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Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги
Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Чудовий звук із радіо DAB+ будь-де
Налаштовуйте портативний радіоприймач Philips AE5020 із підтримкою прийому сигналу DAB+ і насолоджуйтеся чітким звучанням. Класичний настільний дизайн, попередньо встановлені FM-станції DAB+, а також функція швидкого пошуку станцій DAB+ роблять цей радіоприймач Вашим ідеальним супутником. Переглянути усі переваги
Портативний радіоприймач
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Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Просто ввімкніть станцію, яку потрібно встановити, натисніть та утримуйте кнопку попереднього налаштування, щоб запам’ятати частоту. Таким чином можна швидко перейти до улюбленої запрограмованої радіостанції, не налаштовуючи частот вручну.
Гучномовець забезпечує хорошу якість звуку для більшого задоволення.
Цифрове радіомовлення DAB (Digital Audio Broadcasting) – це новий спосіб радіомовлення (крім аналогової передачі FM) через мережу наземних передавачів. Воно пропонує слухачам більший вибір та інформацію, що надається у вигляді чіткого звуку без потріскувань. Технологія дозволяє приймачеві фіксуватися на найпотужнішому сигналі, який можна знайти. Завдяки цифровим станціям DAB немає потреби запам’ятовувати частоти, а приймачі налаштовуються на назву станції, тому не потрібно підкручувати частоти у дорозі.
Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.
Використовуйте радіоприймач Philips із живленням від батарей або електромережі і насолоджуйтеся чудовою зручністю та гнучкістю. Коли розетки немає або Ви не хочете загороджувати простір кабелями, просто використовуйте радіоприймач із батареями. Коли потрібне постійне та стабільне живлення, під’єднайте радіоприймач безпосередньо до розетки. Тепер можна справді насолоджуватися свободою прослуховування в будь-якому місці.
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