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Більше не доступний

Портативний радіоприймач

AE1530/00

4
| (5) Відгуки | 80% рекомендують цей виріб
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM.
Переглянути всі переваги

Можна повністю покласти в кишеню

  • FM/MW, аналогове налаштування

  • Вбудований гучномовець

  • Роз’єм для навушників

  • Живлення від батарей

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

Стереотюнер FM/MW

Один дисковий регулятор для гучності та перемикач "увімк./вимк."

0

Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.0

з 5

5

Відгуки

80%

рекомендують цей виріб

3
2

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Przenośne radio

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Przenośne radio

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Плюси

fülhalgató csatlakozó

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Hordozható rádió

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Hordozható rádió

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Přenosné rádio

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про AE1530 Přenosné rádio

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