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    • Велика потужність очищення. Неймовірно тихий. Велика потужність очищення. Неймовірно тихий. Велика потужність очищення. Неймовірно тихий.
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      Серія PureProtect 3200 Розумний очищувач повітря

      AC3220/10

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      Велика потужність очищення. Неймовірно тихий.

      Насолоджуйтесь чистим і безпечним повітрям вдома, тепер на 50% тихіше! Наша конструкція з двома вентиляторами забезпечує більшу потужність у компактному формфакторі, очищаючи навіть великі приміщення за лічені хвилини. Завдяки витонченому дизайну, низькому енергоспоживанню та розумному управлінню через додаток цей пристрій ідеально впишеться у ваш дім.

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      Серія PureProtect 3200 Розумний очищувач повітря

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      Серія PureProtect 3200

      Розумний очищувач повітря

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      Велика потужність очищення. Неймовірно тихий.

      Ефективно вловлює алергени та забруднювачі

      • Очищує кімнати площею до 135 м²
      • Коефіцієнт чистого повітря 520 м3/год
      • Фільтри HEPA та з активованим вугіллям
      • На 50% тихіше очищення
      Вражаюча потужність за менших розмірів

      Вражаюча потужність за менших розмірів

      Менший розмір, більша швидкість прибирання (1) завдяки інноваційній конструкції з двома вентиляторами. Завдяки потужній фільтрації 520 м3/год (CADR) цей пристрій легко порається з великими приміщеннями площею до 135 м2 (2) і прибирає кімнату площею 20 м2 менш ніж за 6 хвилин (3).

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (4) – менші, ніж найменший відомий вірус!

      Тихий навіть на максимальній потужності

      Тихий навіть на максимальній потужності

      Відчуйте на 50% менше шуму завдяки технології SilentWings (1). Натхненна безшумним польотом сов, наша конструкція лопатей вентилятора забезпечує очищення з рівнем шуму до 15 дБ(А). Навіть на максимальній швидкості він працює тихіше, ніж лунає звичайна розмова. (5)

      Уловлює 99,99% алергенів від пилу, пилку або домашніх тварин

      Уловлює 99,99% алергенів від пилу, пилку або домашніх тварин

      Захист на весь день для алергіків. Видаляє 99,99% алергенів пилових кліщів, пилку, домашніх тварин або спор цвілі (6), відомих тригерів алергії або симптомів сінної лихоманки (7). Сертифікований ECARF як нешкідливий для алергіків.

      Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип)

      Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип)

      Видаляє 99,9% вірусів і бактерій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Незалежно протестовано на усунення вірусу грипу H1N1 (8), бактерій стафілококу (9) та 99,99% SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19 (10).

      Вловлює запахи та газові забруднювачі

      Вловлює запахи та газові забруднювачі

      Шар активного вугілля вловлює запахи і видаляє понад 95% газових забруднювачів, які шкодять повітрю в приміщенні (11): NO2 від промислового та транспортного забруднення, толуен або леткі органічні сполуки з фарби, мийних засобів і меблів. Безпечний та ефективний: не виділяє іонів, хімікатів та озону.

      Споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка

      Споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка

      Насолоджуйтесь чистим повітрям, заощаджуючи при цьому на електроенергії. На максимальній потужності очищувач повітря споживає лише 36 Вт – це менше енергії, ніж традиційна лампочка.

      Інтелектуально визначає якість повітря в приміщенні та адаптується до неї

      Інтелектуально визначає якість повітря в приміщенні та адаптується до неї

      Технологія AeraSense сканує повітря 1000 разів на секунду для виявлення забруднювачів і повідомляє про якість повітря в режимі реального часу на дисплеї пристрою або в додатку. В автоматичному режимі пристрій інтелектуально обирає правильну швидкість для реагування на кожну ситуацію.

      Керуйте очищувачем звідки завгодно за допомогою додатка Philips Air+

      Керуйте очищувачем звідки завгодно за допомогою додатка Philips Air+

      Підключіть свій очищувач до додатку Air+, щоб відстежувати якість повітря в приміщенні та на вулиці й дистанційно керувати пристроєм. Виберіть режим Auto+ у додатку для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму та енергоспоживання.

      Засинайте та прокидайтеся зі свіжим чистим повітрям

      Засинайте та прокидайтеся зі свіжим чистим повітрям

      Розумне планування відповідно до вашого розпорядку дня. Виберіть режим Fresh Wake-up (Свіже пробудження), щоб повільно нарощувати швидкість очищення до встановленого часу пробудження. Уночі функція Fresh Bedtime (Освіжаючий сон) ретельно очищує кімнату перед сном і зустрічає вас затишним теплим нічним світлом.

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (12), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра й попереджає вас про необхідність його заміни. Комплект аксесуарів (FY3200) містить обидва фільтри для пристрою.

      Створено з думкою про довговічність та екологію

      Створено з думкою про довговічність та екологію

      Компанія Philips розробляє свою продукцію з думкою про її довговічність. Вироби проходять суворі випробування на міцність для безперервної цілодобової роботи. Понад 30% пластику, використаного в цьому продукті, переробляється, щоб мінімізувати наші викиди вуглекислого газу.

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      • (1) Порівняно з попередником Philips AC3033 (CADR та рівень шуму)
      • (2) CADR протестовано на відповідність GB/T18801-2022. Відповідна площа очищення розрахована на основі стандарту NRCC-54013.
      • (3) Розрахунки: приміщення 48 м3, CADR 520 м3/год.
      • (4) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, iUTA
      • (5) Звуковий тиск, IEC 60704, на відстані 1,5 м. Звичайна розмова: 60 дБ.
      • (6) З повітря, яке проходить крізь фільтр; випробувано на домашньому пиловому кліщі, березовому пилку та котячих алергенах у середовищі фільтрування відповідно до процедури SOP 350.003 Австрійського інституту OFI
      • (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, автори J. Bousquet та приблизно 50 інших джерел, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
      • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Airmid Healthgroup Ltd, з вірусом грипу (H1N1) у тестовій камері об’ємом 28,5 м3, у режимі Turbo протягом 30–40 хвилин.
      • (9) Випробування на відповідність стандарту GB21551.3-2010 із S. Albus, камера 30 м3, 1 година, режим Turbo, незалежна лабораторія
      • (10) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Antimikrop, з вірусом SARS-CoV-2 у тестовій камері об’ємом 30 м3, у режимі Turbo протягом 1 години.
      • (11) Зовнішнє лабораторне тестування на відповідність стандарту GB/T 18801-2022 на вміст TVOC, толуену та NO2: приміщення 30 м3, режим Turbo протягом 1 години.
      • (12) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

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