Більше кольору. Більше деталей. Більше гострих відчуттів.
Грайте на повну. Спостерігайте з краю свого крісла. Xtra забезпечує приголомшливу деталізацію та кольори, чудовий звук і яскраве підсвічування Ambilight. Фільми, спорт, ігри й ночі в кінотеатрі ще ніколи не були такими насиченими. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The Xtra Телевізор 4K QD MiniLED з Ambilight
Більше кольору. Більше деталей. Більше гострих відчуттів.
Грайте на повну. Спостерігайте з краю свого крісла. Xtra забезпечує приголомшливу деталізацію та кольори, чудовий звук і яскраве підсвічування Ambilight. Фільми, спорт, ігри й ночі в кінотеатрі ще ніколи не були такими насиченими. Переглянути усі переваги
Більше кольору. Більше деталей. Більше гострих відчуттів.
Грайте на повну. Спостерігайте з краю свого крісла. Xtra забезпечує приголомшливу деталізацію та кольори, чудовий звук і яскраве підсвічування Ambilight. Фільми, спорт, ігри й ночі в кінотеатрі ще ніколи не були такими насиченими. Переглянути усі переваги
Цей виріб може бути звільнено від ПДВ
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The Xtra Телевізор 4K QD MiniLED з Ambilight
Більше кольору. Більше деталей. Більше гострих відчуттів.
Грайте на повну. Спостерігайте з краю свого крісла. Xtra забезпечує приголомшливу деталізацію та кольори, чудовий звук і яскраве підсвічування Ambilight. Фільми, спорт, ігри й ночі в кінотеатрі ще ніколи не були такими насиченими. Переглянути усі переваги
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Телевізор Xtra 4K QD MiniLED Ambilight
Телевізор 164 см (65 дюймів) з AMBILIGHT
P5 Perfect Picture Engine
Розумна платформа TITAN OS
Dolby Vision та Dolby Atmos
Пориньте у світ улюбленого контенту. Телевізор з Ambilight.
Телевізори з Ambilight — це єдині телевізори з вбудованим світлодіодним підсвічуванням позаду екрана, які реагують на те, що ви дивитеся, занурюючи вас в ореол різнобарвного світла. Це все змінює: ваш телевізор здається більшим, і ви глибше занурюєтеся в улюблені спортивні програми, фільми та ігри.
Завжди ідеальне зображення незалежно від джерела. Philips P5 Engine.
Технологія Philips P5 забезпечує таке ж яскраве зображення, як і контент, який вам подобається. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри виглядають природно. Контраст настільки чіткий, що ви відчуєте кожну деталь. Рухи ідеально плавні.
Технологія Quantum Dot для неймовірних кольорів та контрасту.
Сміливіші кольори. Чіткіші відтінки білого. Глибші відтінки чорного. Технологія мінісвітлодіодів Xtras Quantum Dot забезпечує яскраве деталізоване зображення з неймовірно чітким контрастом. Ви бачитиме більше кольорів, ніж будь-коли раніше. Крім того, цей телевізор Ambilight сумісний з усіма основними форматами HDR, тож темні й яскраві ділянки зображення більш деталізовані.
Легко знаходьте те, що шукаєте. TITAN OS.
Ви швидко знайдете потрібний контент на нашій новій розумній телевізійній платформі TITAN OS. Подобається серіал? Ви можете продовжити перегляд безпосередньо з домашнього екрана. Якщо ви шукаєте щось нове, то можете переглядати такі жанри, як бойовик або драма, і отримувати пропозиції усіх найкращих потокових сервісів в одному місці.
Кінематографічне зображення та звук. Dolby Vision та Dolby Atmos.
Завдяки Dolby Vision та Dolby Atmos ваші фільми, шоу та ігри виглядатимуть і звучатимуть неймовірно. Переглядайте зображення так, яке це було задумано режисером, — більше жодного розчарування через надто темні сцени! Чітко чуйте кожне слово. Відчуйте всі звукові ефекти, ніби дія відбувається навколо вас.
Грайте без обмежень і занурюйтеся в неймовірний реалізм OLED! HDMI 2.1, неймовірно швидка вихідна частота оновлення 120 Гц і наднизька затримка введення забезпечують плавний та чуйний ігровий процес, надзвичайно плавний природний рух і чудову графіку. Ігровий режим Ambilight приносить ще більше гострих відчуттів, а якщо ви граєте на ПК, то зможете насолоджуватися VRR 144 Гц через HDMI.
Пульт дистанційного керування з переробленого пластику. Відповідальне пакування
Металева підставка Xtras виглядає елегантно, і ви можете використовувати Ambilight для атмосферного освітлення, коли екран вимкнено. Пульт дистанційного керування телевізора виготовлено з переробленого пластику, упаковку – з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші роздруковані на переробленому папері.
Легкий контроль
Ви також можете використовувати тонкий пульт дистанційного керування телевізором для керування супутниковою або кабельною приставкою. Для голосового керування можна активувати Alexa за допомогою спеціальної кнопки Alexa на пульті дистанційного керування або керувати телевізором через смарт-колонки Google.
Бездротова домашня система Philips із DTS Play-Fi.
Домашня бездротова система Philips із підтримкою DTS Play-Fi дозволяє за лічені секунди під’єднати сумісні саундбари та бездротові гучномовці по всьому дому. Слухайте фільми на кухні, відтворюйте музику будь-де. Можна навіть створити систему домашнього кінотеатру з об’ємним звуком, де телевізор Ambilight виступатиме центральним гучномовцем.
Підтримка всіх основних форматів HDR
Підтримка всіх основних форматів HDR
Технічні характеристики
Ambilight
Функції Ambilight
Адаптація до кольору стіни
Режим Lounge Light
Музичний режим Ambilight
AmbiSleep
Будильник на світанку
Працює з бездротовими домашніми гучномовцями Philips
Цей телевізор містить свинець лише в певних частинах або компонентах, де немає інших варіантів застосування технологій відповідно до чинних обмежень відповідальності згідно з Директивою щодо обмеження вмісту шкідливих речовин.
Телевізор підтримує прийом сигналів DVB для трансляції «без обмежень». Певні оператори DVB можуть не підтримуватися. Оновлений список можна знайти в розділі частих запитань на вебсайті підтримки Philips. Для деяких операторів потрібний умовний доступ та підписка. Для отримання детальнішої інформації зверніться до оператора.
Доступність додатку Smart TV залежать від моделі телевізора та країни. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/smarttv.
Додаток Philips TV Remote та відповідні функції різняться залежно від моделі телевізора, оператора та країни, а також моделі й ОС пристрою. Для отримання детальнішої інформації відвідайте вебсайт: www.philips.com/TVRemoteapp.
ЕДП та фактична доступність (до 8 днів) залежить від країни та оператора.
Потрібна підписка Netflix. Діють умови, наведені тут: https://www.netflix.com
Amazon Prime доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.
Amazon, Alexa та усі пов’язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її дочірніх компаній. Amazon Alexa доступний вибраними мовами у певних країнах.
Кнопка медіасервісів на пульті дистанційного керування буде різною для кожної країни. Див. фактичний виріб у коробці.
Google Асистент доступний різними мовами та в різних країнах залежно від типів продуктів.
Доступність і функціональність служб голосового керування залежить від країни та мови.
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