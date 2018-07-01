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Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Потужний захист для найкращих результатів
Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги
Фільтр HEPA NanoProtect
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Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.
Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.
Волокна матеріалу HEPA-фільтра NanoProtect із низьким опором максимізують повітряний потік. Електростатичний заряд притягує частинки розміром до 0,003 мікрона з ефективністю 99,98%, що дозволяє фільтру очищати повітря швидше, ніж HEPA-фільтр H13 (4), який використовується в медицині
Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).
HEPA-фільтр NanoProtect від Philips забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію строком до 2 років. (1)
Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.
Стежте за терміном служби та станом фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою програми Clean Home+ (2). Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через нашу програму (3).
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