Інші елементи комплектації
- 2 батареї AAA
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Дистанційне керування
- Підставка на стіл
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Перегляд. Ігри. Повна насолода.
Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд. Ігри. Повна насолода.
Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
Перегляд. Ігри. Повна насолода.
Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Перегляд. Ігри. Повна насолода.
Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги
OLED-телевізор 4K UHD Android TV
Усього:
Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.
Ультратонка металева рамка та темні хромовані металеві ніжки підставки надають цьому телевізору відчуття стилю, а пульт дистанційного керування містить функціональні клавіші для швидкого переходу до улюблених сервісів потокової передачі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.
4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.
Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.
Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.
З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Хочете відчути повну силу кожної сцени? Реалістичне зображення на екрані OLED-телевізора Philips завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Чорні відтінки завжди чорні й у жодному разі не сірі, і ви побачите кожну деталь у затінених або світлих областях. Підтримуються усі основні формати HDR для забезпечення реалістичного зображення, як ніколи раніше.
Керуйте Google Помічником телевізора або розумними домашніми пристроями, які сумісні з Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Android TV
Обробка
Функції Smart TV
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Конструкція
Розміри
Аксесуари
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