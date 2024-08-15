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    • Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400 Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400 Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400
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      Серія PureProtect Water 3400 HEPA-фільтр NanoProtect

      FY3400/30

      Загальна оцінка / 5
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      Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400

      Оригінальний змінний фільтр для вашого очищувача та зволожувача повітря «2-в-1»: HEPA NanoProtect «3-в-1», активоване вугілля та фільтр попереднього очищення для захисту від забруднення, пилку, пилу, шерсті домашніх тварин і вірусів.

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      Серія PureProtect Water 3400 HEPA-фільтр NanoProtect

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      Серія PureProtect Water 3400
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      Серія PureProtect Water 3400

      HEPA-фільтр NanoProtect

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      Оригінальний фільтр для очищувача повітря PureProtect 3400

      Ефективно вловлює 99,97% наночастинок (1)

      • Сумісність із серією 3400
      • Строк служби до 1 року
      • У комплекті 1 фільтр
      • Оригінальний фільтр Philips
      Сумісність із фільтрами PureProtect Water серії 3400

      Сумісність із фільтрами PureProtect Water серії 3400

      Змінний фільтр для очищувача та зволожувача повітря «2-в-1» Philips серії PureProtect 3400: AC3420, AC3421. Ви можете знайти свою модель очищувача повітря на нижній панелі пристрою.

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Довговічний фільтр зі строком служби до 1 року

      Фільтри забезпечують оптимальну ефективність фільтрації до 1 року (2), зменшуючи ваші клопоти та витрати. Щоб покращити фільтрацію, регулярно пилососьте фільтр попереднього очищення.

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Оригінальний фільтр Philips для найкращої роботи

      Оригінальний фільтр Philips ідеально підходить для вашого пристрою. Для оптимальної роботи завжди використовуйте оригінальний фільтр Philips.

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      3-ступенева система фільтрації HEPA вловлює 99,97% найдрібніших частинок

      Тришарова фільтрація, що складається з фільтра попереднього очищення, HEPA NanoProtect та активного вугілля, затримує 99,97% частинок розміром до 0,003 мікрона (1), захищаючи вас від забруднювачів, вірусів, алергенів, бактерій та неприємних запахів.

      Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

      Слідкуйте за розумним індикатором стану фільтра на пристрої

      Пристрій Philips сповістить вас про необхідність замінить фільтр за допомогою індикатора на дисплеї. Обслуговування не вимагає зусиль і займає менше хвилини.

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіться до додатка Air+ для більшої зручності

      Підключіть пристрій до додатка Air+, щоб відстежувати стан фільтра та легко замовляти його для заміни в разі потреби.

      Технічні характеристики

      • У комплекті

        HEPA-фільтр NanoProtect
        Фільтр x 1

      • Шари фільтрації

        Активоване вугілля
        Так
        Фільтр HEPA
        Так

      • Вага та розміри

        Розміри упаковки (Д x Ш x В)
        15,3 х 24,5 х 24,5  mm
        Вага з упаковкою
        0,8  kg

      • Заміна

        Для очищувачів Philips «2-в-1»
        AC3420, AC3421

      • Ефективність

        Фільтрація частинок
        99,97% розміру 0,003 мікрона

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      • (1) З повітря, яке проходить через фільтр; перевірено відповідно до DIN71460 з аерозолем NaCl 0,003 мкм, iUTA
      • (2) Термін служби фільтра залежить від якості повітря та використання.

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      ТОВ «Філіпс Україна»
      03038, Україна
      м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
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