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    Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

    65OLED903/12
    Загальна оцінка / 5
    9 нагород
    • Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
      -{discount-value}

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      65OLED903/12
      Загальна оцінка / 5
      9 нагород

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

      Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги

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        Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

        Усього:

        Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins

        із 3-стороннім підсвічуванням Ambilight

        • Телевізор 164 см (65 д.) із Ambilight
        • 4500 Picture Performance Index
        • HDR Perfect WCG 99%
        • Процесор P5 Perfect Picture Engine
        OLED-телевізор 4K UHD. Саме так виглядає реалістичне зображення.

        OLED-телевізор 4K UHD. Саме так виглядає реалістичне зображення.

        Із OLED-телевізором Philips кожна сцена здається дивовижно реалістичною. Окремі пікселі можуть ставати менш яскравими або вимикатися, що забезпечує насиченіші чорні відтінки, яскраві кольори та вражаючу контрастність. Навіть деталі у тінях та яскравих фрагментах відтворюються з точністю. Ви отримуєте також ширший кут огляду, а завдяки процесору Philips чудове плавне рухоме зображення.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Philips P5 Engine. Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела.

        Процесор Philips P5 Perfect Picture Engine другого покоління з обробкою Perfect Natural Reality переносить реалізм на цілком новий рівень. Від найменшої освітленої ділянки до найнасиченішої тіні – деталі відтворюються з точністю, що наближається до сприйняття людським оком. Кольори реалістичні. Тони шкіри виглядають природно. Рухи неймовірно плавні.

        Звучання від Bowers & Wilkins.

        Звучання від Bowers & Wilkins.

        Ваш OLED-телевізор Philips має звучання від легендарних експертів звуку Bowers & Wilkins. Винятковий дизайн динаміка забезпечує захоплююче відтворення з неймовірним динамічним діапазоном. Баси насичені та глибокі, а деталі бездоганні. Навіть за низького рівня гучності. Коли ідеальна якість зображення поєднується із таким же звуком, перегляд стає дивовижним.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Ambilight. Дозвольте емоціям вийти за межі екрана.

        Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Google Play Store та галерея додатків Philips App Gallery. Більше цікавого.

        Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.

        Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за вашою командою.

        Вбудований Google Помічник. Контент та багато іншого за вашою командою.

        Керуйте своїм телевізором Philips Android TV за допомогою голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім розумним домашнім пристроям із підтримкою Google Помічника, наприклад зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану.

        HDR10+. Побачте більше того, що задумав режисер.*

        Із технологією Philips HDR10+ зображення є більш захоплюючим та реалістичним. Динамічні метадані дозволяють телевізору регулювати рівні яскравості в кожному окремому кадрі. Від яскравого неба до храмів зі свічками – кольори виглядають реальними. Зберігаються оригінальні деталі. Контрастність бездоганна.

        Технічні характеристики

        • Ambilight

          Версія Ambilight
          3-стороннє
          Функції Ambilight
          • Вбудована Ambilight+Hue
          • Музичний режим Ambilight
          • Режим гри
          • Адаптація до кольору стіни
          • Режим розслаблюючого світла

        • Зображення/дисплей

          Дисплей
          4K Ultra HD OLED
          Розмір екрана по діагоналі (у метрах)
          164  см
          Розмір екрана по діагоналі (у дюймах)
          65  дюймів
          Роздільна здатність панелі
          3840x2160
          Формат кадру
          16:9
          Система попіксельної обробки зображення
          Процесор P5 Perfect Picture Engine
          Покращення зображення
          • Ultra Resolution
          • Perfect Natural Motion
          • Micro Dimming Perfect
          • HDR Perfect
          • 4500 PPI

        • Android TV

          ОС
          Android™ 7.0 (Nougat)
          Попередньо встановлені додатки
          • Фільми Google Play*
          • Музика Google Play*
          • Пошук Google
          • YouTube
          Об’єм пам’яті (флеш)
          • 16 Гб*
          • розширення через USB-пристрій

        • Функції Smart TV

          Взаємодія з користувачем
          SimplyShare
          Інтерактивне телебачення
          HbbTV
          Програма
          • Стоп-кадр у телепрограмі
          • Запис на USB*
          Додатки SmartTV*
          • Мережеві відеомагазини
          • Відкритий веб-браузер
          • Соціальне ТБ
          • ТБ на вимогу
          • YouTube
          Просте встановлення
          • Автоматичне виявлення пристроїв Philips
          • Майстер під’єднання пристрою
          • Майстер встановлення мережі
          • Майстер помічника з налаштувань
          Простота у користуванні
          • Універсальна розумна кнопка меню
          • Екранний посібник користувача
          Можливість оновлення програмного забезпечення
          • Майстер автоматичного оновлення програмного забезпечення
          • Можливість оновлення програмного забезпечення через USB
          • Оновлення програмного забезпечення через Інтернет
          Налаштування формату екрана
          • Основні – На весь екран
          • До розмірів екрана
          • Додаткові – Змістити
          • Масштабувати, Розтягнути
          Додаток Philips TV Remote App*
          • Додатки
          • Канали
          • Керування
          • Зараз на ТБ
          • Телегід
          • Відео на вимогу
          Дистанційне керування
          • з клавіатурою
          • 1x Easy Remote

        • Обробка

          Потужність обробки
          Quad Core

        • Звук

          Аудіо
          • Вихідна потужність: 50 Вт (RMS)
          • 2.1-канальний
          • Звук від Bowers & Wilkins
          Акустична система
          • 2x титановий купольний динамік
          • 2x конусний динамік середніх частот зі скловолокна
          • Низькочастотний динамік із двома пасивними випромінювачами
          Кодек
          • Dolby Digital
          • Dolby Digital Plus
          • AC-4
          DTS-HD Premium Sound
          • DTS-HD
          • DTS Studio Sound II
          Конфігурація динаміків
          2 високочастотні динаміки, 2 середньочастотні динаміки по 10 Вт, низькочастотний динамік 30 Вт

        • Під'єднання

          Кількість роз’ємів HDMI
          4
          Кількість USB-роз’ємів
          2
          Кількість компонентних входів (YPbPr)
          1
          Бездротові з’єднання
          • Подвійний діапазон
          • Вбудований Wi-Fi 802.11ac 2x2
          Інші з’єднання
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Антена IEC75
          • Цифровий аудіовихід (оптичний)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Вхід Audio L/R
          • Вихід для навушників
          • 2 входи для супутникової антени
          Характеристики HDMI
          • 4K
          • Реверсивний звуковий канал
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Дистанційна дія пульта
          • Керування звуком системи
          • Режим очікування системи
          • Відтворення одним дотиком
          HDCP 2.2
          Так на всіх HDMI

        • Мультимедійні додатки

          Формати відтворення відео
          • Контейнери: AVI, MKV
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • WMV9/VC1
          • VP9
          • HEVC (H.265)
          Підтримувані формати субтитрів
          • .SRT
          • .SUB
          • .TXT
          • .SMI
          Формати відтворення музики
          • AAC
          • MP3
          • WAV
          • WMA (від v2 до v9.2)
          • WMA-PRO (v9 та v10)
          Формати відтворення зображення
          • JPEG
          • BMP
          • GIF
          • PNG

        • Підтримувана роздільна здатність дисплея

          Комп’ютерні входи на всіх HDMI
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Відеовходи на всіх HDMI
          до 4K UHD 3840x2160 при 60 Гц
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          підтримка HDR, HDR10/ HLG
          Комп’ютерні входи на HDMI1/2
          підтримка HDR, HDR10/ HLG

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Два тюнери
          Так
          Підтримка HEVC
          Так
          Цифрові телевізори
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          Підтримка MPEG
          • MPEG2
          • MPEG4
          Відтворення відео
          • NTSC
          • PAL
          • SECAM
          Телегід*
          Електронний довідник програм на 8 днів
          Індикація потужності сигналу
          Так
          Телетекст
          Гіпертекст на 1000 сторінок

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          220–240 В змінного струму, 50/60 Гц
          Споживання електроенергії в режимі очікування
          <0,3
          Споживання енергії у режимі вимкнення
          Немає
          Температура зовнішнього середовища
          від 5 °C до 35 °C
          Енергозберігаючі функції
          • Таймер автоматичного вимикання
          • Сенсор світла
          • Вимикання зображення (для радіо)
          Клас маркування енергоспоживання
          B
          Живлення маркування енергоспоживання ЄС
          194  Вт
          Річне споживання енергії
          284  кВт·год
          Вміст ртуті
          0  мг
          Наявність свинцю
          Так*

        • Розміри

          Ширина коробки
          1660  мм
          Висота коробки
          1045  мм
          Глибина коробки
          174  мм
          Ширина телевізора
          1448,7  мм
          Висота телевізора
          876,5  мм
          Глибина телевізора
          50,3  мм
          Ширина телевізора (з підставкою)
          1448,7  мм
          Висота телевізора (з підставкою)
          891,5  мм
          Глибина телевізора (з підставкою)
          280,0  мм
          Ширина підставки телевізора
          791,0  мм
          Вага виробу
          31,1  кг
          Вага виробу (+ підставка)
          31,4  кг
          Вага з упаковкою
          43,2  кг
          Сумісність з настінним кріпленням VESA
          300 x 300 мм

        • Аксесуари

          Батареї в комплекті
          4 батареї AAA
          Аксесуари в комплекті
          • 2 пульти ДК
          • Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
          • Кабель "міні-роз’єм – Л/П"
          • Кабель "міні-роз’єм – YPbPr"
          • Шнур живлення
          • Короткий посібник (x1)
          • Підставка на стіл

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            • ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
            • Пропозиції додатка Android різняться залежно від країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте місцевий магазин Google Play Store.
            • Споживання енергії у кВт/год. на рік на основі споживання енергії телевізора, який працює 4 години на день протягом 365 днів. Фактичне споживання енергії залежатиме від використання телевізора.
            • Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції "Без обмежень". Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на веб-сайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
            • Додаток Philips TV Remote App та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі та ОС розумного пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • Пропозиції додатка Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте веб-сайт: www.philips.com/smarttv.
            • Запис на USB лише для цифрових каналів: записи можуть бути обмежені захистом авторських прав на мовлення (CI+). Можливі обмеження щодо певних країн та каналів.
            • Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
            • Для звукової панелі, гучномовця та іншого аудіопристрою потрібне з’єднання HDMI.
            • Ці функціональні можливості залежать від вбудованих додатків ChromeCast та смарт-пристроїв. Докладні відомості шукайте на вбудованих сторінках продукту ChromeCast.
            • Вбудований Google Помічник надаватиметься як оновлення програмного забезпечення для телевізорів Android 2018 року.
            • Телевізор підтримує формат HDR10+ через джерела OTT та USB.

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