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FY3400/30
Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400
Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача та зволожувача повітря «2-в-1»: HEPA NanoProtect «3-в-1», активоване вугілля та фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
HEPA-фільтр NanoProtect
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Змінний фільтр для очищувача та зволожувача повітря «2-в-1» Philips серії PureProtect 3400: AC3420, AC3421. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.
Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.
Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.
Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, затримує 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (1), захищаючи вас від забруднювачів, вірусів, алергенів, бактерій та неприємних запахів.
Пристрій Philips сповістить вас про необхідність замінить фільтр за допомогою індикатора на дисплеї. Обслуговування не вимагає зусиль і займає менше хвилини.
Підключіть пристрій до додатка Air+, щоб відстежувати стан фільтра та легко замовляти його для заміни в разі потреби.
У комплекті
Шари фільтрації
Вага та розміри
Заміна
Ефективність
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