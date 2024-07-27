Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Очищує кімнати площею 22 м² (GB/T) – 49 м² (NRCC)***
Коефіцієнт чистого повітря (CADR) 190 м³/год**
Видаляє до 99,9% вірусів, бактерій, пилу, алергенів*
Кольорова індикація для якості повітря у режимі реального часу
Автоматичний режим, турборежим та режим сну
Потужна циркуляція повітря ефективно охоплює кімнати площею до 48 м² і розподіляє чисте повітря в кожен куток кімнати. Це підвищує ефективність до коефіцієнта подачі чистого повітря 190 м³/год. Пристрій очищує 20 м² менш ніж за 16 хв (1).
2-рівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA і фільтра попереднього очищення захоплює 99,5% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона (3), завдяки чому ви захищені від PM2.5, бактерій, пилку, пилу, часточок шкіри домашніх тварин та інших забруднюючих речовин. Сертифіковано Європейським центром дослідження проблем алергії (ECARF).
Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, які спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано Airmid Health group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (2). Також протестовано на коронавірус (4).
4.7
з 5
47
Відгуки
91%
рекомендують цей виріб
Innwi
27/07/2024
Україна
Перевірений покупець
Очищувач повітря - неодмінний пристрій для квартир
Добре справляється з очищенням повітря у кімнатах, де живуть тварини. Використовувався і у приміщенні, де палять. Разом з ароматичними компонентами створює чудову атмосферу у спальні.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Vadym_KM
29/04/2023
Україна
Частина акції
Перевірений покупець
Надійний очищувач повітря!
Задоволені виробом на 100%, тихий, якісний, стильний
Плюси
Тихий, якісний, стильний
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Лоран
10/11/2021
Україна
Має корисні функції
Отримали у подарунок, дуже задоволені. Заявлені функції виконує добре. Має чудовий дизайн.
Плюси
ЯКІСТЬ, ФУНКЦІОНАЛ
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серія 800 AC0820/10 Компактний очищувач повітря
Коефіцієнт подачі чистого повітря протестовано сторонньою лабораторією відповідно до GB/T18801-2015.
GB\T - стандарт щодо якості повітря, Китай. NRCC - стандарт щодо якості повітря, Канада.
Це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 190 м3/год. на розмір кімнати 48 м3 (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).
(4) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії у камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.
(5) Рекомендований термін служби пристрою базується на теоретичному обчисленні середніх річних регіональних значень шкідливих частинок у повітрі на вулиці та щоденному використанні очищувача повітря протягом 16 годин в автоматичному режимі.
(6) Перевірено незалежною лабораторією з використанням фільтруючого матеріалу зі швидкістю потоку повітря 5,33 см/сек (1-кратна фільтрація)./З повітря, яке проходить крізь фільтр, перевірено відповідно JISB 9908-2011.
(7) Розрахований середній звуковий тиск на відстані 1,5 метра від пристрою визначено на основі вимірювань відповідно до IEC 60704. Рівень звукового тиску залежить від конструкції приміщення, оздоблення та місця розташування пристрою та слухача.
(8) Порівняно з попередньою моделлю FY0194; 99,97% проти 99,5% фільтрації частинок.