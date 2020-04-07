КаталогПідтримка
uk/ru

Вітальний подарунок -10%*

Безкоштовна доставка та повернення

Розширена гарантія 3 роки

Усі серії

  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425
  • Air purifier & Humidifier, 2in1, wick, humidification, Climate Care, 2000i series, FY2425

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1Зволожуючий фільтр NanoCloud

FY2425/30

3

| (2) Відгуки

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000i

Оригінальний зволожувальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію вивільнення невидимого туману NanoCloud, яка забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99% (1)

Переглянути всі переваги

Сумісні продукти

Серія 2000i

Серія 2000i
Очищувач і зволожувач повітря

AC2729/10

Серія 2000i

Серія 2000i
Очищувач і зволожувач повітря

AC2729/13

Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

Оригінальний зволожуючий фільтр для серії 2000i

  • Для очищувачів AC2729/XX

  • Рекомендована заміна: кожні 6 місяців

  • Строк служби: 6 місяців

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність із пристроями 2-в-1 Philips серії 2000i

Сумісність із пристроями 2-в-1 Philips серії 2000i

Змінні фільтри для очищувача та зволожувача повітря 2-в-1 Philips серії 2000i: AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Довговічні фільтри зі строком служби до 6 місяців

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 6 місяців (1), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

Отримати підтримку для цього продукту

Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради

Відгуки

Цими відгуками керує компанія Bazaarvoice і вони відповідають умовам Політики автентичності Bazaarvoice, яка підтримується технологією захисту від шахрайства та аналізом поведінки людей. Подробиці можна знайти на сайті
Оцінки клієнтів у вигляді відгуку та зірочок корисні для всіх покупців. Вони дозволяють дізнатися більше про продукт та допомагають прийняти рішення про покупку. Будь-який клієнт може залишити відгук

3.0

з 5

2

Відгуки

5
4
2
1

07/04/2020

România

România

Curatare usoara?

Curatarea presupune scufundarea intr-o solutie de otet pana cand cad depunerile, apoi uscarea 'la umbra'. Asta poate dura o zi sau mai mult, timp in care purificatorul de aer nu functioneaza. Filtrul de schimb trebuie montat in suport, suport care contine filtrul vechi aflat in proces de curatare. Nu poti asadar sa inlocuiesti un filtru cu altul, fara a-l arunca pe cel vechi...Frumooos... In Bucuresti eu trebuie sa curat filtrul asta la fiecare luna (asa-i apa pe la noi), altfel aparatul intra intr-o eroare (E6) care nu-i explicata in niciun manual. Aceiasi eroare apare si daca senzorii de praf sunt murdari asa ca de fircare data curat senzorii, prefiltrul si filtrul de umidificare...Un aparat care cere timp si dedicatie. Daca-l recomand? Da, n-am incotro!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

06/01/2020

România

România

Trebuie schimbar des

De 6 luni detin un purificator&umidificator AC2729/50 care inca se mai vinde si aici. Chiar daca nu e momentul conform aplicatiei sa schimb acest filtru, eu stand in Bucuresti am folosit non-stop acest purificator si filtrul acesta a inceput sa scoata un miros mai putin placut (lucru mentionat si de producator ca se poate intampla). Eh, surpriza a venit acum cand nu este pe stock la niciun magazin. Intr-adevar ridica umiditatea asa cum trebuie, dar eu zic ca cei de la philips trebuie sa vanda in pachete de cate 3 bucati aceste filtre, sau sa construiasca un inlocuitor ce nu necesita schimbarea chiar deloc.

Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Цей відгук про Genuine replacement filter FY2425/30 Fitil de umidificare

Підписуйтесь та отримуйте ексклюзивні переваги

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці

Я хочу отримувати рекламно-інформаційні повідомлення – залежно від моїх уподобань і поведінки – щодо виробів, послуг, подій та акційних пропозицій Philips. Я можу в будь-який момент скасувати підписку!

  • • Вітальний подарунок -10%*
  • • Унікальні пропозиції
  • • Ранній доступ до Чорної п'ятниці
Примітки

  1. (1) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

  2. (2) У порівнянні зі стандартними модулями ультразвукового зволожувача, які не містять додаткової технології для зменшення поширення бактерій, що було перевірено незалежною лабораторією.