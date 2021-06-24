КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Standard Product Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Philips_AC2729_2in1_AirPurifier_Humidifier_Combi_Se
  • Front Product Photo Philips Series 2000i 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product Detail Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Alternative Product Photograph Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Product in Use Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier
  • Emotional Benefit Photo Philips Series 2000 2-in-1 air purifier and humidifier

Більше не доступний

2000i SeriesКліматичний комплекс 2-в-1

AC2729/51

4.6

| (253) Відгуки | 93% рекомендують цей виріб

Вдихніть різницю

Візуалізація та контроль стану повітря – будь-де, будь-коли. Цей кліматичний комплекс 2-в-1 збалансовано застосовує ці дві функції у кімнатах площею до 65 м2 (NRCC стандарт) для усунення забруднень, дискомфорту сухого повітря, шкідливих газів, частинок, бактерій та вірусів**.

Переглянути всі переваги

Усунення 99,97% частинок розміром 0,003 мікрона

Вдихніть різницю

  • Очищує кімнати площею до 30 м²

  • Коефіцієнт чистого повітря 250 м³/год

  • Швидкість зволоження 500 мл/год

  • Підключення до додатка CleanHome+

Фільтр HEPA захоплює 99,97% часточок розміром 0,003 мікрона (3)

Фільтр HEPA захоплює 99,97% часточок розміром 0,003 мікрона (3)

Трирівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA, фільтра з активованим вугіллям і фільтра попереднього очищення захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона (3), завдяки чому ви захищені від PM2.5, бактерій (4), пилку, пилу, часточок шкіри домашніх тварин, газів та інших забруднюючих речовин.

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Видаляє до 99,9% вірусів та аерозолів із повітря

Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано Airmid Health Group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (5).

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud: гігієнічне зволоження без зусиль

Технологія NanoCloud зволожує повітря тихо й ефективно, поширюючи на 99% менше бактерій (6). NanoCloud працює шляхом природного випаровування, створюючи невидимий туман із молекул чистої водяної пари нанорозміру. Завдяки такому дрібному розміру молекули рівномірно зволожують повітря, а бактеріям і мінералам надзвичайно важко прикріпитися до них, що запобігає поширенню бактерій і білого пилу у кімнаті (7).

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Знайдіть запасні частини або аксесуари

Перейти до розділу

Запасні частини та аксесуари

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

4.6

з 5

253

Відгуки

93%

рекомендують цей виріб

24/06/2021

Україна

Україна

Незаменимый прибор в мегаполисе!

Отлично помогает поддерживать качество воздуха в жару и пыльные бури (из недавнего, показатели прибора зашкаливали сразу после включения, но быстро пришли в норму, спустя минут 20 работы при закрытых окнах и включённом кондиционере) и с сухим воздухом в отопительный сезон!

Цей відгук про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата використання 2020-05-24

Цей відгук про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1

Дата використання 2020-05-24

13/12/2024

Polska

Polska

Super ustawienia urzadzenia

Naprawdę dobry produkt, zdecydowanie polecam. Spełnia swoją funkcję.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

06/11/2024

Polska

Polska

Poziom alergenów

Gdzie się sprawdza poziom |A| gdyż mogę przyciskiem z domkiem (drugi od prawej) sprawdzić tylko wilgotność i PM2,5 Mam model AC2729/51

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці
Примітки

  1. З повітря, що проходить через фільтр; протестовано у випробувальній камері 28,5 м3, забрудненій повітряно-крапельним грипом А (H1N1), Airmid Healthgroup Ltd

  2. Рівень зволоження: протестовано GB/T 23332 у внутрішній кліматичній камері Philips, 2017 р. Розмір камери: 25 м2, початкова температура: 20±2 °C, відносна вологість: 30±3%.

  3. Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).

  4. Запобігає поширенню вологих плям та білого пилу: незалежне тестування третьої сторони, визначення відкладення мінералів із крапель рідини на меблях відповідно до DIN 44973, IUTA e.V. Для визначення відкладень мінералів на меблях із крапель рідини в повітрі протягом 3 годин.

  5. Професійний датчик: порівняно з датчиком Grim і галузевим інфрачервоним датчиком.

  6. Зменшення кількості бактерій: протестовано Інститутом вимірювальних і тестових технологій Шанхаю (SIMT) у камері 30 м3 відповідно до GB21551.3-2010. Для тестування використовувалася бактерія (білий стафілокок) 8032.

  7. Розмір кімнати: вирахувано відповідно до GB/T18801-2015.

  8. Протестовано у 2017 році лабораторією третьої сторони на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.

  9. Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони у 2017 році.

  10. Концентрація бактерій, які переносяться повітрям, у кімнаті залежить від багатьох факторів, таких як повітрообмін, розмір кімнати та налаштування.

  11. Результати отримано на основі поширення білого стафілокока із пристрою. Під час тестувань у резервуарах для води використовувалася стерилізована вода з додавання вказаної бактерії. (Фільтри (за наявності) було видалено із пристроїв).

  12. У кімнаті площею 20 м²: це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 250 м3/год. на розмір кімнати 48 м3 (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).