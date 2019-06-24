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Більше не доступний
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM.
FM/MW, аналогове налаштування
Вбудований гучномовець
Роз’єм для навушників
Живлення від батарей
Стереотюнер FM/MW
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Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
5.0
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1
Відгук
100%
рекомендують цей виріб
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AE1500 Портативно радио
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про AE1500 Портативно радио