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Вдихніть різницю
Візуалізація та контроль стану повітря – будь-де, будь-коли. Цей кліматичний комплекс 2-в-1 збалансовано застосовує ці дві функції у кімнатах площею до 65 м2 (NRCC стандарт) для усунення забруднень, дискомфорту сухого повітря, шкідливих газів, частинок, бактерій та вірусів**.
Очищує кімнати площею до 30 м²
Коефіцієнт чистого повітря 250 м³/год
Швидкість зволоження 500 мл/год
Підключення до додатка CleanHome+
Трирівнева фільтрація за допомогою фільтра NanoProtect HEPA, фільтра з активованим вугіллям і фільтра попереднього очищення захоплює 99,97% наддрібних частинок розміром 0,003 мікрона (3), завдяки чому ви захищені від PM2.5, бактерій (4), пилку, пилу, часточок шкіри домашніх тварин, газів та інших забруднюючих речовин.
Захоплює частинки в повітрі, включаючи ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано Airmid Health Group Ltd на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря (5).
Технологія NanoCloud зволожує повітря тихо й ефективно, поширюючи на 99% менше бактерій (6). NanoCloud працює шляхом природного випаровування, створюючи невидимий туман із молекул чистої водяної пари нанорозміру. Завдяки такому дрібному розміру молекули рівномірно зволожують повітря, а бактеріям і мінералам надзвичайно важко прикріпитися до них, що запобігає поширенню бактерій і білого пилу у кімнаті (7).
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
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4.6
з 5
253
Відгуки
93%
рекомендують цей виріб
Vik_o
24/06/2021
Україна
Незаменимый прибор в мегаполисе!
Отлично помогает поддерживать качество воздуха в жару и пыльные бури (из недавнего, показатели прибора зашкаливали сразу после включения, но быстро пришли в норму, спустя минут 20 работы при закрытых окнах и включённом кондиционере) и с сухим воздухом в отопительный сезон!
Цей відгук про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1
Дата використання 2020-05-24
Цей відгук про 2000i Series AC2729/51 Кліматичний комплекс 2-в-1
Дата використання 2020-05-24
Herbut
13/12/2024
Polska
Super ustawienia urzadzenia
Naprawdę dobry produkt, zdecydowanie polecam. Spełnia swoją funkcję.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Piotr78sk8
06/11/2024
Polska
Poziom alergenów
Gdzie się sprawdza poziom |A| gdyż mogę przyciskiem z domkiem (drugi od prawej) sprawdzić tylko wilgotność i PM2,5 Mam model AC2729/51
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про 2000i Series AC2729/10 Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
З повітря, що проходить через фільтр; протестовано у випробувальній камері 28,5 м3, забрудненій повітряно-крапельним грипом А (H1N1), Airmid Healthgroup Ltd
Рівень зволоження: протестовано GB/T 23332 у внутрішній кліматичній камері Philips, 2017 р. Розмір камери: 25 м2, початкова температура: 20±2 °C, відносна вологість: 30±3%.
Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Healthgroup Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
Запобігає поширенню вологих плям та білого пилу: незалежне тестування третьої сторони, визначення відкладення мінералів із крапель рідини на меблях відповідно до DIN 44973, IUTA e.V. Для визначення відкладень мінералів на меблях із крапель рідини в повітрі протягом 3 годин.
Професійний датчик: порівняно з датчиком Grim і галузевим інфрачервоним датчиком.
Зменшення кількості бактерій: протестовано Інститутом вимірювальних і тестових технологій Шанхаю (SIMT) у камері 30 м3 відповідно до GB21551.3-2010. Для тестування використовувалася бактерія (білий стафілокок) 8032.
Розмір кімнати: вирахувано відповідно до GB/T18801-2015.
Протестовано у 2017 році лабораторією третьої сторони на фільтруючому матеріалі з розпиленням NaCl; розмір частинок – 3 нм відповідно до DIN71460-1.
Перевірено ефективність одного проходження потоку повітря 5,33 см/сек. через фільтруючий матеріал лабораторією третьої сторони у 2017 році.
Концентрація бактерій, які переносяться повітрям, у кімнаті залежить від багатьох факторів, таких як повітрообмін, розмір кімнати та налаштування.
Результати отримано на основі поширення білого стафілокока із пристрою. Під час тестувань у резервуарах для води використовувалася стерилізована вода з додавання вказаної бактерії. (Фільтри (за наявності) було видалено із пристроїв).
У кімнаті площею 20 м²: це теоретичний час для одноразового очищення, який визначено діленням коефіцієнта подачі чистого повітря 250 м3/год. на розмір кімнати 48 м3 (припускаючи, що кімната має площу 20 м² та 2,4 м висоти).