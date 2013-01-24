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Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги
Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Вас полонить телевізор OLED+ із обробкою зображення P5 та звуком Bowers & Wilkins. Відкрийте для себе відчуття реалістичного кольору, чіткого зображення 4K UHD та дивовижного аудіо. Чи то вечір за переглядом фільму, чи пряма трансляція концерту – реально хвилюючі відчуття. Переглянути усі переваги
Телевізор OLED+ 4K із звучанням від Bowers & Wilkins
Усього:
Із OLED-телевізором Philips кожна сцена здається дивовижно реалістичною. Окремі пікселі можуть ставати менш яскравими або вимикатися, що забезпечує насиченіші чорні відтінки, яскраві кольори та вражаючу контрастність. Навіть деталі у тінях та яскравих фрагментах відтворюються з точністю. Ви отримуєте також ширший кут огляду, а завдяки процесору Philips чудове плавне рухоме зображення.
Процесор Philips P5 Perfect Picture Engine другого покоління з обробкою Perfect Natural Reality переносить реалізм на цілком новий рівень. Від найменшої освітленої ділянки до найнасиченішої тіні – деталі відтворюються з точністю, що наближається до сприйняття людським оком. Кольори реалістичні. Тони шкіри виглядають природно. Рухи неймовірно плавні.
Ваш OLED-телевізор Philips має звучання від легендарних експертів звуку Bowers & Wilkins. Винятковий дизайн динаміка забезпечує захоплююче відтворення з неймовірним динамічним діапазоном. Баси насичені та глибокі, а деталі бездоганні. Навіть за низького рівня гучності. Коли ідеальна якість зображення поєднується із таким же звуком, перегляд стає дивовижним.
Із Philips Ambilight фільми та ігри мають більший ефект занурення. Музика супроводжується власним світловим шоу. А екран здаватиметься більшим, ніж є насправді. Розумні світлодіоди вздовж країв телевізора переносять кольори з екрана на стіни кімнати у реальному часі. Зображення має ідеально налаштоване підсвічування. А це ще одна причина полюбити ваш телевізор.
Виходьте за межі звичайних телепрограм завдяки магазину Google Play Store та галереї додатків Philips App Gallery. Насолоджуйтеся нескінченними відео, телепрограмами, музикою, додатками та іграми онлайн. Більше цікавого.
Керуйте своїм телевізором Philips Android TV за допомогою голосу. Бажаєте зіграти в гру, переглянути відео Netflix чи знайти контент і додатки в магазині Google Play Store? Просто скажіть про це своєму телевізору. Можна навіть давати команди усім розумним домашнім пристроям із підтримкою Google Помічника, наприклад зменшити яскравість освітлення чи налаштувати термостат під час перегляду фільму. І все це, не встаючи з дивану.
Із технологією Philips HDR10+ зображення є більш захоплюючим та реалістичним. Динамічні метадані дозволяють телевізору регулювати рівні яскравості в кожному окремому кадрі. Від яскравого неба до храмів зі свічками – кольори виглядають реальними. Зберігаються оригінальні деталі. Контрастність бездоганна.
Ambilight
Зображення/дисплей
Android TV
Функції Smart TV
Обробка
Звук
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Тюнер/Прийом/Передача
Потужність
Розміри
Аксесуари