Інші елементи комплектації
- Дистанційне керування
- 2 батареї AAA
- Шнур живлення
- Короткий посібник
- Буклет з юридичною інформацією та інформацією з техніки безпеки
- Підставка на стіл
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Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.
Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож Ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере Вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.
Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож Ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере Вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги
Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.
Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож Ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере Вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Відкрийте для себе нові виміри з Alexa та Ambilight.
Додайте нового виміру до своїх вражень від перегляду. Цей телевізор Philips Smart TV підтримує голосового помічника Alexa, тож Ви можете керувати ним голосовими командами. Система Ambilight підбере Вам оптимальну атмосферу для перегляду фільмів, прослуховування музики або ігор. Чудова якість зображення дозволить у повній мірі насолодитися улюбленим медіаконтентом. Переглянути усі переваги
Світлодіодний телевізор 4K UHD Smart TV
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З Philips Ambilight кожен момент стає ближчим. Розумні світлодіоди по периметру телевізора відповідають діям на екрані й випромінюють захоплююче світло. Скориставшись цим підсвічуванням раз, ви будете дивуватися, як дивилися телевізор раніше.
Підтримка високоякісного звуку Dolby та відеоформатів означає те, що контент HDR виглядатиме і звучатиме по-справжньому. Незалежно від того, чи це найновіші потокові серіали чи набір дисків Blu-Ray, ви зможете насолоджуватися контрастністю, яскравістю та кольором, що відображає наміри режисера. Насолоджуйтеся просторовим звучанням із чіткістю, деталями та глибиною.
Із процесором Philips P5 Perfect Picture Engine зображення таке ж неперевершене, як і ваш улюблений контент. Деталі мають помітно більшу глибину. Кольори яскраві, а відтінки шкіри більш реалістичні. Контрастність така висока, що ви відчуватимете кожну деталь. А рухи такі плавні, що ви ніколи не втратите м’яча з поля зору, незалежно від швидкості гри.
Телевізор Philips 4K UHD підтримує усі основні формати HDR, зокрема HDR10+ та Dolby Vision. Переглядаючи обов’язковий до перегляду серіал чи найновішу відеогру, ви помітите насиченіші тіні. Яскраві поверхні блищатимуть. Кольори виглядатимуть реальнішими.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та іншими.
Тепер ви можете керувати своїм телевізором Philips Smart TV за допомогою голосу. Перемикайте канали, попросивши Alexa. Переходьте в режим ігрової консолі. Керуйте розумними пристроями (наприклад, світильниками і термостатом). За допомогою Alexa ви все це можете робити і навіть більше.
Із технологією Philips HDR10+ зображення є більш захоплюючим та реалістичним. Динамічні метадані дозволяють телевізору регулювати рівні яскравості в кожному окремому кадрі. Від яскравого неба до храмів зі свічками – кольори виглядають реальними. Зберігаються оригінальні деталі. Контрастність бездоганна.
SAPHI – це швидка, інтуїтивна операційна система, завдяки якій користуватися Philips Smart TV є справжнім задоволенням. Насолоджуйтеся чудовою якістю зображення та доступом до чіткого меню у вигляді піктограм натисненням однієї кнопки. Легко керуйте телевізором та виконуйте швидку навігацію популярними додатками Philips Smart TV, зокрема YouTube, Netflix та Amazon Prime Video.
Тепер ви можете керувати Saphi TV за допомогою пристроїв Google, таких як Google Home, Google Nest та Google Nest mini. Дивіться і відтворюйте улюблений потоковий контент на Saphi TV за допомогою пристроїв Google.
Ambilight
Зображення/дисплей
Підтримувана роздільна здатність дисплея
Функції Smart TV
Обробка
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Мультимедійні додатки
Потужність
Карта енергоспоживання ЄС
Звук
Розміри
Конструкція
Аксесуари