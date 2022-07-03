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    OLED

    OLED-телевізор 4K UHD Android TV

    65OLED707/12
    Загальна оцінка / 5
    • Перегляд. Ігри. Повна насолода. Перегляд. Ігри. Повна насолода. Перегляд. Ігри. Повна насолода.
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      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      65OLED707/12
      Загальна оцінка / 5

      Перегляд. Ігри. Повна насолода.

      Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Перегляд. Ігри. Повна насолода.

      Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      Перегляд. Ігри. Повна насолода.

      Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

      OLED OLED-телевізор 4K UHD Android TV

      Перегляд. Ігри. Повна насолода.

      Реалістичне зображення, яке забезпечує наш найбільш доступний OLED-телевізор. Ігри зі швидким відгуком, де ви завжди будете на висоті. Захоплюючий звук для шоу, фільмів тощо. Захоплююче підсвічування Ambilight удосконалить перегляд будь-якого улюбленого контенту. Переглянути усі переваги

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        OLED

        OLED

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

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        Перегляд. Ігри. Повна насолода.

        OLED-телевізор 4K UHD Android TV

        • P5 AI Perfect Picture Engine
        • Звук Dolby Atmos
        • 3-стороннє підсвічування Ambilight
        • Телевізор Android TV 164 см (65 д.)
        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Що б ви не дивились, зображення надзвичайно реалістичне. Процесор P5 зі штучним інтелектом.

        Із процесором Philips P5 зі штучним інтелектом зображення таке реалістичне, що здається, що ви можете ступити в нього. Алгоритм системи штучного інтелекту на основі глибокого вивчення обробляє зображення подібно до людського мозку. Незалежно від того, що ви дивитесь, ви отримуєте реалістичні деталі та контрастність, насичені кольори та плавну передачу рухів.

        Конструкція преміум-класу. З думкою про майбутнє

        Конструкція преміум-класу. З думкою про майбутнє

        Ультратонка металева рамка та темні хромовані металеві ніжки підставки надають цьому телевізору відчуття стилю, а пульт дистанційного керування містить функціональні клавіші для швидкого переходу до улюблених сервісів потокової передачі. Нашу упаковку і вставки виготовлено з переробленого картону й паперу.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        Яскраве HDR-зображення. 4K UHD-телевізор Philips.

        4K UHD-телевізор Philips підтримує всі основні формати HDR, зокрема Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві фрагменти блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos

        Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером – більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із DTS Play-Fi

        Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Philips виступатиме центральним гучномовцем.

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync.

        Епічні ігри. Надзвичайно низький рівень затримки 120 Гц. G-sync, VRR, Freesync.

        Грайте без обмежень. Ваш телевізор Philips із підтримкою HDMI 2.1 дозволяє вповні використовувати усі функції вашої консолі нового покоління завдяки надзвичайно чутливому геймплею та неймовірно плавній графіці. Режим гри Ambilight дарує ще більше вражень.

        Просто розумний. Android TV.

        Просто розумний. Android TV.

        Philips Android TV надає потрібний вміст тоді, коли потрібно. Можна персоналізувати головний екран для відображення улюблених додатків, що дозволяє легко почати потокову передачу улюблених відео й шоу. Також можна продовжити роботу з місця зупинки.

        Магія Ambilight. Лише від Philips.

        З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.

        Так виглядає реалістичне зображення. OLED-телевізор Philips.

        Хочете відчути повну силу кожної сцени? Реалістичне зображення на екрані OLED-телевізора Philips завжди виглядає чудово, навіть під кутом. Чорні відтінки завжди чорні й у жодному разі не сірі, і ви побачите кожну деталь у затінених або світлих областях. Підтримуються усі основні формати HDR для забезпечення реалістичного зображення, як ніколи раніше.

        Голосове керування. Google Помічник. Працює з Alexa.

        Керуйте Google Помічником телевізора або розумними домашніми пристроями, які сумісні з Google Помічником, за допомогою голосу. Або попросіть Alexa керувати пристроями, які сумісні з телевізором та Alexa.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла
          • Режим гри
          • Музичний режим Ambilight
          • AmbiWakeup
          • AmbiSleep
          • Бездротові домашні гучномовці Philips
            Сумісність із бездротовими домашніми гучномовцями Philips
          • Ambilight Aurora
          • Анімація завантаження Ambilight

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Роздільна здатність панелі
          3840 x 2160
          Природна частота оновлення
          120  Гц
          Система попіксельної обробки зображення
          P5 AI Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • Широка колірна гама 99% DCI/P3
          • Dolby Vision
          • Режим PQ зі штучним інтелектом
          • Підтримка CalMAN
          • Адаптер HDR10+
          • Режим Filmmaker mode

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K 120 Гц*
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          • Підтримка HDMI 2.1.
          • до 4K 120 Гц*
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI3/4
          • Підтримка HDMI 2.0.
          • Підтримка HDR, HDR10+/HLG

        • Android TV

          ОС
          Android TV™ 11 (R)
          Об’єм пам’яті (флеш)
          16 Гб*
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          • Netflix
          • Apple TV
          • BBC iPlayer
          • Spotify
          • Amazon Prime Video
          • Disney+
          • Fitness App
          • YouTube Music

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Функції Smart TV

          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Голосовий помічник*
          • Вбудований Google Помічник
          • Працює з Alexa

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Відтворення відео
          • PAL
          • SECAM
          Підтримка HEVC
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3 Вт
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Вимикання зображення (для радіо)
          • Екорежим
          • Сенсор світла

        • Звук

          Аудіо
          • 2.1-канальний
          • Вихідна потужність: 70 Вт (RMS)
          Кодек
          • AC-4
          • Dolby Atmos
          • DTS-HD(M6)
          • Dolby Digital MS12 V2.5
          Конфігурація динаміків
          4 середньочастотні динаміки по 10 Вт, сабвуфер 30 Вт
          Покращення звуку
          • Звук із системою штучного інтелекту
          • Чіткий діалог
          • Dolby Atmos
          • Підсилення низьких частот Dolby
          • Регулятор гучності Dolby
          • Нічний режим
          • Еквалайзер зі штучним інтелектом
          • DTS Play-Fi
          • Mimi Sound Personalization

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          3
          Бездротове з’єднання
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, подвійний діапазон
          • Bluetooth 5.0
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Вихід для навушників
          • Сервісний конектор
          • Супутниковий конектор
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.3
          Так на всіх HDMI
          HDMI ARC
          Так для всіх роз’ємів
          Функції HDMI 2.1
          • eARC на HDMI 2
          • Підтримка eARC, VRR, ALLM
          • FreeSync Premium
          • Підтримка G-SYNC
          • VRR на HDMI 1/2

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          • AV1
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SMI
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          • FLAC
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG
          • Фото 360 градусів
          • HEIF

        • Конструкція

          Кольори телевізора
          Металева рамка
          Конструкція підставки
          Металеві темно-хромові ніжки

        • Розміри

          Ширина коробки
          1660,0  мм
          Висота коробки
          1002,0  мм
          Глибина коробки
          170,0  мм
          Ширина телевізора
          1448,7  мм
          Висота телевізора
          829,5  мм
          Глибина телевізора
          58,0  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1448,7  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          846,1  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          280,0  мм
          Вага виробу
          23,7  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          24,3  кг
          Вага з упаковкою
          30,7  кг
          Ширина підставки
          797,5  мм
          Глибина підставки
          280,0  мм
          Висота підставки
          19,0  мм
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм

        • Аксесуари

          Аксесуари в комплекті
          • 2 батареї AAA
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник
          • Дистанційне керування
          • Підставка на стіл

        • Карта енергоспоживання ЄС

          Реєстраційні номери EPREL
          1225607
          Клас енергоспоживання для SDR
          G
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для SDR
          122  кВт-год/1000 год
          Клас енергоспоживання для HDR
          F
          Потреба в потужності в режимі увімкнення для HDR
          86  кВт-год/1000 год
          Мережевий режим очікування
          <2,0  Вт
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          невідомо
          Технологія панелі, яка використовується
          Органічно-світлодіодний

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 2 батареї AAA
        • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
        • Шнур живлення
        • Короткий посібник
        • Дистанційне керування
        • Підставка на стіл

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            • Панелі OLED-телевізорів Philips було сертифіковано на відсутність мерехтіння та надокучливих відблисків компанією UL.
            • Формат вхідного сигналу 4K2K 120 Гц підвищується на внутрішньому рівні до роздільної здатності 4K1K
            • Об’єм пам’яті (флеш): 16 Гб, фактичний наявний об’єм диска може різнитися (наприклад, залежно від (попередньо) встановлених додатків, встановленої операційної системи тощо).
            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
            • Потрібна підписка на Disney+. Діють умови: https://www.disneyplus.com (c) 2020 Disney та пов’язані організації. Додаток Disney+ доступний вибраними мовами у певних країнах.
            • Google Помічник доступний на телевізорах Philips із Android з операційною системою Android O (8) або пізнішої версії. Google Помічник доступний окремими мовами і в окремих країнах.
            • Потрібна підписка Netflix. Діють умови: https://www.netflix.com
            • Послуга Rakuten TV доступна окремими мовами і в окремих країнах.

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