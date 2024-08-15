Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
AC3420/10
Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини
Боротьба із забруднювачами та сухістю повітря з нашим пристроєм 2-в-1. Повітря у приміщенні буде чистим, безпечним і таким вологим, як ви забажаєте. Елегантний дизайн, управління за допомогою розумного додатку та гігієнічне зволоження роблять цей пристрій ідеальним для дитячих кімнат або людей із чутливими дихальними шляхами.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1
Усього
recurring payment
Потік повітря досягає кожного куточка приміщення зі швидкістю очищення повітря (CADR) 300 м3/год. Він легко порається з великими приміщеннями площею до 78 м2 (1) і може очистити кімнату площею 20 м2 менш ніж за 10 хвилин (2).
Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (3) – менші, ніж найменший відомий вірус!
Поборіть симптоми сухого повітря, такі як сухість шкіри, потріскані губи, подразнення носа або горла, за допомогою зволоження зі швидкістю до 650 мл/год (4). Вологість визначається та автоматично регулюється до бажаного рівня.
Жодна технологія не виробляє чистішої водяної пари, ніж NanoCloud. Надтонкий туман невидимий неозброєним оком, і до нього надзвичайно важко прилипнути бактеріям або залишкам їжі. Пристрій зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою (5).
Видаляє 99,9% вірусів і бактерій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Незалежно протестовано на усунення вірусу грипу H1N1 (6), бактерій стафілококу (7) та 99,97% SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19 (8).
Насолоджуйтеся спокійним сном з нашим інноваційним очищувачем. У режимі сну він працює з рівнем лише шуму 16,5 дБ (9) – тихіше, ніж шепіт. Крім того, світло цифрового дисплея приглушене, що мінімізує будь-які світлові перешкоди.
Насолоджуйтесь чистим повітрям, заощаджуючи при цьому на електроенергії. На максимальній потужності очищувач повітря споживає лише 43 Вт – це менше енергії, ніж традиційна лампочка.
Технологія AeraSense сканує повітря 1000 разів на секунду для виявлення шкідливих забруднювачів та інтелектуально обирає найкращі налаштування. Вона відображає якість повітря в режимі реального часу (PM2.5), а також рівень вологості.
Підключіть свій очищувач до додатку Air+, щоб відстежувати якість повітря в приміщенні та на вулиці й дистанційно керувати пристроєм. Виберіть режим Auto+ у додатку для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму та енергоспоживання.
Шар активного вугілля вловлює запахи і видаляє понад 90% газових забруднювачів, які шкодять повітрю в приміщенні (10): NO2 від промислового та транспортного забруднення, толуен або леткі органічні сполуки з фарби, мийних засобів і меблів. Безпечний та ефективний: не виділяє іонів, хімікатів та озону.
Дихайте комфортно без необхідності часто заправляти пристрій. Завдяки великому резервуару для води об’ємом 3,2 л ви можете насолоджуватися безперервним використанням до 15 годин.
Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (11), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра й попереджає вас про необхідність його заміни.
Енергозбереження
Технічне обслуговування
Шари фільтрації
Під'єднання
Вага та розміри
Ефективність
Практичність
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.