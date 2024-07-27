Щиро радіємо, що придбали! Щиро радіємо за тих, хто придбав! І щиро рекомендуємо тим, хто шукає очищувача-друга! Так, адже тепер наш друг-очищувач допомагає бути і більш здоровими, і жити у більшій чистоті. Придбали у червні 2021-го. До речі, чітко з дитинства і юності, а нам зараз 64 і 54, – знаючи якість марки Philips, одразу придбали 2 (два) додаткових фільтри, це – наш дорогоцінний золотий запас! Отож, дружина, 55 р., після переїзду у нову квартиру постійно кашляля, пчихала і скаржилася на першіння. Із появою друга-Philipsа усі негативи щезли! Дякуємо! А у чоловіка, 64 роки, постійно до покупки Philips червоніли, пекло очі, чоловік щовечора закапував очними краплями, ми думали, що проблеми із очима – від віддаленої роботи за комп'ютером, але – о, приємне диво від друга-Philips! – чоловік вже забув про краплі, хоча працює не менше, а навіть більше, адже тепер, поруч із Philipsом – очі не пече, Philips, ми зрозуміли і переконалися! - врятував і рятує наше здоров'я щодня! Дякуємо, друже Philips, і всім, хто подарував нам таку радість! І маленький домашній секрет: Спочатку прибираємо хатинку пилососом, потім – вологе прибирання, і нарешті – коли все підсохло – вмикаємо Друга-Philipsа, він уже вичищає атмосферу дому до ідеального стану! До речі, коли у 50 метрах від будинку - а ми мешкаємо на 4-му поверсі – влітку косили траву, то і я, і наш Philips відчули запах свіжоскошеної травички водночас, я - ніздрями, а Philips – своєю унікальною чутливістю сенсорів: Я почув запах, а Він – завівся на більшу потугу у автоматичному режимі! Отакий він, наш Philips -Рятівник і Друг! Дякуємо! Лана і Міклош, віддані патріоти Philipsа з середини 70-х минулого століття. 26-10-2021