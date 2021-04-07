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  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
  • Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i

Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1HEPA-фільтр NanoProtect

FY1410/30

1.9
| (9) Відгуки
Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i
Оригінальні змінні фільтри для очищувача повітря 2-в-1: фільтр HEPA NanoProtect захищає від забруднюючих речовин, вірусів, алергенів і бактерій.
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Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

Оригінальний фільтр для пристроїв 2-в-1 серій 1000i та 2000i

  • Затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм

  • Для очищувачів AC2729/XX, AC1214/10

  • Рекомендована заміна: кожні 24 місяці

  • Оригінальний фільтр Philips

Сумісність з очищувачами Philips серій 1000i та 2000i

Сумісність з очищувачами Philips серій 1000i та 2000i

Змінні фільтри для очищувача і зволожувача повітря 2-в-1 Philips серій 1000i та 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.

Довговічні фільтри зі строком служби до 2 років

Довговічні фільтри зі строком служби до 2 років

Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 2 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips для найкращої ефективності

Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.

Технічні характеристики

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Відгуки

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1.9

з 5

9

Відгуки

3

07/04/2021

Україна

Україна

Отличный фильтр

Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect

24/11/2020

България

България

Отличен ефект на пречистване на въздуха

Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен

Плюси

Има осезаем ефект от пречистването

Мінуси

Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър

04/03/2025

Česká republika

Česká republika

Podivné

Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?

Цей відгук про Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

Цей відгук про Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr

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      Примітки

      1. (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.

      2. (2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.