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    OLED

    OLED-телевізор 4K UHD Android TV

    65OLED706/12
    Загальна оцінка / 5
    • Реалістичне зображення. Магічна підсвітка. Реалістичне зображення. Магічна підсвітка. Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.
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      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      65OLED706/12
      Загальна оцінка / 5

      Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.

      Що б вам не подобалось, цей OLED-телевізор запалює будь-який контент. Насичене деталями, прекрасне реалістичне зображення поєднується з унікальним підсвічуванням Philips Ambilight, щоб перетворити кіновечір на гостросюжетну подію. А кожна гра переносить вас в інший світ. Переглянути усі переваги

      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.

      Що б вам не подобалось, цей OLED-телевізор запалює будь-який контент. Насичене деталями, прекрасне реалістичне зображення поєднується з унікальним підсвічуванням Philips Ambilight, щоб перетворити кіновечір на гостросюжетну подію. А кожна гра переносить вас в інший світ. Переглянути усі переваги

      Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.

      Що б вам не подобалось, цей OLED-телевізор запалює будь-який контент. Насичене деталями, прекрасне реалістичне зображення поєднується з унікальним підсвічуванням Philips Ambilight, щоб перетворити кіновечір на гостросюжетну подію. А кожна гра переносить вас в інший світ. Переглянути усі переваги

      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.

      Що б вам не подобалось, цей OLED-телевізор запалює будь-який контент. Насичене деталями, прекрасне реалістичне зображення поєднується з унікальним підсвічуванням Philips Ambilight, щоб перетворити кіновечір на гостросюжетну подію. А кожна гра переносить вас в інший світ. Переглянути усі переваги

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        OLED

        OLED

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        Усього:

        Реалістичне зображення. Магічна підсвітка.

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Звук Dolby Atmos
        • 3-стороннє підсвічування Ambilight
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        Телевізор із магічним підсвічуванням Ambilight. Лише в Philips.

        З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Так виглядає реалістичне зображення. OLED-телевізор Philips.

        Так виглядає реалістичне зображення. OLED-телевізор Philips.

        З OLED-телевізором Philips ви отримаєте ширший кут огляду й унікальне реалістичне зображення. Насиченіші чорні відтінки. Правдивіші кольори. Точне відтворення деталей у тінях та яскравих фрагментах. Підтримуються всі основні формати HDR. Ви відчуватимете кожну сцену з повною силою.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Підтримка преміального звуку Dolby та відеоформатів означає, що HDR-контент, який ви переглядатимете, виглядатиме й звучатиме знаменито. Ви насолоджуватиметеся зображенням, що передаватиме справжні задуми режисера, та об’ємним звуком із реальною чіткістю та глибиною.

        Просто розумний. Android TV.

        Просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Чудовий варіант для ігор. Надзвичайно низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Чудовий варіант для ігор. Надзвичайно низький рівень затримки на будь-якій консолі

        Телевізор Philips має новий роз’єм HDMI 2.1 і автоматично перемикається на налаштування з надзвичайно низьким рівнем затримки, коли ви починаєте грати у гру на консолі. Підтримується змінна частота кадрів VRR та Freesync для плавних швидких ігор. Режим гри з підсвічуванням Ambilight перенесе захоплюючу гру прямо в кімнату.

        Звук у форматі Multi-Room. DTS Play-Fi

        Звук у форматі Multi-Room. DTS Play-Fi

        DTS Play-Fi на телевізорі Philips дозволяє підключитися до сумісних гучномовців у будь-якій кімнаті. Маєте бездротові гучномовці в кухні? Слухайте й переглядайте фільм, поки готуєте їсти, або слідкуйте за спортивним коментатором, поки готуєте напої для сім’ї.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Конструкція преміум-класу. Від підставки до пульта ДК

        Кожен дюйм цього телевізора виглядає високоякісно. Надзвичайно тонка металева рамка. Чудові алюмінієві ніжки. Або пульт дистанційного керування з кнопкою Ambilight, яка підсвічується і дозволяє легко увімкнути Ambilight навіть у темряві.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Натисніть кнопку на пульті, щоб порозмовляти з Google Помічником. Керуйте розумними домашніми пристроями, які сумісні з телевізором або Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • HDR10+
          • Perfect Natural Motion
          • Режим PQ зі штучним інтелектом
          • Керування кольорами ISF
          • Micro Dimming Perfect
          • Підтримка CalMAN

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          • підтримка HDR, HDR10/ HLG
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 120 Гц
          Відеовходи на всіх HDMI
          • HDR10/HLG (Hybrid Log Gamma)
          • HDR10+/Dolby Vision
          • до 4K UHD 3840 x 2160 при 120 Гц

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 10 (Q)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Amazon instant video
          • BBC iPlayer
          • Netflix
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • Spotify
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротові з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вихід для навушників
          • Супутниковий конектор
          • Сервісний конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          HDMI eARC
          Так на HDMI2
          Змінна частота кадрів VRR з HDMI
          • Так, на всіх роз’ємах HDMI
          • FreeSync Premium

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          590102
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          137  Вт
          Клас енергоспоживання для HDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          106  Вт
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний

        • Звук

          Аудіо
          • Вихідна потужність: 50 Вт (RMS)
          • 2.1-канальний
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Конфігурація динаміків
          2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization

        • Розміри

          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм
          Глибина коробки
          170,0  мм
          Висота коробки
          1002,0  мм
          Ширина коробки
          1660,0  мм
          Вага виробу
          27,9  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          28,3  кг
          Глибина телевізора
          58,0  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          280,0  мм
          Висота телевізора
          829,5  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          845,9  мм
          Ширина телевізора
          1448,7  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1448,7  мм
          Глибина підставки
          280,0  мм
          Висота підставки
          19,0  мм
          Ширина підставки
          797,5  мм
          Вага з упаковкою
          35,6  кг

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник (x1)
          • Дистанційне керування
          • Підставка на стіл
          Батареї в комплекті
          2 батареї AAA

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Металеві темно-хромові ніжки з гранями

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          • Майстер під’єднання пристрою
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          • Завантаження ПЗ у фоновому режимі
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          • Широкий екран
          Дистанційне керування
          з голосом
          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Пульт ДК з мікрофоном
          • Працює з Alexa

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            • *Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо)
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.
            • Пропозиція Cloud Gaming залежить від постачальників ігор.

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