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Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Здорове повітря, завжди
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99%. Переглянути усі переваги
Зволожуючий фільтр NanoCloud
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Заміна фільтра на оригінальний зволожуючий фільтр Philips забезпечує стабільно високу та ефективну роботу вашого зволожувача повітря. Він розроблений спеціально для вказаного пристрою та ідеально підходить до нього, забезпечуючи безперебійну роботу зволожувача.
Унікальна технологія NanoCloud заснована на процесі природного випаровування чистої водяної пари. Через невеликий розмір молекул пари бактеріям або залишкам надзвичайно важко прикріпитися до них. Ця технологія зволожує повітря та поширює на 99% менше бактерій, ніж провідні ультразвукові зволожувачі повітря (1).
Перед випуском із заводу наші фільтри проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Вони розроблені для забезпечення найвищої ефективності зволожувачів Philips до останнього дня строку служби фільтрів.
Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців.
Ваш пристрій Philips сповіщає, коли потрібно почистити або замінити зволожуючий фільтр. Це полегшує обслуговування пристрою, гарантуючи, що ви завжди будете насолоджуватися приємним і чистим повітрям.
Відстежуйте термін служби та стан фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою Clean Home+. Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через програму.
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