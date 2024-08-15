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FY3200/30
Оригінальні фільтри для очищувача повітря PureProtect 3200
Оригінальні змінні фільтри для вашого очищувача повітря: HEPA NanoProtect «3-в-1», активоване вугілля та фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
HEPA-фільтр NanoProtect
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Змінні фільтри для очищувачів повітря Philips серії PureProtect 3200: AC3210, AC3220, AC3221. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.
Сумісні моделі вимагають одночасного використання обох фільтрів для фільтрації з оптимальною ефективністю. Просто вставте один фільтр в нижню частину очищувача повітря, а другий – у верхню.
Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.
Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, затримує 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (1), захищаючи вас від забруднювачів, вірусів, алергенів, бактерій та неприємних запахів.
Пристрій Philips сповістить вас про необхідність замінить фільтр за допомогою індикатора на дисплеї. Обслуговування не вимагає зусиль і займає менше хвилини.
Підключіть пристрій до додатка Air+, щоб відстежувати стан фільтра та легко замовляти його для заміни в разі потреби.
У комплекті
Шари фільтрації
Вага та розміри
Заміна
Ефективність
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