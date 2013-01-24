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    Портативний радіоприймач

    AE5020/12
    Загальна оцінка / 5
    • Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
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      Портативний радіоприймач

      AE5020/12
      Загальна оцінка / 5

      Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

      Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

      Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

      Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

      Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Портативний радіоприймач

      Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

      Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги

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        Портативний радіоприймач

        Усього:

        Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де

        • DAB+
        • Цифровий тюнер FM
        • Живлення від батареї/змінного струму
        DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань

        DAB для чіткого радіосигналу без потріскувань

        Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

        Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

        Сумісність із DAB+ та FM для абсолютного задоволення від прослуховування радіо

        Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Цифрове настроювання із запрограмованими станціями для додаткової зручності

        Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Вбудований гучномовець для гучного відтворення радіо з хорошою якістю звуку

        Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.

        Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності

        Швидкий пошук станцій DAB для додаткової зручності

        Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Робота від електромережі та батарей для гнучкого встановлення

        Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.

        Технічні характеристики

        • Тюнер/Прийом/Передача

          DAB
          • інформаційний дисплей
          • розумне сканування
          • меню
          Діапазони тюнера
          • DAB (смуга III)
          • FM
          Запрограмовані станції
          20
          Антена
          FM-антена
          Автоматичне цифрове налаштування
          Так

        • Звук

          Звукова система
          моно
          Регулятор гучності
          поворотний (аналоговий)
          Вихідна потужність (RMS)
          3 Вт

        • Зручність

          Тип дисплея
          РК-дисплей
          Підсвітка
          Так

        • Потужність

          Потужність, що споживається від електромережі
          5,5 В змінного струму, 1 А
          Тип батареї
          Розмір C (LR14)
          Кількість батарей
          4
          Напруга батареї
          1,5  В

        • Аксесуари

          Адаптер змінного струму
          Так
          Короткий посібник
          Так

        • Розміри

          Глибина головного блока
          147,8  мм
          Висота головного блока
          155  мм
          Ширина головного блока
          211,2  мм
          Вага виробу
          0,97  кг

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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