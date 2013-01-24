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Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
Ціна магазину Philips
Усього:
Стереотюнер FM/MW
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
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