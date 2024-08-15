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AC3220/10
Велика потужність очищення. Неймовірно тихий.
Насолоджуйтесь чистим і безпечним повітрям вдома, тепер на 50% тихіше! Наша конструкція з двома вентиляторами забезпечує більшу потужність у компактному формфакторі, очищаючи навіть великі приміщення за лічені хвилини. Завдяки витонченому дизайну, низькому енергоспоживанню та розумному управлінню через додаток цей пристрій ідеально впишеться у ваш дім.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумний очищувач повітря
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Менший розмір, більша швидкість прибирання (1) завдяки інноваційній конструкції з двома вентиляторами. Завдяки потужній фільтрації 520 м3/год (CADR) цей пристрій легко порається з великими приміщеннями площею до 135 м2 (2) і прибирає кімнату площею 20 м2 менш ніж за 6 хвилин (3).
Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (4) – менші, ніж найменший відомий вірус!
Відчуйте на 50% менше шуму завдяки технології SilentWings (1). Натхненна безшумним польотом сов, наша конструкція лопатей вентилятора забезпечує очищення з рівнем шуму до 15 дБ(А). Навіть на максимальній швидкості він працює тихіше, ніж лунає звичайна розмова. (5)
Захист на весь день для алергіків. Видаляє 99,99% алергенів пилових кліщів, пилку, домашніх тварин або спор цвілі (6), відомих тригерів алергії або симптомів сінної лихоманки (7). Сертифікований ECARF як нешкідливий для алергіків.
Видаляє 99,9% вірусів і бактерій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Незалежно протестовано на усунення вірусу грипу H1N1 (8), бактерій стафілококу (9) та 99,99% SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19 (10).
Шар активного вугілля вловлює запахи і видаляє понад 95% газових забруднювачів, які шкодять повітрю в приміщенні (11): NO2 від промислового та транспортного забруднення, толуен або леткі органічні сполуки з фарби, мийних засобів і меблів. Безпечний та ефективний: не виділяє іонів, хімікатів та озону.
Насолоджуйтесь чистим повітрям, заощаджуючи при цьому на електроенергії. На максимальній потужності очищувач повітря споживає лише 36 Вт – це менше енергії, ніж традиційна лампочка.
Технологія AeraSense сканує повітря 1000 разів на секунду для виявлення забруднювачів і повідомляє про якість повітря в режимі реального часу на дисплеї пристрою або в додатку. В автоматичному режимі пристрій інтелектуально обирає правильну швидкість для реагування на кожну ситуацію.
Підключіть свій очищувач до додатку Air+, щоб відстежувати якість повітря в приміщенні та на вулиці й дистанційно керувати пристроєм. Виберіть режим Auto+ у додатку для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму та енергоспоживання.
Розумне планування відповідно до вашого розпорядку дня. Виберіть режим Fresh Wake-up (Свіже пробудження), щоб повільно нарощувати швидкість очищення до встановленого часу пробудження. Уночі функція Fresh Bedtime (Освіжаючий сон) ретельно очищує кімнату перед сном і зустрічає вас затишним теплим нічним світлом.
Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (12), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра й попереджає вас про необхідність його заміни. Комплект аксесуарів (FY3200) містить обидва фільтри для пристрою.
Компанія Philips розробляє свою продукцію з думкою про її довговічність. Вироби проходять суворі випробування на міцність для безперервної цілодобової роботи. Понад 30% пластику, використаного в цьому продукті, переробляється, щоб мінімізувати наші викиди вуглекислого газу.
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