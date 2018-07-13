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    Genuine replacement filter

    Зволожуючий фільтр NanoCloud

    FY2425/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди Здорове повітря, завжди
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      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      FY2425/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Зволожуючий фільтр NanoCloud

      Здорове повітря, завжди

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Зволожуючий фільтр NanoCloud

        Усього:

        Здорове повітря, завжди

        Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

        • Технологія NanoCloud
        • Для очищувачів AC2729/50 та AC2729/51
        • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.

        На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud(1)

        На 99 % менше бактерій завдяки технології NanoCloud(1)

        Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря (1).

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.

        Строк служби: до 6 місяців

        Строк служби: до 6 місяців

        Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Ваш пристрій Philips сповіщає, коли потрібно почистити або замінити зволожуючий фільтр. Це полегшує обслуговування пристрою, гарантуючи, що ви завжди будете насолоджуватися приємним і чистим повітрям.

        Підключіть пристрій і відстежуйте термін служби фільтра

        Підключіть пристрій і відстежуйте термін служби фільтра

        Відстежуйте термін служби та стан фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою Clean Home+. Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через програму.

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,077 kg
          Виготовлено у
          Китай
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          27 х 255 х 255 mm
          Вага з упаковкою
          0,188 kg
          Розміри виробу (ДxШxВ)
          235 х 19 мм

        • Заміна

          Сумісність із
          • AC2729/50
          • AC2729/51

        • Performance

          Bacteria filtration
          До 99% менше(1)

        • Compatability

          Suitable for these models
          • AC2729
          • AC2726

        • Заміна

          Вбудований фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

        • Weight and dimensions

          Color(s)
          Синій

        • Ефективність

          Фільтр
          Зволожуючий фільтр

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • (1) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією

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