Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
FY3401/00
Оригінальний зволожувальний фільтр для PureProtect 3400
Оригінальний зволожуючий фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою, гарантуючи його стабільно високу продуктивність. У ньому реалізовано технологію NanoCloud, яка заснована на процесі випаровування наномолекул чистої водяної пари та забезпечує зволоження повітря, знижуючи при цьому ризик поширення бактерій на 99,9%.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Зволожуючий фільтр
усього
recurring payment
Змінний зволожувальний фільтр для очищувача та зволожувача повітря Philips серії PureProtect 3400, 2 в 1: AC3420, AC3421. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.
Цей зволожуючий фільтр забезпечує стабільний захист і гарантує оптимальну фільтрацію до 6 місяців (2).
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.
NanoCloud випромінює надтонкий туман, невидимий неозброєним оком. Він зволожує повітря, виділяючи на 99,9% менше бактерій, ніж стандартні ультразвукові зволожувачі, і є безпечним для використання з водопровідною водою (1).
Підключіть свій пристрій до додатка Air+ і легко замовляйте змінні фільтри в разі потреби.
У комплекті
Вага та розміри
Заміна
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.