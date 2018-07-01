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    Genuine replacement filter

    Фільтр HEPA NanoProtect

    FY1410/30
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів Потужний захист для найкращих результатів
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      Genuine replacement filter Фільтр HEPA NanoProtect

      FY1410/30
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр HEPA NanoProtect

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги

      Genuine replacement filter Фільтр HEPA NanoProtect

      Потужний захист для найкращих результатів

      Фільтр HEPA NanoProtect гарантує захист від вірусів, бактерій, пилку, пилу, PM2,5 та лупи домашніх тварин. Переглянути усі переваги

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        Genuine replacement filter

        Genuine replacement filter

        Фільтр HEPA NanoProtect

        Усього:

        Потужний захист для найкращих результатів

        Оригінальний фільтр Philips, який ідеально підходить до очищувача

        • Термін служби: до 24 місяців
        • Для очищувачів AC2729/51, AC2729/50, AC1214/10
        • Рекомендована заміна: кожні 24 місяці
        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Ідеально підходить для стабільно високої ефективності

        Оригінальний фільтр Philips було розроблено разом із самим пристроєм для забезпечення ідеальної сумісності, що гарантує безперебійну роботу пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Фільтри Philips забезпечують ефективне використання вашого пристрою.

        Перед випуском із заводу повітряні фільтри Philips проходять комплекс обов’язкових і жорстких перевірок. Їх ретельно перевіряють на тривалість експлуатації та надійність для безперервної роботи в режимі 24/7. Наші фільтри розроблені для забезпечення найвищої ефективності очищувачів Philips до останнього дня строку служби фільтра.

        Фільтр HEPA NanoProtect очищує повітря швидше за фільтр H13 (4)

        Фільтр HEPA NanoProtect очищує повітря швидше за фільтр H13 (4)

        Волокна матеріалу HEPA-фільтра NanoProtect із низьким опором максимізують повітряний потік. Електростатичний заряд притягує частинки розміром до 0,003 мікрона з ефективністю 99,98%, що дозволяє фільтру очищати повітря швидше, ніж HEPA-фільтр H13 (4), який використовується в медицині

        Видалення до 99,9% вірусів

        Видалення до 99,9% вірусів

        Очищувач захоплює частинки в повітрі, у тому числі ті, які можуть містити віруси, що спричиняють респіраторні захворювання. Незалежно протестовано на предмет видалення до 99,9% вірусів і частинок із повітря. Також протестовано на коронавірус (8).

        Строк служби: до 24 місяців

        Строк служби: до 24 місяців

        HEPA-фільтр NanoProtect від Philips забезпечує постійний захист і гарантує оптимальну фільтрацію строком до 2 років. (1)

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

        Ваш пристрій Philips сповістить вас про потребу очищення фільтра попереднього очищення, у тому числі про потребу його заміни, на що вам знадобиться менше хвилини. Завдяки цьому технічне обслуговування пристрою не потребує жодних зусиль, а ви завжди зможете насолоджувалися чистим і безпечним для здоров’я повітрям.

        Підключіться до пристрою та відстежуйте його через програму

        Підключіться до пристрою та відстежуйте його через програму

        Стежте за терміном служби та станом фільтра в будь-який час і будь-де за допомогою програми Clean Home+ (2). Отримуйте попередження, коли потрібно змінити фільтр і з легкістю замовляйте заміну безпосередньо через нашу програму (3).

        Технічні характеристики

        • Вага та розміри

          Вага виробу
          0,29 kg
          Колір (кольори)
          Білий, сірий
          Розміри виробу (Д х Ш х В)
          28 х 275 х 360 mm
          Розміри упаковки (ДxШxВ)
          55 х 290 х 375 mm
          Вага з упаковкою
          0,439 kg
          Фільтрація частинок
          99,97% розміру 0,003 мікрона
          Фільтрація алергенів
          99,99%
          Фільтрація вірусів і частинок у повітрі
          99,9%
          Фільтр
          Рекомендована заміна: кожні 24 місяці

        • Заміна

          Для очищувача(-ів) повітря Philips
          AC2729/51, AC2729/50, AC1214/10

        • Технічне обслуговування

          Миття під водою
          Ні
          Чищення щіткою
          Ні
          Чищення хімічними засобами
          Ні

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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            Ризики, пов’язані з продуктом
            • (1) Рекомендований термін служби розраховується на основі середньої тривалості експлуатації користувачами Philips та даних рівня забруднення навколишнього середовища ВООЗ. На фактичний строк служби впливає середовище та частота використання.
            • (2) Актуально лише для окремих моделей із можливістю підключення
            • (3) Актуально лише для країн, в яких є магазини Philips
            • (4) Фільтр HEPA NanoProtect забезпечує менший опір потоку повітря, ніж матеріал фільтра HEPA H13, що дозволяє очищувачу повітря Philips з функцією NanoProtect забезпечити вищий коефіцієнт подачі чистого повітря (CADR), ніж із сертифікованим фільтром HEPA H13 відповідного розміру.
            • (5) З повітря, яке проходить крізь фільтр; перевірено аерозолем NaCl iUTA відповідно до DIN71460-1.
            • (6) Залежить від того, який фільтр використовується із очищувачем Philips AC1711 або 1715
            • (7) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в Airmid Health group Ltd.; у камері для тестування розміром 28,5 м³ містився вірус грипу A(H1N1).
            • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів проведено в зовнішній лабораторії в камері для тестування з вірусом пташиного бронхіту за допомогою фільтра Philips HEPA NanoProtect.

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