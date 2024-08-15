Умови пошуку

UK
RU
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    • Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400 Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400 Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400
      -{discount-value}

      Серія PureProtect Water 3400 Зволожуючий фільтр

      FY3401/00

      Загальна оцінка / 5
      • відгук відгуки відгуків Відгуки

      Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400

      Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99,9%.

      Переглянути усі переваги

      Серія PureProtect Water 3400 Зволожуючий фільтр

      Подібні вироби

      Дивитись усі

      Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

      Усе необхідне в одній покупці

      Ціна комплекту

      Пропустити

      Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

      Додати аксесуари

      цей продукт
      Серія PureProtect Water 3400
      - {discount-value}

      Серія PureProtect Water 3400

      Зволожуючий фільтр

      усього

      recurring payment

      Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400

      Технологія NanoCloud із гігієнічним зволоженням

      • Сумісність із серією 3400
      • Використання до 6 місяців
      • Технологія NanoCloud
      • Оригінальний фільтр Philips
      Сумісність із фільтрами PureProtect Water серії 3400

      Сумісність із фільтрами PureProtect Water серії 3400

      Змінний зволожувальний фільтр для очищувача та зволожувача повітря Philips серії PureProtect 3400, 2 в 1: AC3420, AC3421. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.

      Строк служби: до 6 місяців

      Строк служби: до 6 місяців

      Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців (2).

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.

      Гігієнічне зволоження з технологією NanoCloud

      Гігієнічне зволоження з технологією NanoCloud

      NanoCloud випромінює надтонкий туман, невидимий неозброєним оком. Він зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою (1).

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіть свій пристрій до додатка Air+ і легко замовляйте змінні фільтри в разі потреби.

      Технічні характеристики

      • У комплекті

        Зволожуючий фільтр
        Фільтр x 1

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д x Ш x В)
        14,1 х 20,6 х 20,6  mm
        Вага з упаковкою
        0,25  kg

      • Заміна

        Для очищувачів Philips «2-в-1»
        AC3420, AC3421

      Badge-D2C

      Отримайте підтримку для цього виробу

      Знайдіть відповіді на запитання, посібники користувача, інформацію про безпеку й поради

      Рекомендовані вироби

      Вироби, які Ви нещодавно переглядали

      Відгуки

      Оцініть цей продукт першим

      • (1) Порівняно зі стандартними ультразвуковими зволожувачами без додаткової технології для зменшення розповсюдження бактерій, як перевірено незалежною лабораторією
      • (2) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

      Способи оплати:

      Оплата при отриманні товару

      Швидкі посилання:

      Підтримка інтернет-магазину
      Правила та умови
      Знайти замовлення
      Про Philips
      Контакти

      Продавець інтернет-магазину:

      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
      Код ЄДРПОУ 33744042

      © Koninklijke Philips N.V., 2004–2024. Усі права захищені.

      Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.