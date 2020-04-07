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FY2425/30
Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000i
Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)
Для очищувачів AC2729/XX
Рекомендована заміна: кожні 6 місяців
Строк служби: 6 місяців
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips серії 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
3.0
з 5
2
Відгуки
IonG
07/04/2020
România
Curatare usoara?
Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
AdrianFlorescu
06/01/2020
România
Trebuie schimbar des
De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.
Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare
(1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.
(2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.