Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Можна повністю покласти в кишеню
Ви можете насолоджуватися гучним, високоякісним звуком будь-де завдяки цьому стильному, кишеньковому радіоприймачеві Philips MW/FM. Переглянути усі переваги
Стереотюнер FM/MW
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Під’єднайте навушники до цього пристрою Philips для більш приємного прослуховування в будь-який час. Можна насолоджуватися улюбленою музикою із чудовим звуком, не заважаючи іншим, під’єднавши навушники до цього пристрою.
Звук
Тюнер/Прийом/Передача
Під'єднання
Розміри
Потужність