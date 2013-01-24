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    Портативний радіоприймач

    AE1500/00
    Загальна оцінка / 5
    1 нагорода
    • Можна повністю покласти в кишеню Можна повністю покласти в кишеню Можна повністю покласти в кишеню
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      Портативний радіоприймач

      AE1500/00
      Загальна оцінка / 5
      1 нагорода

      Можна повністю покласти в кишеню

      Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Портативний радіоприймач

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      Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

      Можна повністю покласти в кишеню

      Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Портативний радіоприймач

      Можна повністю покласти в кишеню

      Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Можна повністю покласти в кишеню

        • FM/MW, аналогове налаштування
        • Вбудований гучномовець
        • Роз’єм для навушників
        • Живлення від батарей
        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

        Стереотюнер FM/MW

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

        Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Звукова система
          моно
          Вихідна потужність
          100 мВт RMS
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)

        • Тюнер/Прийом/Передача

          Діапазони тюнера
          • FM
          • MW

        • Під’єднання

          Аудіо-/відеовихід
          Навушники (3,5 мм)

        • Розміри

          Глибина головного блока
          20  мм
          Висота головного блока
          120  мм
          Ширина головного блока
          56  мм
          Вага виробу
          0,063  кг

        • Потужність

          Кількість батарей
          2
          Тип батареї
          AAA (LR3)
          Напруга батареї
          1,5  В

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