працює з Amazon Alexa
        • Працює з Google Асистентом
        • MATTER
        • Control4

      • Мультимедійні застосунки

        Формати відтворення відео
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Формати відтворення музики
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Підтримувані формати субтитрів
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Формати відтворення зображення
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Звук

        Вихідна потужність (RMS)
        20 Вт
        Конфігурація динаміків
        Два повнодіапазонні динаміки по 10 Вт
        Кодек
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Покращення звуку
        • Підсилення низьких частот Dolby
        • Чіткий діалог
        • Звук із системою штучного інтелекту
        • Еквалайзер зі штучним інтелектом
        • Регулятор гучності Dolby
        • Нічний режим
        • Персоналізація звуку

      • Під'єднання

        Кількість роз’ємів HDMI
        3
        Характеристики HDMI
        • 4K
        • Реверсивний звуковий канал
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Дистанційна дія пульта
        • Керування звуком системи
        • Режим очікування системи
        • Відтворення одним дотиком
        Кількість USB-роз’ємів
        2
        Бездротове з’єднання
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Так на всіх HDMI
        HDMI ARC
        Так на HDMI1
        Функції HDMI 2.1
        • eARC на HDMI 1
        • Підтримка eARC, VRR, ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC для Philips ТВ/саундбарів
        • Зовнішнє налаштування через інтерфейс телевізора

      • Підтримувані функції відео HDMI

        Ігри
        • ALLM
        • Змінна частота кадрів VRR з HDMI
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • Підтримка HDR10+

      • Карта енергоспоживання ЄС

        Реєстраційні номери EPREL
        1826216
        Клас енергоспоживання для SDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
        54  кВт-год/1000 год
        Клас енергоспоживання для HDR
        G
        Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
        111  кВт-год/1000 год
        Споживання енергії у режимі вимкнення
        Не доступно
        Мережевий режим очікування
        2.0  Вт
        Технологія панелі, яка використовується
        Світлодіодна РК

      • Потужність

        Потужність, що споживається від електромережі
        Змінний струм 220–240 В, 50/60 Гц
        Споживання електроенергії в режимі очікування
        менше 0,5 Вт
        Енергозберігаючі функції
        • Таймер автоматичного вимикання
        • Вимикання зображення (для радіо)
        • Екорежим
        • Сенсор світла

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • Дистанційне керування
        • 2 батареї AAA
        • Підставка на стіл
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник користувача
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки

      • Конструкція

        Кольори телевізора
        Чорна матова рамка
        Конструкція підставки
        Арочні підставки чорного кольору

      • Розміри

        Відстань між 2 підставками
        782  мм
        Сумісність із настінним кронштейном
        100 x 200 мм
        Телевізор без підставки (Ш x В x Г)
        963 x 571 x 78 мм
        Телевізор із підставкою (Ш x В x Г)
        963 x 630 x 242 мм
        Картонна упаковка (Ш x В x Г)
        1070 x 650 x 145 мм
        Вага телевізора без підставки
        8,5 кг
        Вага телевізора з підставкою
        8,9 кг
        Вага з упаковкою
        10,5 кг

      Badge-D2C

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      • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
      • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
      • Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv
      • Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp
      • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
      • Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
      • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
      • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
      • Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
      • Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
      • Сервіс HBO Max стане доступним до серпня 2024 року.
      • Matter/Control4: ця функція стане доступною в 2024 р. через оновлення програмного забезпечення.

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