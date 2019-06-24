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Більше не доступний

Портативний радіоприймач

AE1500/00

5

| (1) Відгук | 100% рекомендують цей виріб

Можна повністю покласти в кишеню

Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM.

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Можна повністю покласти в кишеню

  • FM/MW, аналогове налаштування

  • Вбудований гучномовець

  • Роз’єм для навушників

  • Живлення від батарей

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Один дисковий регулятор для гучності та перемикач "увімк./вимк."

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Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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5.0

з 5

1

Відгук

100%

рекомендують цей виріб

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1500 Портативно радио

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1500 Портативно радио

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