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Розширена гарантія 3 роки
FY1410/30
Затримує 99,97% часточок діаметром 0,3 мкм
Для очищувачів AC2729/XX, AC1214/10
Рекомендована заміна: кожні 24 місяці
Оригінальний фільтр Philips
Змінні фільтри для очищувача і зволожувача повітря 2-в-1 Philips серій 1000i та 2000i: AC1214, AC1215, AC1217, AC2721, AC2726, AC2729. Модель вашого очищувача повітря можна дізнатися на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну роботу до 2 років (2), зменшуючи клопоти й витрати.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Завжди використовуйте фільтр Philips для оптимальної ефективності.
1.9
з 5
9
Відгуки
Kosmykov
07/04/2021
Україна
Отличный фильтр
Отлично очищает воздух, хорошо чувствуется когда приходишь из очищенной комнаты
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Очищувач і зволожувач повітря 2-в-1 FY1410/30 HEPA-фільтр NanoProtect
lubo1972
24/11/2020
България
Отличен ефект на пречистване на въздуха
Уреда работи добре, включен е 24ч на минимална степен
Плюси
Има осезаем ефект от пречистването
Мінуси
Няма налични консумативи в търговската мрежа, само година и половина след покупката!
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про Серия 1000i и 2000i 2в1 FY1410/30 NanoProtect HEPA филтър
Neřeknu
04/03/2025
Česká republika
Podivné
Pochybuju, že čistička hodnotí zanesenost filtru čidlem. Měří maximálně interval od poslední výměny, takže pokud máte nárazové znečištění (třeba stavba od vedle) nebude to brát v potaz. Což vrhá stín pochybností i na čidla kvality vzduchu jako takové. Vždy se opotřebovávají i čidla, ale ty měnit/seřizovat nemusíte?
Цей відгук про Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
Цей відгук про Čistička a zvlhčovač 2v1 1000i a 2000i FY1410/30 Náhradní Nano Protect S3 filtr
(1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, інститут iUTA.
(2) Середній розрахунок. Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.