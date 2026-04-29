Вітальний подарунок -10%*
Безкоштовна доставка та повернення
Розширена гарантія 3 роки
Очищувач і зволожувач повітря
Усі серії
Серія 800 Компактний очищувач повітря
Підтримка
AC0820/10
До магазину
Увійдіть або створіть обліковий запис
Отримуйте миттєвий доступ до інструкцій, персоналізованої підтримки та корисних сервісів – швидко й без зайвих зусиль.
Certificate Philips 800 Series Air Purifier - English (US)
DAP UK-DC19 AC0820. KA1801A-2400750BS - English (US)
Зв’язатися з Philips
Ми готові допомогти