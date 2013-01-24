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Портативний радіоприймач

AE1530/00
Загальна оцінка / 5
  • Можна повністю покласти в кишеню Можна повністю покласти в кишеню Можна повністю покласти в кишеню
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    Портативний радіоприймач

    AE1530/00
    Загальна оцінка / 5

    Можна повністю покласти в кишеню

    Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

    Портативний радіоприймач

    Можна повністю покласти в кишеню

    Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

    Можна повністю покласти в кишеню

    Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

    Портативний радіоприймач

    Можна повністю покласти в кишеню

    Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги

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      Можна повністю покласти в кишеню

      • FM/MW, аналогове налаштування
      • Вбудований гучномовець
      • Роз’єм для навушників
      • Живлення від батарей
      Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

      Тюнер FM/MW для прослуховування радіо

      Стереотюнер FM/MW

      Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

      Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

      Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

      Роз’єм для стерео навушників забезпечує краще персональне прослуховування музики

      Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Звукова система
        моно
        Регулятор гучності
        поворотний (аналоговий)
        Вихідна потужність
        100 мВт RMS

      • Тюнер/Прийом/Передача

        Діапазони тюнера
        • FM
        • MW

      • Під'єднання

        Аудіо-/відеовихід
        Навушники (3,5 мм)

      • Розміри

        Вага виробу
        0,08  кг
        Глибина головного блока
        19  мм
        Висота головного блока
        117  мм
        Ширина головного блока
        56  мм

      • Потужність

        Тип батареї
        AAA (LR3)
        Напруга батареї
        1,5  В
        Кількість батарей
        2

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