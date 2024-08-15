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      Серія PureProtect Water 3400 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

      AC3420/10

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      Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини

      Боротьба із забруднювачами та сухістю повітря з нашим пристроєм 2-в-1. Повітря у приміщенні буде чистим, безпечним і таким вологим, як ви забажаєте. Елегантний дизайн, управління за допомогою розумного додатку та гігієнічне зволоження роблять цей пристрій ідеальним для дитячих кімнат або людей із чутливими дихальними шляхами.

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      Серія PureProtect Water 3400 Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

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      Серія PureProtect Water 3400

      Розумний очищувач і зволожувач повітря 2-в-1

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      Чисте повітря та ідеальна вологість за лічені хвилини

      Зволожує повітря в природний і гігієнічний спосіб

      • Очищує кімнати площею до 78 м²
      • Фільтри HEPA та з активованим вугіллям
      • Зволоження 650 мл/год
      • Резервуар для води на 3,2 л
      Ретельно очищує приміщення площею до 78 м2

      Ретельно очищує приміщення площею до 78 м2

      Потік повітря досягає кожного куточка приміщення зі швидкістю очищення повітря (CADR) 300 м3/год. Він легко порається з великими приміщеннями площею до 78 м2 (1) і може очистити кімнату площею 20 м2 менш ніж за 10 хвилин (2).

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, вловлює 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (3) – менші, ніж найменший відомий вірус!

      Автоматичне зволоження зі швидкість до 650 мл/год

      Автоматичне зволоження зі швидкість до 650 мл/год

      Поборіть симптоми сухого повітря, такі як сухість шкіри, потріскані губи, подразнення носа або горла, за допомогою зволоження зі швидкістю до 650 мл/год (4). Вологість визначається та автоматично регулюється до бажаного рівня.

      Гігієнічне зволоження з технологією NanoCloud

      Гігієнічне зволоження з технологією NanoCloud

      Жодна технологія не виробляє чистішої водяної пари, ніж NanoCloud. Надтонкий туман невидимий неозброєним оком, і до нього надзвичайно важко прилипнути бактеріям або залишкам їжі. Пристрій зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою (5).

      Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип)

      Ефективно усуває з повітря віруси, такі як H1N1 (грип)

      Видаляє 99,9% вірусів і бактерій, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Незалежно протестовано на усунення вірусу грипу H1N1 (6), бактерій стафілококу (7) та 99,97% SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19 (8).

      Режим сну для надзвичайною тихої роботи

      Режим сну для надзвичайною тихої роботи

      Насолоджуйтеся спокійним сном з нашим інноваційним очищувачем. У режимі сну він працює з рівнем лише шуму 16,5 дБ (9) – тихіше, ніж шепіт. Крім того, світло цифрового дисплея приглушене, що мінімізує будь-які світлові перешкоди.

      Споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка

      Споживає менше енергії, ніж звичайна лампочка

      Насолоджуйтесь чистим повітрям, заощаджуючи при цьому на електроенергії. На максимальній потужності очищувач повітря споживає лише 43 Вт – це менше енергії, ніж традиційна лампочка.

      Інтелектуально визначає якість повітря в приміщенні та адаптується до неї

      Інтелектуально визначає якість повітря в приміщенні та адаптується до неї

      Технологія AeraSense сканує повітря 1000 разів на секунду для виявлення шкідливих забруднювачів та інтелектуально обирає найкращі налаштування. Вона відображає якість повітря в режимі реального часу (PM2.5), а також рівень вологості.

      Керуйте очищувачем звідки завгодно за допомогою додатка Philips Air+

      Керуйте очищувачем звідки завгодно за допомогою додатка Philips Air+

      Підключіть свій очищувач до додатку Air+, щоб відстежувати якість повітря в приміщенні та на вулиці й дистанційно керувати пристроєм. Виберіть режим Auto+ у додатку для технології штучного інтелекту, яка підлаштовується під ваш розпорядок дня, мінімізуючи рівень шуму та енергоспоживання.

      Вловлює запахи та газові забруднювачі

      Вловлює запахи та газові забруднювачі

      Шар активного вугілля вловлює запахи і видаляє понад 90% газових забруднювачів, які шкодять повітрю в приміщенні (10): NO2 від промислового та транспортного забруднення, толуен або леткі органічні сполуки з фарби, мийних засобів і меблів. Безпечний та ефективний: не виділяє іонів, хімікатів та озону.

      Резервуар для води об’ємом 3,2 л для безперервного зволоження до 15 годин

      Резервуар для води об’ємом 3,2 л для безперервного зволоження до 15 годин

      Дихайте комфортно без необхідності часто заправляти пристрій. Завдяки великому резервуару для води об’ємом 3,2 л ви можете насолоджуватися безперервним використанням до 15 годин.

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Оригінальні фільтри забезпечують оптимальну роботу до 1 року (11), зменшуючи клопоти та витрати. Очищувач розраховує термін служби фільтра й попереджає вас про необхідність його заміни.

      Технічні характеристики

      • Енергозбереження

        Максимальне споживання енергії
        43  W
        Споживання енергії в режимі очікування
        <2  W

      • Технічне обслуговування

        Обслуговування
        2 роки гарантії у всіх країнах світу
        Активоване вугілля та HEPA-фільтри
        FY3400/30 – до 1 року
        Зволожуючий фільтр
        FY3401/00 – до 6 місяців

      • Шари фільтрації

        Активоване вугілля
        Так
        Фільтр HEPA
        Так
        Фільтр попереднього очищення
        Так

      • Під'єднання

        Додаток, підключається через Wi-Fi
        Додаток Air+
        Сумісність смартфону
        Пристрої iPhone та Android
        Керування голосом
        Ні
        Планування у віддаленому режимі
        Так (у додатку)

      • Вага та розміри

        Розміри виробу (Д х Ш х В)
        52 х 28,5 х 28,5  mm
        Вага виробу
        6,5  kg
        Колір (кольори)
        Арктичний білий

      • Ефективність

        Коефіцієнт подачі чистого повітря (частинки, GB/T)
        300  m³/h
        Датчик(-и) якості повітря
        PM2.5, температура, вологість
        Фільтрація частинок
        99,97% розміру 0,003 мікрона
        Розмір кімнати (NRCC)
        78 м2
        Швидкість зволоження
        650 мл/год

      • Практичність

        Мін. рівень звуку (режим сну)
        16,5  dB
        Макс. рівень звуку (турборежим)
        51  dB
        Автоматичний режим
        Так
        Довжина шнура
        1,8  m
        Режим сну
        Так
        Інформація про якість повітря
        Кольорове кільце, цифрове
        Автоматичне затемнення дисплея
        Так
        Ємність резервуара для води
        3,2 л
        Замок від дітей
        Так
        Навколишнє нічне освітлення
        Так
        Ручне налаштування швидкості вентилятора
        Так (5 рівнів)

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      • (1) CADR протестовано на відповідність GB/T18801-2022. Відповідна площа очищення розрахована на основі стандарту NRCC-54013.
      • (2) Розрахунки: приміщення 48 м3, CADR 300 м3/год.
      • (3) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм та 0,3мкм, iUTA
      • (4) Протестовано CVC відповідно до стандарту GB/T 23332-2018. Початкова температура 23±2 °C і відносна вологість 30±2% RH.
      • (5) Порівняно зі стандартними ультразвуковими зволожувачами без додаткової технології для зменшення розповсюдження бактерій, як перевірено незалежною лабораторією
      • (6) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Airmid Healthgroup Ltd, з вірусом грипу (H1N1) у тестовій камері об’ємом 28,5 м3, у режимі Turbo протягом 30–40 хвилин
      • (7) Випробування на відповідність стандарту GB21551.3-2010 із S. Albus, камера 30 м3, 1 година, режим Turbo, незалежна лабораторія
      • (8) Тестування на коефіцієнт зменшення кількості мікробів, проведене компанією Antimikrop, з вірусом SARS-CoV-2 у тестовій камері об’ємом 30 м3, у режимі Turbo протягом 1 год.
      • (9) Звуковий тиск, IEC 60704, на відстані 1,5 м.
      • (10) Зовнішнє лабораторне тестування на відповідність стандарту GB/T 18801-2022 на вміст TVOC, толуену та NO2: приміщення 30 м3, режим Turbo протягом 2 годин.
      • (11) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

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